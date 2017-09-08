



Askideas.com Москва ждет гостей из Баку и Еревана

Баку и Эчмиадзин синхронно подтвердили намерение председателя Управления мусульман Кавказа шейха Аллахшукюра Пашазаде и первоиерарха Армянской апостольской церкви, католикоса всех армян Гарегина II встретиться в Москве. Как сообщил руководитель пресс-канцелярии первопрестольного святого Эчмиадзина отец Ваграм Меликян, переговоры должны пройти 8 сентября, «стороны обсудят нагорно-карабахский конфликт и региональные процессы». Эту информацию в свою очередь подтвердили ТАСС в пресс-службе Управления мусульман Кавказа. По словам пресс-секретаря УМК Рагима Дадашева, такие встречи направлены «на то, чтобы не допустить перерастания карабахского конфликта в религиозное противостояние, они проводятся периодически с 1988 года».

Комментируя предстоящие переговоры, иные политологи поспешили заявить, что «духовные лидеры Армении и Азербайджана не могут оказать серьезного влияния на процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта», хотя и «регулярно встречаются», поскольку «процесс урегулирования карабахского конфликта — политический процесс». Так с этим никто и не спорит. От религиозных владык ждут другого. «Эти встречи всегда полезны, — подчеркнул в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Паргев Мартиросян. — Во-первых, потому что служат еще одним подтверждением того, что в основе конфликта нет религиозной основы. Во-вторых, духовные лидеры говорят о мире, призывают к миру, с этой точкой зрения вынуждены считаться политики. В-третьих, так или иначе диалог способствует смягчению сердец, умиротворению ситуации, тормозит попытки развязать войну. В-четвертых, есть практическое следствие, связанное с обменом задержанных, пленных, легче становится договориться об их освобождении».

В этой же парадигме воспринимают встречу шейха Пашазаде и католикоса Гарегина II люди, имеющие опыт как международной, так и региональной политики. В интервью одному из российских порталов вице-президент попечительского совета Российского совета по международным делам Александр Дзасохов так оценил возможность переговоров в Москве высоких представителей духовенства: «Святое дело предстоит!.. Я очень хорошо и многие десятилетия знаю уважаемого Пашазаде как не только духовного лидера, но и авторитетного миротворца; от многих своих друзей слышал добрые слова о главе Армянской апостольской церкви Гарегине II — поэтому мы вправе верить в успех этой встречи, тем более что она пройдет при посредничестве патриарха Кирилла… В России это событие воспринимается как высокое внимание Русской православной церкви к урегулированию нагорно-карабахского конфликта и открытию перспективы долгого добрососедства между близкими нам народами Азербайджана и Армении. Я, как и политики моего поколения, уверен, что высокая встреча представителей духовенства России, Азербайджана и Армении будет важным дополнением к тому, что делается в интересах карабахского урегулирования главами двух соседних государств и президентом РФ, и придаст импульс тому, чем регулярно занята официальная дипломатия».

Напомним, что первые сообщение о готовящейся встрече в Москве шейха и католикоса появились в апреле сего года. Правда, тогда точная дата и повестка не были озвучены. Позже подробности раскрыл патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он упомянул об участии духовных лидеров в урегулировании нагорно-карабахского конфликта и добавил: «Считаю, что эта инициатива должна продолжаться, и в этом году в сентябре мы собираемся провести очередной тур. Глубоко убежден в том, что вклад религиозных деятелей, вклад религии в процесс разрешения карабахского конфликта является очень важным, потому что наше послание обращено и к сознанию людей, и к их сердцам. Я говорил об общности ценностей, и в основании таких политических процессов, как урегулирование конфликтов, тоже должна быть некая духовная, непреходящая общность. Я думаю, что наши отношения в плане обсуждения карабахской проблемы с участием мусульманских братьев являются очень важным фактором, и мы будем всячески развивать это направление с тем, чтобы, в конце концов, достичь решения, которое будет приемлемым для обеих сторон».

Со своей стороны отметим следующее. Позитивным свойством встреч глав Управления мусульман Кавказа и Армянской апостольской церкви при участии московского патриарха является их последовательность и спокойная атмосфера подготовки визитов. Это должно служить хорошим примером политикам из Баку и Еревана, чей диалог зачастую ведется неровно, с неожиданными срывами переговоров, «информационными войнами» с неясной подоплекой и целями, попытками разыграть посредников в своих интересах, что провоцирует напряжение в азербайджанском, армянском и карабахском обществах и создает угрозы региональной безопасности. Это первое. И второе. Закавказье сегодня сталкивается с активизацией различных экстремистских идеологий и движений, которые свои политические диверсии прикрывают религией. Это и пробы разжечь противостояние между суннитами и шиитами в частности и между мусульманами и христианами в целом. Планомерные встречи в Москве шейха Пашазаде и католикоса Гарегина II с участием патриарха Кирилла показывают, что если духовные лидеры могут благословлять друг друга, то ничего не мешает в таком случае искренне пожимать друг другу руку как светским политикам, так и жителям Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха.