В сентябре 1938 года на европейском континенте менялась расстановка сил: активно решался чехословацкий вопрос. Несмотря на то, что изначально он касался только Судетской области, которая по плану Гитлера должна была отойти к Третьему рейху, на кону стояло будущее независимости Чехословакии в целом.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Мюнхенское соглашение

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После того как Гитлеру хитрым путем удалось добиться уступок от Великобритании и Франции, которые 19 сентября убедили бывшего на тот момент президентом Чехословакии Эдварда Бенеша «отдать» Германии мирным путем Судеты, события для европейских держав развивались довольно непредсказуемо.

22—23 сентября премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен, вдохновитель политики умиротворения, встретился с Гитлером, который буквально шокировал его, объявив о немедленной оккупации Судетов до 1 октября вместо мирного присоединения. Таким образом, Гитлер добивался полной капитуляции западных европейских держав в чехословацком вопросе, а значит — слома Версальского порядка. Для этого ему было необходимо согласие Парижа, Лондона и Рима на применение военной силы, в каком-то смысле это означало утверждение права Германии на гегемонию в Европе.

Премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен пожимает руку Гитлеру

Чемберлен, которого на тот момент и так уже упрекали за предательство Чехословакии, был морально уничтожен. В очередной раз, выбирая между умиротворением и войной, которой так опасались Франция и Великобритания, он согласился передать Праге требования Гитлера о начале эвакуации Судетской области 26 сентября.

В Париже посчитали, что «умиротворение» Чемберлена зашло слишком далеко, и объявили частичную мобилизацию. Франция поручилась выступить на стороне Чехословакии. Позже ей удалось убедить элиту Великобритании встать на их сторону, о чем был проинформирован Гитлер. Тогда же серьезные предупреждения поступили в Берлин от США и Швеции. Муссолини также призвал фюрера воздержаться от применения военной силы. В Праге готовились к отражению агрессии.

Ситуация обернулась против Гитлера. 27 сентября он отправил письмо Чемберлену, в котором говорилось о гарантиях безопасности оставшейся территории Чехословакии, о готовности обсудить вопрос с правительством Чехословакии: он был готов пойти на мир. 29—30 сентября он собрал в Мюнхене конференцию с участием Франции, Великобритании, Италии и представителей Чехословакии, которые во время основных переговоров ожидали оглашения итогов встречи в соседнем зале.

Иоахим Риббентроп, глава МИД Германии, и Галеаццо Чиано, глава МИД Италии. 1939

На ней обсуждались предложения Италии, которые по факту были предоставлены Риму Берлином: представленные третьей стороной на конференции скрытые требования Гитлера, которые ранее были продиктованы Чемберлену, звучали иначе. Они воспринимались как средство для предотвращения войны, хотя по факту Гитлер получал то, чего и хотел: оккупацию Судетской области.

Таким образом, 30 сентября 1938 года Гитлер, Чемберлен, Муссолини и Даладье подписали Мюнхенское соглашение. Германия получала право вступить в Судеты 1 октября и завершить оккупацию к 10 октября. Чехословацкие представители, которых после подписания соглашения поставили перед фактом, ничего не смогли изменить. 5 октября президент Бенеш ушел в отставку и вскоре был изгнан в Лондон. Новым президентом был избран Эмиль Гаха.

Мюнхенское соглашение стало началом конца чехословацкой государственности. Помимо того, что с Судетами страна теряла мощную часть экономического потенциала, Польша и Венгрия воспользовались ее упадком и путем угрозы применения военных сил поучаствовали в «дележке» Чехословакии: Польше отошел район Тешина, а Венгрии — часть Словакии.

Мюнхенский сговор. Слева направо — Муссолини, Гитлер, Бенеш, Чемберлен

Гитлер добился своей цели: возможность легко аннексировать оставшуюся часть Чехословакии означала явный слом Версальского порядка в Европе, в котором Германия подразумевалась как второстепенная держава на европейском континенте. К тому же становилось ясно, что обеспечить мир в Европе на основе дипломатического взаимодействия Великобритании, Франции, Германии и Италии становилось практически невозможно. Германия могла открыто диктовать свои условия западноевропейским державам, не говоря уже о восточноевропейских странах. Мюнхенское соглашение для многих стало знаком того, что Германия постепенно превращается в европейского гегемона.

В Москве к событиям в Европе относились с большим беспокойством. Сталина волновало то, что экспансионистские стремления Гитлера, «поощрявшиеся» Лондоном и Парижем, приближались к советским границам. События, которые последовали за Мюнхенским соглашением, только усилили его беспокойство: после аннексии Судет Гитлер стремился бескровно для Германии оккупировать всю оставшуюся Чехословакию, что дало бы ему геополитическое преимущество в восточной части европейского континента.

Понимая, что ни Лондон, ни Париж больше не пойдут на дипломатические уступки, Берлин провоцировал сепаратизм в Словакии, а Венгрия — в Русинии. Тем самым Гитлер добился того, что в 13 марта 1939 года словацкие лидеры подписали в Берлине документы, провозглашающие независимость Словакии и позволяющие Третьему рейху взять новое государство (с марионеточным правительством) под свою защиту.

Изгнание немцев с территории Судетской области. 1945

Гитлеру оставалось разобраться лишь с центральным правительством в Праге: он встретился с новым президентом Эмилем Гахой, который не смог противиться требованию фюрера и приказал чехословацкой армии не сопротивляться, когда 15 марта германские войска войдут на оставшуюся территорию Чехословакии.

Вечером 15 марта Гитлер уже «праздновал» свою победу в Праге, после чего 16 марта 1939 года провозгласил создание протектората Богемии и Моравии. Русиния, провозгласившая создание Республики Карпатской Украины, была передана Гитлером Венгрии.

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