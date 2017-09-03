Проекты по сооружению канала, соединяющего Москву-реку и Волгу, разрабатывались еще при Петре Первом. Попытка их осуществить при Николае Первом окончилась неудачей, но в 20-е годы ХХ века вопрос водоснабжения Москвы стал критическим. Потребление воды достигло таких пределов, что ресурс Москвы-реки был практически исчерпан. В центральной части города реку можно было перейти вброд. Развиваться в таком режиме столица не могла, ни о каком индустриальном строительстве не было и речи. В июне 1931 года было принято решение о строительстве канала.

Баржа. Канал имени Москвы

Из нескольких вариантов был выбран проект молодого инженера Комаровского, который впоследствии стал начальником Управления и главным инженером канала. Трасса длиной 128 км прошла по кратчайшему пути между реками Волгой и Москвой, ширина канала — 85 м, глубина — от 5,5 до 23 м. Работа была начала 3 сентября 1932 года и закончена 15 июля 1937, когда канал был открыт для движения судов.

Руководство НКВД СССР на строительстве канала

Масштаб строительства был запланирован гигантский. Канал требовалось снабдить целым каскадом шлюзов, поскольку предстояло провести его через Клинско-Дмитровскую гряду, достигающую 60-метровой высоты. Для заполнения шлюзов водой создавалась сеть водохранилищ. Канал, помимо решения задачи водоснабжения, также должен был усилить значение Москвы как транспортного узла, а кроме того, в зоне канала были построены девять гидроэлектростанций и сорок плотин. На строительство канала работала вся страна, поставляя металлоконструкции, бетон, цемент, лес, гравий и кирпич. Для бесперебойной подачи материалов через окрестные леса и болота были проложены новые автомобильные и железные дороги. На стройке работали 170 экскаваторов, 1600 автомобилей, 250 тракторов, 150 паровозов.

Баржа. Канал имени Москвы

При сооружении канала было вынуто свыше 200 млн кубометров грунта и уложено 7 млн тонн бетона. Для обслуживания строительства было проложено 700 км железнодорожных путей. В наше время этот проект окружён небывалым количеством антисоветских мифов, уступающих разве что описанному в «Архипелаг ГУЛАГ». Россказни о «миллионах погибших» при строительстве сталкиваются с реальными данными о 150 тысячах заключенных, которые работали на проекте, а ссылки на отсутствие статистики по «усеявшим берега русским косточкам» показывают нежелание авторов задуматься о четкости как производственного, так и пеницитарного учета. Но тем, кто пытался внести свой посильный вклад в очернение стройки, так и не удалось за 25 лет добиться хоть сколь-нибудь внятного результата. Оценка количества погибших колеблется от 22 тыс. до 1,5 млн., что при 150 тыс. официально задействованных при строительстве и 1,5 млн. наличествующих в стране на тот период заключенных действительно затрудняет правильную оценку. Душераздирающие истории о бесконечных вереницах тачек и ручной работе босых и голодных зэков перемежаются действительной информацией о количестве экскаваторов, большем, чем на какой-либо другой стройке мира в 30-е годы. Каждый из строящихся 11 шлюзов обслуживался собственным бетонным заводом. Вынутый при строительстве грунт на сотнях платформ перевозили на расстояние до 30 км. Заключённые обучались на специально открытых курсах 43 специальностям.

Заключённые на строительстве канала

После завершения громадного объёма земляных и бетонных работ наступила очередь монтажников, архитекторов, художников и садоводов. Величественный вид, сформировавший так называемый «сталинский стиль», был еще внове для советских проектов, и канал имени Москвы стал первой пробой пера. Фрески, мозаики, башни и арки украшали речные вокзалы и шлюзовые ворота. По берегам канала были разбиты сады и высажены рощи. А 23 марта 1937 года на волжской плотине опустили запорные щиты, которые перекрыли реку. Новое русло канала и водохранилищ приняло течение реки, остановленное на три минуты. Уровень воды в Москве-реке поднялся на три метра, и в мае волжские корабли встали на якорь у стен Кремля. Москва стала портом пяти морей, соединившись реками и каналами с Белым, Балтийским, Каспийским, Азовским и Черным морями.