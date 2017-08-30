Следователи Службы безопасности Украины выступили с обвинением против российской компании «Русал» во вторник, 29 августа. Они рассказали о некоей международной преступной группировке из девяти человек, в том числе и руководителей «Русала». Эти девять человек якобы поставили своей целью уничтожить принадлежащий им самим (!) Запорожский алюминиевый комбинат (ЗАлК) в интересах российских конкурентов. Ущерб оценивается в $43 млн.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Промышленность Украины

«Русал» стал владельцем контрольного пакета ЗАлК в 2007 году. В 2011 году комбинат прекратил выпуск первичного алюминия, а в 2014-м — алюминиевой катанки. Летом 2015 года, через год после государственного переворота, в СБУ впервые заявили, что «Русал» намеренно довел комбинат до закрытия.

Экономический кризис, устаревшее оборудование, падение спроса на алюминий и цены на него, рост цен на электроэнергию на Украине и прочие соображения экономического характера во внимание не принимались. К примеру, производство алюминия было полностью прекращено осенью 2014 года из-за того, что майданные власти резко подняли цены на газ и электричество, а также стали препятствовать работе русско-украинских производственных цепочек. Но в развале этого (как и многих других) предприятий обвинили не собственное правительство, а «агентов Путина».

В 2015 году Верховный суд страны по запросу правоохранительных органов легализовал кражу завода у «Русала» — или, официально выражаясь, его национализацию. И тогда же следователи заявили о якобы имевшей место попытке вывоза с предприятия его оборудования. Представители «Русала», в свою очередь, объяснили вывоз устаревшего оборудования со своего собственного завода стремлением продать это оборудование, чтобы хотя бы частично компенсировать полученные убытки.

«Русал» подал иск в Международный суд по защите инвестиций. Компания оспаривает решение о национализации, а также требует от Украины вернуть вложенные в комбинат деньги. Интересно, что хотя «Русал» осенью 2016 года подвергся «украинским санкциям», компания до сих пор владеет на Украине еще одним предприятием — Николаевским глиноземным заводом, а также арендует Днепро-Бугский порт.

Rusal.all.biz Административное здание Запорожского алюминиевого комбината (ЗАлК)

Стоит отметить, что в условиях разорванных производственных цепочек кража предприятия у «Русала» не имеет никакого смысла. Чтобы производить свою продукцию, ЗАлК должен получать сырье из России (на Украине его нет), а потом продавать полученный полуфабрикат тоже в Россию (на Украине нет мощностей по его переработке). Эксперты констатируют, что в настоящее время стоимость завода равна стоимости того металла, из которого он построен.

Но это не останавливает тех, кто отбирает комбинат у «Русала». Если уж экспроприации подверглись и отечественные олигархи во главе с Ринатом Ахметовым, то чем лучше Олег Дерипаска? Во-первых, несколько миллионов за металлолом — это тоже деньги. Во-вторых, при некоторых условиях можно будет добиться господдержки и освоить полученную сумму. В-третьих, кража предприятия у русской компании — вполне в духе майдана. Примеры «Сбербанка», «Яндекса» и десятков других у всех на слуху.

История ЗАлК — показательный срез экономической истории Украины. Комбинат был построен 85 лет назад в соответствие с планом ГОЭЛРО. Он был заточен под экономическую кооперацию с предприятиями РСФСР/России. Действия майданной власти (рост тарифов, разрыв экономических цепочек, кража предприятия) приводят не только к закрытию конкретного комбината и его последующему уничтожению, но и к дальнейшему уходу в минус так называемого «инвестиционного климата». Западные инвесторы, которых якобы ждут на Украине, прекрасно видят: в этой стране при этой власти не принимаются во внимание не только права собственника, но даже экономические интересы самого государства.

Однако майданную власть такие тонкости не интересуют. Инвесторов ищет тот, кто работает на долгосрочные интересы страны. Тот же, кто интересуется максимально быстрым набиванием своих оффшорных карманов (и кому наплевать, что здесь будет потом), работает против инвесторов. Тем более если они русские.