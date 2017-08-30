Статья постоянного автора ИА REGNUM академика РАЕН Анатолия Кошкина «Почему Россия доверила «представлять» Японию — японскому аферисту» вызвала множество откликов читателей. Один из них, журналиста Ольги Новак, заслуживает особого внимания.

Пресс-служба правительства Сахалинской области Мунэо Судзуки во время визита на Сахалин. 2017 год.

Появившийся внезапно на Сахалине, да не где-нибудь, а в кабинете губернатора Сахалинской области, псевдопарламентарий из Японии Мунэо Судзуки, на поверку оказавшийся никаким не парламентарием, а обычным частным лицом, ранее осужденным к тому же за коррупционные преступления, связанные с поставками гуманитарной помощи на Курилы, как выяснилось, уже очень давно не оставляет попыток посеять среди российских граждан убеждение в том, что Курилы России не нужны и их нужно отдать. Кому отдать? Японии, разумеется.

«Нам подарили красивые ручки и велели по возвращении в Хабаровск немедленно написать: «Россия должна вернуть Японии эти маленькие Курильские острова»

На календаре был 1999 год. Время довольно смутное. Тогда у соседней Японии существовала целая программа, в рамках которой хабаровских журналистов делегациями возили на экскурсии в Японию. Встречали с улыбками и угощениями, возили на экскурсии в разные города, знакомили с достопримечательностями, приглашали в МИД Японии. Сопровождал журналистов наш знакомый — Мунэо Судзуки.

«Господин Судзуки курировал нашу группу в качестве официального представителям МИД Японии. Он давал интервью. В Японии я тогда была в первый и, как показало время, в последний раз в жизни. На дворе стоял 1999 год. Я, молодая журналистка «советского разлива», ехала в Японию с целью посмотреть на экономически развитую — потому, что демократизировавшуюся! — страну. Это «потому что демократизировавшуюся» тогда казалось невероятно важным: такие у нас тогда, в 90-х, были представления: «У всех нормальных людей демократия, кроме нас, дураков». Цель у японцев была предельно проста и ясна: господин Судзуки прямо заявил нам: «По возвращении в Россию вы должны взять в руки ручки и написать в своих газетах, что Курильские острова следует немедленно отдать Японии. Хорошие дорогие ручки фирмы Монблан нам немедленно подарили», — поделилась воспоминанием Ольга Новак.

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«Надо заметить, что в отношении меня японская сторона достигла целей прямо противоположных тем, которые ставились ею изначально. Да и в отношении других хабаровских журналистов — тоже. Мы немедленно стали умолять господина Судзуки показать нам этот важный правительственный документ, согласно которому Россия должна отдать Курилы Японии! Мунэо Судзуки изрядно помрачнел лицом и с видимым сожалением признался, что «такого документа, увы, пока (!) нет», — рассказала Ольга Новак.

Тогда, в 90-е годы прошлого века, многие хабаровские молодые журналисты, как уже заметила Ольга Новак, ехали в Японию, чтобы увидеть тот самый — яркий, высокоцивилизованный, преуспевающий и свободный мир, который до распада СССР был едва различим сквозь редкие прорехи «железного занавеса».

Но мир этот на поверку оказался далеко не таким «свободным», как виделось издалека.

Танец без штанов в знак глубокого уважения

«Я ехала, чтобы увидеть демократию. Так это тогда виделось. А увидела такое раболепство, какого даже вообразить себе не могла! Приведу лишь один пример. Господин Судзуки пригласил нас пообедать в расположенный неподалеку от МИД Японии ресторанчик. Хозяин кабачка, увидев Мунэо, пришел в неописуемый восторг. Видно было, что он прекрасно осведомлен о том, кто такой господин Судзуки. Он трепетал от гордости и дошел до того, что включил караоке, взял в руки микрофон, приспустил штаны до колен (исподнее, к счастью, осталось на нем) и запел какую-то хвалебную песнь. Мы, журналисты, разумеется, немедленно побросали палочки и, забыв про угощение, попытались его сфотографировать — уж слишком велик был шок. Но кабатчик, как выяснилось, вовсе не готов был к тому, что его будут снимать. Он извивался, уворачивался от камер, однако песнь допел. С приспущенными штанами. Сам Судзуки настроен был весьма благожелательно, песню дослушал, улыбаясь. Я не увидела на его лице выражения недоумения. Ну… или он великий мастер лицедейства. Фотографии, к сожалению, у меня не сохранились, но, уверена, они есть у других хабаровских коллег», — рассказала Ольга.

Официальный представитель МИД Японии господин Мунэо Судзуки тогда, в 1999-м, раздал хабаровским журналистам «шпаргалки», в которых были прописаны их вопросы и ответы японской стороны. Надо ли объяснять, что смысл написанного сводился к обязательному возвращению Японии Курил?

Группа журналистов вернулась в Хабаровск. Ольга Новак написала тогда две статьи: одну — по курильскому вопросу, которая, разумеется, кардинально отличалась от того, что хотела бы читать в хабаровских газетах японская сторона. Вторая статья была посвящена утилизации бытовых отходов в Японии.

Но опубликована была только та, в которой речь шла о переработке мусора.

Тогда многие осторожничали. Наверное, причина в этом.

Однако Ольге, настоящему журналисту, было очень жаль своей работы. И она отправила статью в какую-то из московских газет. Прошло довольно много времени, наступил 2000-й год, статья вышла, в очень усеченном варианте, без упоминания имени автора.

Японская сторона отреагировала мгновенно.

«Меня пригласил на ужин генеральный консул Японии в Хабаровске. Вот, представь: третий этаж ресторана «Саппоро», на тот момент, пожалуй, самого шикарного в Хабаровске, построенного совместным японско-российским рыбодобывающим предприятием. Отдельный кабинет. За столом я и генеральный консул, к стыду своему, уже забыла, как его звали. И — двухчасовая беседа о том, что я неправильно отражаю суть курильского вопроса. Подавали пиво. Много. И вот после пива я, как дедушка Ленин, принялась восклицать: «А как же рескрипт императора Хирохито № 651?!» (прим. ред: по которому из состава Японии и были исключены Сахалин и Курильские острова). Словом, расстались мы с чувством взаимного и весьма глубокого неудовлетворения. Но какова японская разведка?! Ведь вычислили автора в считаные дни после выхода совершенно безымянной статьи!» — продолжила Ольга Новак.

Время шло, за 2000 годом пришел 2001-й. Однажды, разбирая региональную прессу, Ольга Новак обнаружила в одной из газет странную статью.

Статья была рекламная. В том смысле, что за нее заплатили, о чем свидетельствовало уведомление в конце текста. Статья занимала целую газетную полосу. Кто хоть раз оплачивал рекламу в газете, поймет, что стоит это очень недешево.

Статья представляла собой явную и ничем не прикрытую пропаганду возвращения Японии Курильских островов. А заодно — и Южного Сахалина.

«Под рубрикой «на правах рекламы» — целая, представьте, страница отдана под статью «Кому принадлежат Курилы?» и «Обращение к гражданам России», из которых явствует, что и Курильскими островами, и Южным Сахалином Россия владеет незаконно. И пора бы это все, значит, «вернуть» Японии. И вообще, цитирую: «…Огромные территории, которыми обладает Россия, на сегодняшний день ей в тягость и приносят больше бед, чем пользы», — писала в 2001 году в газете «Тихоокеанская звезда» Ольга Новак.

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Из реквизитов следовало, что оплатило публикацию некое российское общественное движение «Возрождение XXI век», правление которого находится в Комсомольске-на-Амуре. Журналист провела собственное расследование, в ходе которого выяснились вещи, совершенно несуразные. Например, по адресу, где, согласно указанным реквизитам, располагалось общественное движение, находился торговый склад. А правление «Возрождения» было представлено одним средней руки предпринимателем, а также — слесарем-трубогибщиком Амурского судостроительного завода. На заводе о слесаре отзывались хорошо. Говорили, что отличный слесарь, опытный.

«Загибать» слесарь и вправду умеет. Так, из статьи «Кому принадлежат Курилы?», вышедшей из-под его пера, читатель может узнать, что и Сталинградскую битву, и битву под Москвой СССР выиграл исключительно (да-да, так и написано — «исключительно») благодаря Японии. Потому что, дескать, Япония проявила благородство и не напала на СССР. А могла бы и напасть, ведь собиралась. И тогда «Великая Отечественная война закончилась бы в ноябре-декабре 1941 года сокрушительным поражением СССР».

В том же ключе проанализировал слесарь-трубогибщик и прочие вехи российско-японских отношений начиная с середины XIX века. Серьезные, однако, кадры работают на Амурском судостроительном заводе!» — написала Ольга Новак.

Вспомнили на заводе, кстати, и третьего учредителя российского общественного движения «Возрождение — XXI век» Он тоже работал на данном предприятии, но где-то в середине 90-х эмигрировал в Израиль. Потом, правда, ему там не понравилось, и он вернулся. И правильно: дома, вон, дел было невпроворот.

Статью странной троицы можно было бы счесть случайной глупостью, если бы не время, в которое она появилась.

Аккурат накануне в Южно-Сахалинске прошли парламентские слушания, посвященные данному «территориальному вопросу». На слушания прибыли депутаты Государственной думы и Совета Федерации, общественные деятели и ученые. Причем позицию Совета Федерации по «курильскому вопросу» на слушаниях озвучил председатель Хабаровской краевой законодательной думы Виктор Озеров, который прямо заявил, что Совет Федерации РФ принципиально против ратификации мирного договора с Японией за счет территориальных уступок.

И вот уже слесарь-трубогибщик, его коллега-судостроитель и никому не известный владелец склада оплачивают целую полосу в одной из краевых газет, призывая вернуть Курилы, Южный Сахалин, а заодно возблагодарить Японию за победу в Сталинградской битве.

Тогда, в 2001 году, выступая в Южно-Сахалинске, Виктор Озеров привел цифры, убедительно развеивающие миф о японских инвестициях в обмен на Курилы:

«В частности, Япония гораздо больше инвестирует в экономику Китая (с которым у нее тоже имеются «территориальные споры»), чем в экономику России. Доля инвестиций в экономику нашей страны составляет всего лишь 0,054 процента от общего объема инвестиций Японии за рубежом. И это свидетельствует всего лишь о том, что экономика Японии уже крепко сориентирована на другие страны, надеяться «вытеснить» их с японского рынка за счет территориальных уступок — просто великая глупость… Экономика развивается, как известно, по своим собственным объективным законам, и политическая конъюнктура здесь совершенно ни при чем», — прокомментировала выступление парламентария в 2001 году Ольга Новак.

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«Как человек, который внимательно следил за развитием «курильской темы» в российско-японских переговорах, я ждала тогда, что за сахалинскими парламентскими слушаниями последует по меньшей мере нота протеста японского МИДа, как это было тогда, например, когда Россия продала часть квот на вылов рыбы у Южно-Курильских островов Корее.

Но этого не произошло. Произошло совсем другое. За «промывку мозгов» хабаровчан взялось некое «российское общественное движение». Пусть в нем было всего три члена, пусть офис зарегистрирован где-то на складе, зато звучало как громко. И вполне ведь могло возникнуть ощущение, что «движение» выражает взгляды широкого слоя общества: «Отдадим Курилы и Сахалин по просьбе трудящихся!» Очень старая, очень советская пропагандистская болванка. Кухарка управляет государством, слесарь-трубогибщик анализирует международные договоры, заключенные между Россией и Японией начиная с 1855 года…» — рассказала Ольга Новак.

Мог ли иметь отношение к созданию «Возрождения XXI век» вездесущий Мунэо Судзуки? Достоверно неизвестно, но… почему бы и нет? Ведь именно он тогда курировал «курильский вопрос» и организовывал поездки дальневосточных журналистов в Японию.

И вот Судзуки появился вновь. В кабинете губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко. И, даже не смотря на то, что сведения о том, что он являлся фигурантом громкого коррупционного скандала, находятся в открытом доступе, представился японским парламентарием. И заверил губернатора в том, что будет способствовать принятию решения японским правительством о вводе безвизового режима для граждан России. И все это происходит в преддверии создания ТОР «Курилы». Почему именно сегодня вновь появилась на российских островах эта, во всех отношениях, «тёмная лошадка» — вопрос.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа 2017 года губернатор Сахалина Олег Кожемяко провел встречу с представившимся «председателем комитета по иностранным делам палаты представителей парламента Японии» Мунэо Судзуки. Речь в ходе встречи шла о вводе безвизового режима с Японией для граждан России. Эта информация вызвала много вопросов у академика РАЕН и постоянного автора ИА REGNUM Анатолия Кошкина, который заявил, что Мунэо Судзуки не является японским парламентарием. ИА REGNUM направило официальный запрос в МИД России. Ответ ведомства подтвердил утверждения Анатолия Кошкина:

«В настоящее время М. Судзуки является политиком и возглавляет партию «Большая земля». В нынешний состав японского парламента он не избирался. Как мы понимаем, состоявшаяся недавно поездка М. Судзуки в Россию носила частный характер, и, очевидно, именно в таком ключе следует рассматривать его высказывания в ходе контактов с руководством Сахалинской области», — гласил ответ ведомства.

Анатолий Кошкин считает происшествие «более, чем странным», поскольку представительство МИД РФ в Сахалинской области не может не знать о личности Мунэо Судзуки и его коррупционной деятельности на российских Курильских островах.