Когда 28 августа КНДР осуществила пуск межконтинентальной баллистической ракеты, пролетевшей над территорией Японии, весь аппарат сбора разведданных США оказался способен узнать о готовящемся пуске лишь за несколько часов, поэтому актуальным является вопрос, почему США, тратящие миллиарды долларов на наблюдение за Северной Кореей, столь неэффективны в прогнозировании следующих шагов Пхеньна, пишут Кен Диланян и Кортни Кьюб в статье для NBC News.

O-stranah.ru Чучхе. КНДР

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И Пхеньян не впервые удивляет разведку США своими неожиданныи действиями. Так, КНДР уже удалось превзойти все ожидания американских экспертов относительно того, какого прогресса в кратчайшие сроки страна сможет в создании баллистических ракет.

Так, в декабре 2011 году Вашингтон на протяжении 50 часов не знал о кончине прежнего лидера страны Ким Чен Ира, узнав об этом лишь из сообщений северокорейского телевидения. Ранее в 2010 году американскому эксперту было показано громадное предприятие по обогащению урана, о котором остальной мир ничего не знал до этого.

По мнению бывших и нынешних официальных лиц США, такая неэффективность работы связана с тем, что КНДР — это настоящий кошмар для разведчика: «жестокое полицейское государство» с ограниченным доступом в интернет, занимающее гористую территорию, на которой можно построить большое число секретных туннелей.

«Она [КНДР] является одной из сложнейших — если не самой сложной — стран для сбора информации, в которой США когда-либо собирали разведданные», — отметил директор национальной разведки США Дэниел Коутс на слушаниях в Конгрессе в мае.

И процесс сбора нужных сведений в еще большей степени усложняется, поскольку Пхеньян в последнее время принял меры для маскировки своей ракетной деятельности, в том числе начав проводить заправку ракет в помещениях.

При этом разведка США собирает нужные ей сведения тремя способами: посредством агентов, перехватом электронных сообщений и с помощью наблюдения за тем, что происходит на земле с большого числа спутников. И когда дело касается Северной Кореи, при осуществлении каждого из них Вашингтон сталкивается с проблемами.

Так, Северная Корея является одной из самых «авторитарных стран в мире», где за критику верховного лидера в «концентрационный лагерь» может угодить «вся семья». Россия и Китай, отмечает бывший аналитик ЦРУ, ныне работающий в инвестиционном фонде Heritage Foundation, Брюс Клингнер, — «открытая книга» по сравнению с КНДР.

Там нет ни посольства США, ни американского предпринимательского сообщества. ЦРУ не может просто послать туда своих сотрудников для сбора информации. Но даже Южная Корея сталкивается с проблемами при отправке в КНДР своих агентов, подчеркиваетКлингнер. По его словам, диалект другой, и «если ты пытаешься получить доступ к высоко секретной информации, на тебя сразу падают подозрения».

В отношении же сбора информации через интернет, как заявил ряд бывших официальных лиц, Агентству национальной безопасности удалось получить некоторые сведения из КНДР, однако работа с этой страной намного сложнее, чем с другими целями. Это связано с тем, что большая часть государства не подключена к интернету, а мобильные телефоны есть лишь у незначительного числа людей. Более того, власти КНДР во все большей степени используют шифрование.

Наконец, при сборе разведданных о деятельности северокорейских военных и развитии ядерной программы со спутников — основном источники информации о происходящем в КНДР — США также сталкиваются с рядом сложностей. Властям КНДР известно о том, что за страной наблюдают из космоса, поэтому они построили одну из сложнейших в мире систем туннелей для сокрытия своей деятельности.