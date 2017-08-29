Внимание СМИ было приковано к трагедии на Керченском мосту, процессу «Роснефти» против АФК «Система», уборке урожая и подготовке к началу учебного года

ИА REGNUM Самоход шайтан арбэ (чёртова повозка)

Компенсации аграриям

22 августа ИА «Башинформ» отметило, что аграрии Башкирии получат 159 млн 465 тыс. рублей на компенсацию от ущерба по ЧС. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении Минсельхозу более 1,3 млрд рублей на компенсации ущерба от чрезвычайных ситуаций природного характера. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ. Межбюджетные трансферты предоставляются Башкирии, Карачаево-Черкесии, Туве, Чеченской Республике, Приморскому и Хабаровскому краям, Волгоградской, Вологодской и Тульской областям. Согласно распоряжению главы Башкирии от 15 августа 2017 года, число районов республики, где объявлен режим ЧС в связи с переувлажнением почвы, а также из-за града, с 13 доведено до 37. Меры были приняты из-за гибели посевов сельскохозяйственных культур единовременно на площади свыше 100 га и вследствие продолжительного переувлажнения почвы.

На здание Госсобрания РБ потратят более 100 млн рублей

«Коммерсантъ в Уфе» в этот день сообщил, что бюджет Башкирии направит до 34,33 млн рублей на реконструкцию систем электроснабжения основного здания Госсобрания республики. Работы, включающие замену силового электрооборудования, внутреннего и наружного освещения, в том числе фасада, должны быть завершены через год. Подрядчика ГКУ РБ «Хозяйственное управление» планирует отобрать на аукционе 11 сентября. Еще до 72,94 млн рублей распорядители бюджета готовы потратить на реконструкцию систем вентиляции и кондиционирования здания Госсобрания.

Забывчивые депутаты

Ряд СМИ 22 августа сообщил, что в Благоварском районе сразу 10 депутатов лишились своих полномочий, потому что не отчитались о доходах за прошлый год и об обязательствах имущественного характера. В частности, депутат Кучербаевского сельсовета не отразил в справке о доходах, что у него более 30 гектаров земли с постройками, восемь тракторов и комбайнов. Такая забывчивость влечет утрату депутатского статуса, сообщает республиканская прокуратура.

Неудавшийся хадж: причина в визах

23 августа СМИ начали рассказывать о застрявших в аэропорту Домодедово участниках хаджа. Около 50 паломников из Башкирии не смогли вовремя вылететь в хадж в Саудовскую Аравию и более суток находились в московском аэропорту Домодедово, рассказала ГТРК «Башкортостан». Авиакомпания обеспечила пассажиров только водой. Представители хадж-оператора объяснили отложение вылета тем, что возникли проблемы с визами. В других московских аэропортах несколько суток находятся еще около 700 участников хаджа из разных регионов РФ, начало тура которых также отложено. В последующие дни стало известно, что паломники из Башкирии были вынуждены вернуться домой.

Долг по зарплатам растёт

Ряд СМИ в этот день сообщил, что в Башкирии долги по зарплате за две недели августа возросли с 370 до 430 млн рублей, не считая задолженности в 240 млн рублей, числящейся за предприятиями-банкротами. Долги в том числе увеличились в государственных и муниципальных предприятиях. Среди них Институт нефтехимпереработки РБ (32,6 млн рублей), БашНИИстрой (6,4 млн) и МУЭТ Уфы (10,7 млн рублей). Сложная ситуация в Республиканском научном центре энергосбережения и энергоэффективных технологий, сотрудники которого уже полгода не могут получить причитающиеся им 912 тыс. рублей, в том числе пособия по беременности и родам. Предписание о выплате последних не выполнено, в связи с чем направлено заявление в суд. В целом на ГУПы и МУПы приходится около 60 млн рублей задолженности.

«Роснефть» довольна

ИА «Башинформ» 23 августа сообщило, что представители «Роснефти» заявили, что удовлетворены решением Арбитражного суда Башкирии. «Мы удовлетворены оглашенным решением суда, из которого следует, что суд полностью принял нашу правовую позицию, оценив аргументы и доказательства, представленные истцами. При этом суд не имел возможности оценить правовую позицию ответчиков, поскольку никакой правовой позиции, по сути, ответчиками представлено не было», — отметили в нефтекомпании. Что касается изменения суммы ущерба, истцы ожидают мотивированную часть решения суда. После ее изучения юристы «Роснефти» будут принимать решение о дальнейших шагах. Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск Роснефти на 170,6 млрд рублей к АФК «Система». В пользу «Башнефти» с АФК «Система» и «Система-Инвест» будет взыскано 136,270 млрд рублей. В пользу «Роснефти» с АФК «Система» взыщут госпошлину в размере 159 тыс. рублей. Представители АФК «Система» уже заявили об обжаловании данного решения в суде вышестоящей инстанции.

Хамитов рассчитывает на дополнительные дивиденды «Башнефти»

24 августа ряд СМИ в продолжение темы отметил, что глава Башкирии Рустэм Хамитов считает, что республика может получить дополнительные дивиденды, если в судах устоит вчерашнее решение арбитража республики о взыскании 136,3 млрд руб. в пользу «Башнефти» с бывшего владельца компании — «АФК Система». Господин Хамитов заявил: «Мы, безусловно, как крупнейший акционер, получим часть в виде дополнительных дивидендов». Он добавил, что в этом случае средства будут направлены «на решение социальных задач: строительство школ, больниц, детских садов», в том числе «в муниципалитетах, где добывается нефть». Решение башкирского арбитража, частично удовлетворившего иск к «Системе» («Роснефть», получившая контрольный пакет «Башнефти» в октябре прошлого года, требовала от бывшего владельца АНК компенсации 170,6 млрд руб. убытков), Рустэм Хамитов назвал «справедливым». «Защищены права акционеров, в том числе республики (владеет 25% + одна акция). В целом мы удовлетворены решением», — сказал он.

Новорожденному отрезали руку

Ряд СМИ в этот день сообщил, что в Башкирии врачи отрезали руку новорожденному. По факту ампутации возбуждено уголовное дело. Оно возникло после обращения жительницы Иглинского района, сообщившей о причинении вреда здоровью ее новорожденного ребенка врачами, сообщает пресс-служба СУ СК по РБ. По версии следствия, в июле заявительница, находившаяся на седьмом месяце беременности, родила в Республиканском перинатальном центре мальчика весом около 900 граммов. Его поместили в кювез, предназначенный для выхаживания недоношенных, подключили к аппаратам. Для этого использовали так называемый сосудистый доступ на руке, в результате чего у малыша развилось осложнение. И правую руку ребенку ампутировали. Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, которые помогут установить все обстоятельства преступления. Назначена выездная судебно-медицинская экспертизы для оценки степени тяжести вреда здоровью. Планируется назначение ряда других медицинских исследований. Расследование уголовного дела продолжается.

Озимые не подвели

Газета «Республика Башкортостан» 24 августа рассказала, что аграрии Башкирии преодолели рубеж в 1 млн тонн во время сбора урожая зерна. По уточненным данным, на 24 августа было собрано 1,15 млн тонн. Всего, по данным Центра сельхозконсультирования РБ, на сегодня зерновые и зернобобовые культуры скошены на площади 569 тысяч га (32%), обмолочены — на площади 500 тысяч га (28%). При этом средняя урожайность составляет 23,1 центнера с гектара. Среди культур лучшую урожайность демонстрирует озимая пшеница — по 25,5 центнера на круг. Среди районов лидируют Стерлитамакский (60 тыс. тонн), Мелеузовский (54,5 тыс. тонн), Баймакский (48,8 тыс. тонн), Куюргазинский (46,9 тыс. тонн), Илишевский (46,4 тыс. тонн) и Чекмагушевский (46,3 тыс. тонн).

На Керченском мосту погиб житель Башкирии

25 августа «Комсомольская правда в Уфе» сообщила, что в автобусе, который упал в море на Кубани, были жители Башкирии. У автобуса, который вез строителей на площадку Керченского моста, отказали тормоза. В результате трагедии погибли 17 человек, 33 человека спасли. Большинство из них — местные жители, но среди погибших и пострадавших также есть вахтовики из Башкирии. Как выяснилось позже, в списке погибших числится житель Салавата 33-летний Сергей Колмыков. Также известно, что еще один пострадавший в ДТП тоже родом из Салавата.

Автолавки для глубинки

«Коммерсантъ в Уфе» в этот день проинформировал, что Госкомитет по торговле и защите прав потребителей Башкирии объявил на 15 сентября аукцион на отбор поставщика 10 автолавок для обслуживания отдаленных, труднодоступных и малочисленных населенных пунктов. Стоимость контракта определена в 15 млн рублей, его финансирует бюджет республики. По условиям контракта автолавкой может быть фургон типа «Газель» или его эквивалент, не бывший в употреблении, оснащенный бензиновым двигателем, системами водоснабжения, отопления и вентиляции, холодильной камерой и морозильным ларем. Ранее в госкомторге сообщали, что планируют закупку автолавок для 1200 населенных пунктов в 10 районах, где нет магазинов.

В Башкирии готовятся торговать зерном на экспорт

Ряд СМИ 25 августа сообщил, что в Башкирии ведется работа по выходу аграрного сектора республики на международный рынок. Президент Торгово-промышленной палаты РБ Азат Фазлыев отметил, что мировые цены на зерно более привлекательны, чем на отечественном рынке. Сейчас в рамках ТПП формируются логистические маршруты, обсуждаются контракты. Есть надежда, что зимой производители зерна смогут реализовать его по хорошей цене. В основном нашей продукцией интересуются покупатели с Ближнего Востока. Как известно, сейчас цена на зерно сильно упала. Если в прошлом году мягкая пшеница третьего класса стоила 9,5 тыс. рублей за тонну, то в этом году — семь тысяч. Рожь с отметки в семь тыс. рублей опустилась до цены в 4,5 тыс. рублей.

«Молочная страна»: потратили 5 млн, продали на 6,1 млн

26 августа ряд СМИ сообщил, что VII Всероссийский фестиваль «Молочная страна-2017», который прошел в Уфе на площади Салавата Юлаева, установил новый рекорд. Его посетило 52 тысячи человек, что на порядок превосходит ожидания организаторов. Напомним, в прошлом году грандиозный гастрономический праздник собрал 40 тыс. зрителей. Еще до официального открытия работы зон фестиваля выстроились очереди желающих отведать стакан приветственного молока. 10 тонн молока, привезенные для этой зоны, были полностью выпиты уже днём. В зонах «Молочная ярмарка», по данным ведомства, было реализовано и продегустировано 45,1 тонны цельномолочной продукции, 4,8 тонны сливочного масла, почти 2,8 тонны твердых сыров, около 1 тонны мягких сыров и сырных продуктов, 2,5 тонны мороженого, 15 тысяч банок сгущенного молока, более 4,5 тонн кумыса и 1 тонна козьего молока на общую сумму 6,1 млн рублей. Ильшат Файзрахманов, министр сельского хозяйства Башкирии, озвучил стоимость проведения фестиваля «Молочная страна». Как оказалось, на организацию мероприятия из бюджета республики было выделено 5 миллионов рублей. В основном эти деньги идут на организационные моменты: возведение шатров, сцены, ярмарочных площадок.

В Башкирии больше семей получат по 300 тысяч рублей

«UfaTime» в этот день сообщило, что глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил о планах по расширению охвата семей, попадающих под действие программы единовременных социальных выплат в размере 300 тысяч рублей за первенца. По мнению главы республики, сейчас нужно изучить ход реализации программы. На основе анализа можно будет сделать вывод о том, насколько она эффективна, и решить, какие коррективы требуется в неё внести. Напомним, программу выделения 300 тысяч рублей за рождение первенца правительство РБ приняло в этом году. Согласно её условиям, на выплату могут рассчитывать семьи и матери-одиночки, остро нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Первые сертификаты по данной программе были получены в августе.

Электроника на службе у башкирского языка

ИА «Башинформ» 26 августа поведало, что в Башкирии разработана электронная площадка, где любой желающий может освоить базовый уровень владения башкирским языком. Базовый уровень включает 20 уроков, разделенных по лексическим темам. Урок состоит из разнообразных заданий: аудирование, тематические видеоситуации, грамматические уроки и упражнения. Методические разработки преподавателей факультета башкирской филологии адаптированы к новым электронным инструментам, что в совокупности позволяет повысить коммуникативную компетенцию пользователей, решивших освоить язык. Также в проекте запланированы модули, предполагающие активное участие пользователей и саморазвитие ресурса: добавление слов в башкирско-русский словарь, размещение на интерактивной карте фотографий уголков Башкирии, прохождение теста «Насколько хорошо вы знаете РБ». Создание данного электронного ресурса поддержали и учителя башкирского языка. Педагогическое сообщество высказало предложения по дополнению Международной системы дистанционного обучения башкирскому языку и формированию культурологической компетенции, а также по дальнейшему использованию ресурса в школьном процессе обучения языку и истории РБ.

В Уфе 1000 музыкантов исполнили песню Шевчука

27 августа «Уфа1» рассказало, что на площадке у Конгресс-холла прошёл последний летний open air. Под открытым небом прошёл «День 1000 музыкантов». Исполнители из городов Башкирии, соседних регионов и даже из-за границы объединились, чтобы исполнить три известные композиции, среди них — песню Юрия Шевчука «Белая река».

Регистрация проходила по четырем основным направлениям: ритм-гитара, бас-гитара, барабаны, вокал.

«Горобзор» в этот день сообщил, что правительство Башкирии продает инжиниринговую компанию OOO «Башгипронефтехим» в Уфе. Объявление об аукционе опубликовано министерством земельных и имущественных отношений республики. От сделки планируется выручить не менее 461,2 млн рублей. Уставной капитал предприятия составляет более 515,5 млн рублей. В компании работает 451 человек. Основное направление деятельности предприятия — комплексное проектирование нефтеперерабатывающих, нефтехимических, химических и газоперерабатывающих производств и объектов, а также других взрывопожароопасных производств и объектов, связанных с обращением или хранением взрывопожароопасных и токсичных веществ и их смесей.

День знаний будет 1 сентября

28 августа ряд СМИ сообщил, что минобразования Башкирия рекомендовало провести День знаний 1 сентября. Школьные линейки могут быть совмещены с уроком «Россия, устремленная в будущее». Дискуссии о том, когда именно необходимо организовывать День знаний, возникли в связи с тем, что 1 сентября в этом году совпадает с одним из главных мусульманских праздников Курбан-байрам и в соответствии с региональным законодательством это выходной. Ранее республиканские власти распространяли заявление, согласно которому дату и время должны были определить непосредственно муниципалитеты. В Башкирии в текущем учебном году в школу пойдут 465 тысяч учеников, что на 13,5 тыс. больше, чем в прошлом году. Количество первоклассников — 52 тысячи.

Ущерб на 1,1 млн, штраф на 350 тыс.

Ряд СМИ в этот день сообщил, что экс-мэр Янаула признан виновным в превышении должностных полномочий, присвоении (растрате) и злоупотреблении должностными полномочиями, в результате которых городскому бюджету был нанесен ущерб в 1,1 млн рублей. Как сообщил Следком Башкирии, бывший чиновник приговорен к штрафу в 350 тысяч рублей с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года. В основу уголовных дел легли события, произошедшие в 2012 и 2013 годах.

В Крым с приключениями

ИА «Башинформ» 28 августа назвал причину задержки рейса из Уфы в Симферополь. Рейс авиакомпании «Red Wings», который должен был вылететь сегодня в 6:50 по местному времени, вылетел лишь в 18:46. Время задержки в аэропорту башкирской столицы составило 11 ч 56 минут. Причиной задержки стало позднее прибытие самолета. Пассажирам были предоставлены напитки и горячее питание, их расселили в две гостиницы.