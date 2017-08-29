Конец августа на Ближнем Востоке выдался «жарким». Ситуация накалилась до предела, вынудив генсека ООН начать 28 августа трехдневное турне по Израилю и Палестине. Неделей ранее регион посетил советник президента США Джаред Кушнер, визит которого совпал по времени с поездкой вице-премьера КНР Чжана Гаоли в Саудовскую Аравию. Причём китайскому визитеру повезло гораздо больше. В отличие от Кушнера, который на встречах с главами Израиля, Палестины, ОАЭ, Иордании, Катара и Саудовской Аравии упражнялся в риторике, Чжан посвятил свой визит экономике, подписав в Джидде 60 межправительственных соглашений и меморандумов почти на $70 млрд. Встречали его на высшем уровне: король Саудовской Аравии Салман в очередной раз устроил смотрины наследному принцу Мохаммеду бин Салману, после чего с китайским гостем пообщался министр энергетики Халед аль-Фалех, который побывал в Пекине сравнительно недавно — 18 августа с.г. Хотя с принцем Салманом Поднебесная активно ведет дела ещё с марта, подписав контракты на $65 млрд, когда отпрыск саудовской династии находился с официальным визитом в Пекине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Примечательно, что на августовской встрече в Джидде китайцы и саудовцы также договорились создать инвестиционный фонд на $20 млрд, который займётся вложениями в области инфраструктуры и энергетики. Учтивость Эр-Рияда не знает границ. Заместитель министра экономики и планирования королевства Мохаммад аль-Туваижри выразил готовность диверсифицировать валютную корзину фонда с помощью юаневых вложений. «Мы готовы финансировать с помощью юаней покупку самых разных китайских товаров. И Commercial Bank of China проявил интерес в данном направлении», — цитирует аль-Туваижри South China Morning Post.

Американская Huffington Post пытается раскрыть суть интриги, выдвинув предположение о том, что Китай готовится к приобретению акций государственной Saudi Aramco, стремится участвовать в её приватизации. Если данная версия найдёт своё подтверждение, то впору будет говорить о полном сопряжении позиций американского и китайского капитала на Ближнем Востоке, поскольку ни для кого не секрет, что Saudi Aramco — наследие рокфеллеровской Standart Oil и знаменитых «договоренностей Куинси», достигнутых после Второй мировой войны президентом Франклином Рузвельтом и королём Абдулазизом аль-Саудом.

«Новые соглашения — часть усилий обеих сторон, чтобы создать беспроигрышную ситуацию для подключения Саудовской Аравии к китайскому Шелковому пути в рамках стратегии развития королевства до 2030 года», — заявили в Пекинском университете международного бизнеса и экономики. Саудовская Аравия торопится, поскольку товарооборот Ирана с Евросоюзом и Китаем планомерно растёт. За первые шесть месяцев с.г. объём ирано-европейской торговли составил €9,9 млрд, что на 94% превышает аналогичный показатель прошлого года. Тогда речь шла о €5,1 млрд. Tasnim News уточняет, что импорт в Старый Свет из ИРИ увеличился до €5 млрд или на 224% больше по сравнению с 2016 годом, в котором этот показатель составил 1,54 млрд. евро, говорится в сообщении. Схожая тенденция наблюдается и в китайско-иранских торговых отношениях, которые в первом полугодии выросли на 31%, до $18 млрд. Экспорт КНР в ИРИ увеличился с $7,2 млрд до $8,8 млрд, а импорт из Ирана — с $6,5 млрд до $9,2 млрд.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

На наших глазах разворачивается конкурентная борьба за участие в китайском проекте «Шелкового пути», который на иранском направлении предполагает создание железнодорожного коридора «Иран — Ирак — Сирия — Ливан», а на саудовском направлении — коридор «Израиль — Иордания — Саудовская Аравия». Не случайно в апреле с.г. министр транспорта Израиля Исраэль Кац сообщил о планах Тель-Авива по расширению существующей железнодорожной линии к Западному берегу реки Иордан. По словам Каца, данный проект предоставит Иордании и палестинцам больший доступ к порту Хайфы. «Если палестинцы присоединятся к железнодорожной системе, то регион получит возможности для значительного экономического роста», — цитирует Reuters апрельское заявление Каца. Транспортный коридор предполагает выход к Персидскому заливу через Иорданию и Саудовскую Аравию (порт Даммам), что органично дополняет высокоскоростную железную дорогу от Эйлата до Ашдода (проект «Red-Med»), за строительство которой китайцы взялись ещё в октябре 2011 года.

Американцы обеспечивают безопасность проекта, содействуя по «закрытым каналам» нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии. Ответственным за проект назначен спецпредставитель США на международных переговорах Джейсон Гринблатт. Тем не менее понятие «нормализация» едва ли подходит к описанию израильско-саудовских инициатив, поскольку Эр-Рияд не признает право еврейского государства на существование; это противоречит самой природе саудовского королевства. Даже при массированном давлении со стороны США, Китая и Британии.

Другое дело — Иран, который при посредничестве России может наладить диалог с Израилем, хотя бы неформальный на первых порах. И тогда еврейскому государству будет намного проще сбалансировать своё суннитское окружение, равно как и исламской республике. Разумеется, Израиль и Иран — конкуренты в рамках китайского «Шелкового пути», но никак не враги. Достаточно вспомнить поставки нефти Израилю в дни октябрьской войны 1973 года, которые осуществлялись шахским Ираном. Пришло время избавить реальную политику от риторики.

Позитивную службу в этом плане может сыграть взаимодействие Москвы, Тегерана и Тель-Авива с курдскими общинами Ирака и Сирии, которым также противостоят ваххабитские и салафитские группировки, ориентированные на Саудовскую Аравию.