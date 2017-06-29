В преддверии подведения итогов майских указов президента РФ Владимира Путина 2012 года практически невыполнимой специалисты называют задачу повышения производительности труда в полтора раза до 2018 года. Учёные экономисты забили в набат еще год назад. Их отчаянные выступления можно прочесть в вестнике аналитического управления Совета Федерации РФ за 7 июня 2016 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бизнес

За год ситуация не изменилась и осталась на прежнем уровне. Граждане России, как и прежде, в разы перерабатывают, в отличие от коллег из стран ЕС, а за свой труд получают гораздо меньше. Дифференциация оплаты труда оказывается завышенной по факторам, не зависящим от трудовых усилий и квалификации работника, и заниженной с точки зрения учёта трудового вклада и высоты квалификации. Согласно майским указам президента России, производительность труда должна была возрастать на 7% в год, а она если и растёт, то, по оценкам экономистов, лишь едва на 2%. И регионы, невзирая на указы, ставят реальные задачи. К примеру, согласно программе социально-экономического развития Курганской области на 2016−2018 годы, обозначен среднегодовой рост производительности труда не менее 2,8%. То есть срок до 2018 года в майских указах президента заведомо берётся за недостижимый дедлайн.

«По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР — ИА REGNUM ), в 2015 году производительность труда в нашей стране (это ВВП на час отработанного времени) была в два раза ниже, чем в других странах ОЭСР. Парадокс в том, что при этом наши граждане работают не меньше, а даже больше, в среднем это получается около 2000 часов против 1750 приблизительно часов в странах ОЭСР. То есть мы вкладываем много сил, времени, а на выходе результаты весьма средние», — признал 30 августа председатель правительства России Дмитрий Медведев в ходе заседания президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Давно известны факторы, которые влияют на производительность труда. Это состояние основного капитала, уровень организации производства и управления, квалификация кадров и мотивация персонала. Медведев, кстати, их и перечислил, если верить расшифровке его выступления на сайте правительства. Тормозят эффективность труда в России, по его словам, «руководители компаний, да иногда и руководители регионов, и федеральных органов власти не обладают всеми нужными знаниями для работы в условиях современной экономики, современных технологий, включая цифровые технологии»; технологическое отставание; отсутствие конкуренции в экономике; «нехватка инвестиций, несовершенство законодательства и множество административных барьеров».

Медведев резюмировал, что «для решения этих проблем был разработан проект по производительности труда». Разработало проект, рассчитанный с 2018 по 2020-й годы, Минэкономразвития России, которое просит под его реализацию ни много ни мало — почти 30 млрд рублей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свет

Ранее ИА REGNUM сообщало об этом «колдовском зелье», якобы способном сменить бег российской экономики с черепашьего на ведущий в мире. В программе взбиты и смешаны предприятия, налоги, преференции, люди труда, лизинг, аудит. Сегодня, 30 августа, премьер-министр говорил об оптимизации кадрового делопроизводства, поддержке самозанятых граждан и трудовой мобильности за счёт применения повышающего коэффициента при учёте расходов на подъёмные, на обучение, на переобучение работников. Заявил, что будут разрабатываться региональные программы повышения производительности труда, видимо, как продолжение уже разработанных. В 16 регионах России за федеральный счёт планируют модернизировать некие предприятия, что приведет к высвобождению рабочей силы, но служба занятости должна безработных подхватить и повести в даль светлую — переобучать и вновь куда-то трудоустраивать.

«Службы занятости, местные власти должны быть готовы к такому развитию событий, вовремя организовывать курсы переквалификации, активно помогать в поиске работы», — сказал Дмитрий Медведев.

Опрошенные корреспондентом ИА REGNUM эксперты, впрочем, настроены скептически.

«Как можно повысить производительность труда 10 сотрудников в отсутствие заказов? Уволить девять человек. Именно на это и нацелена программа», — высказал корреспонденту ИА REGNUM свое мнение директор курганской фирмы «ЭКО Технопарк» Сергей Завьялов.

Особенно «порадовало», что «менеджмент компаний и регионов, где выполняются программы повышения производительности труда, должен будет и сам пройти необходимое обучение, освоить навыки работы в цифровой экономике, современные управленческие практики». То есть от премьер-министра фактически дважды следует прямолинейное заявление о том, что в региональном руководстве сидят невежды. «Учиться, учиться и ещё раз учиться» предлагает Медведев чиновникам и, как понимаю, руководителям госпредприятий. Не будет же правительство казенные деньги тратить на частный капитал.

«В качестве преподавателей будем приглашать и успешных предпринимателей, и государственных служащих, преподавателей российских и зарубежных», — поясняет Дмитрий Медведев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Премьер

Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор группы компаний «РТЛ Сервис» Тимур Полторыхин, Минэкономразвития России и Медведев ведут речь о мерах по оптимизации, изменению подходов и бизнес-процессов, которые зачастую используются в российском производстве ещё с советских времен.

«При этом производительность труда, по данным ОЭСР на 2014 год, в России составляла 25,9$ на человеко-час, когда в США этот показатель 67,4$ на человеко-час. Разрыв почти в три раза и я не думаю, что он изменился в текущей ситуации. Давайте посмотрим, из чего складывается производительность труда. Она складывается из материальных активов и бизнес-процессов, в которых используются активы. Если с активами все просто, лопата хуже, чем экскаватор с точки зрения эффективности выполнения работ, то от бизнес-процессов зависит многое. Так существует три типа бизнес-процессов: хороший соблюдается, хороший не соблюдается и плохой. Обычно мы сталкиваемся со вторым и третьим вариантом и не важно, какое оборудование используется. В этой ситуации нужно изменить бизнес-процесс, чтобы повысить эффективность работы. Это можно сделать, оценив, насколько правильно и эффективно он выполняется и выполняется ли вообще. Только имея информацию о каждом бизнес-процессе, можно разработать меры по его оптимизации и неукоснительному соблюдению», — отметил эксперт.

«Именно для этого разрабатываются системы контроля за сотрудниками и другие системы повышения эффективности, основная задача которых — фиксировать выполнение или невыполнение того или иного процесса и предоставить аналитику для его оптимизации. Совершили ли охранники обход периметра, посетил ли сотрудник все контрольные точки предприятия, и сколько ему на это понадобилось времени. Появляются данные, на основе которых можно улучшить бизнес-процесс или создать новый, а если это еще и подкреплено современной техникой или другими активами, то эффективность труда конкретного сотрудника или отдела может вырасти в несколько раз. При этом значительно проще и эффективнее улучшить бизнес-процесс, нежели закупить лучшую технику и использовать ее неэффективно. Ведь для того, чтобы производительность труда была, как в Америке, нужна техника и подходы к организации труда, как в Америке», — высказал Тимур Полторыхин своё мнение о проекте Минэкономразвития в аспекте повышения экономической эффективности бизнеса с внедрением современных практик.

Единственно, что в проекте по повышению производительности труда не настораживает и воспринимается, как очевидный плюс, так это предложения о льготном лизинге и о займах под 1% через Фонд развития промышленности (ФРП). При общеизвестной 20-летней амортизации промышленного оборудования в России — это очевидная ложка мёда в неведомом пока еще зелье.

«Безусловно, программы, реализуемые Фондом развития промышленности, в том числе и льготный лизинг, могут оказать влияние на повышение производительности труда, так как Фонд финансирует приобретение оборудования, разработку новых технологий и другое. Субсидирование с использованием лизингового механизма интересно и бизнесу, и лизинговым компаниям, что подтверждает аналогичный опыт господдержки в автомобильной и авиационной отраслях», — считает глава компании «Право и практика», известный как экс-директор «Альянсрегионлизинг» Алексей Никитин.

Возможно, после внедрения проекта Минэкономразвития Россию ждёт, не хочу называть корейским или китайским, а уникальное российское экономическое чудо. Тогда не будем скряжничать и считать миллиарды, если они окупятся с лихвой. Однако не покидает чувство вновь придуманного велосипеда и его всадника, просрочившего финиш — 2018 год. И вновь «на старт, внимание…», и езда по кругу. Также возникают прежние мысли об одном мужике с сошкой и семерыми, обученными по очередному витку, эффективными управленцами с плошкой.