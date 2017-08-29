



Иван Шилов ИА REGNUM

Украинскому правительству пришлось согласовывать со своим главным кредитором — Международным валютным фондом вопросы погашения дефицита Пенсионного фонда и проведения пенсионной реформы. Способность Киева вести самостоятельную и проукраинскую политику давно вызывает сомнения. Ведь как говорят: «Кто девушку ужинает, тот её и танцует».

Так, 29 августа заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир заявил, что МВФ одобрил условия пенсионной реформы и дефицит Пенсионного фонда на уровне 5 млрд 527 млн долл.

«МВФ согласовал то, что мы принимаем законопроект (пенсионную реформу) и они (МВФ) не ставят вопрос погашения дефицита. 141 млрд грн. как идет из Государственного бюджета, в течение четырех лет они к этому вопросу возвращаться не будут», — сказал Шамбир.

По его словам, украинское правительство прогнозирует наличие огромного дефицита Пенсионного фонда до 2021 года.

«Четыре года, до 2021 года, мы не меняем эти показатели, а дальше будем смотреть, как будет идти погашение пенсий», — рассказал замминистра.

Он сообщил, что в МВФ понимают, что уровень пенсий на Украине очень низкий и требует повышения.

«Именно поэтому договорились, что уровень дефицита, уровень финансирования из государственного бюджета мы не меняем. А все поступления, которые идут дополнительно из тех реформ, которые мы делаем, по реформе заработной платы, это все мы будем тратить на повышение пенсий», — добавил Шамбир.

Дарья Антонова ИА REGNUM У прилавка

Как сообщала пресс-служба министерства социальной политики Украины, с 1 октября 2017 года более 1 миллиона украинских пенсионеров получат постоянную прибавку к пенсии свыше 1000 гривен (39 долл.). По словам министра социальной политики Андрея Ревы, повышение размера пенсий будет рассчитываться индивидуально для каждого пенсионера. При этом увеличение пенсий на сумму от 500 (19 долл.) до 1000 гривен коснется почти 2 миллионов пенсионеров, около 2,5 миллиона пенсионеров после перерасчета получат надбавку до 500 гривен, еще 3 миллиона пенсионеров получат увеличение пенсионного обеспечения после переноса повышения социальных стандартов с декабря на октябрь 2017 года.

«После принятия законопроекта о пенсионной реформе будет произведен перерасчет пенсий для всех пенсионеров. Для каждого индивидуально, по единому подходу, будет рассчитан новый, больший размер пенсионного обеспечения. В первую очередь размер выплат повысится для тех, кто давно вышел на пенсию и чьи пенсии в течение многих лет не осовременивались. Это старшее поколение, которое тяжело работало и несправедливо оказалось за чертой бедности из-за неприемлемо мизерного пенсионного обеспечения», — рассказал 15 августа Рева.

Согласно сообщению, пенсионная реформа предусматривает невозможность повторения ситуации с отсутствием осовременивания пенсий, ведь законопроектом устанавливается четкая норма об обязательном ежегодном перерасчете пенсий по единой формуле, учитывающей два основных экономических параметра — повышение инфляции и рост средней зарплаты. Таким образом, пенсии будут расти ежегодно как минимум выше уровня инфляции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шахматы

В свою очередь, 29 августа на телеканале ZIK директор института социально-экономической трансформации Илья Несходовский заявил, что подняв пенсию, правительство не сможет уменьшить пенсионный дефицит.

«Вполне логично, что подняв пенсию, мы увеличиваем пенсионный дефицит. Поэтому не стоит говорить о том, что мы с ним боремся. Но вместе с тем правительство в начале года сделало такой радикальный шаг, как увеличение минимальной заработной платы до 3200 гривен (125 долл.). Это привело к увеличению зарплаты тех, кто ранее получал минимальную зарплату», — напомнил Несходовський.

По его словам, повышение минимальной зарплаты увеличило поступления от уплаты социального взноса в два раза и наполнило Пенсионный фонд.

«Больше всего это коснулось тех, кто использовал «минималку» как элемент, чтобы платить минимальный социальный взнос. То есть человек в конверте получал гораздо больше, иногда даже в десятки раз больше, чем утвержденный размер минимальной заработной платы… Судя по тому, что будет приниматься, правительство идет в направлении ответственности гражданина за то, будет или не будет он получать пенсию. Иными словами, если ты не платишь страховые взносы, не работаешь и не пополняешь Пенсионный фонд, то для тебя пенсионный возраст поднимается», — добавил Несходовский.

Тем временем многие украинцы уже не мечтают о достойном существовании на старости и боятся стать обузой для своих детей.

«Конечно, страшно остаться без пенсии в старости. Я 1961 г.р. и у меня 15 лет трудового стажа, поэтому останусь без пенсии. С начала 90-ых я регулярно ездил в Москву на заработки, потому что у нас в Радомышле (Житомирская область) нет работы. Предприятия вырезали на металлолом, перспектив никаких. Главное — здоровье, пока есть силы, я работаю и буду работать. Единственное, чего боюсь — потерять здоровье и повиснуть на шее у детей», — рассказал Пётр в интервью ИА REGNUM.

«Отнять у людей и поделить между политиками — это не реформы. Какой смысл отдавать с нашей копеечной зарплаты более 30% налогов? Чтобы потом получать пенсию в 50—100 долл? За три года работы в Польше на стройке можно подсобирать на новую 2-к квартиру в Киеве с ремонтом. А потом сдавать её за 400—500 долл в месяц. Вот моя пенсия. Так мыслят многие мои друзья», — признался житель Киева Владимир.

Пенсионеры

В свою очередь, лидер партии «Успішна країна» Александр Клименко отметил, что внедряемые правительством изменения пенсионного законодательства нанесут удар по миллионам пожилых людей. При этом за пять лет на пенсию не выйдет 800 тыс. украинцев.

Он сообщил, что в случае вступления в силу пенсионной «реформы» количество новых пенсионеров на Украине сократится на 45% — им не будет хватать необходимого трудового стажа.

«Это произойдет из-за того, что при расчете размера пенсии один год страхового стажа будет равен 1%, а не 1,35%, как сейчас. Благодаря такой махинации за 10 лет люди недополучат 18 миллиардов гривен», — пояснил Клименко 14 августа на своей странице в Facebook.

Он также подчеркнул, что власть в своих расчетах уже не учитывает пенсионеров Донбасса, невыплаты которым, по сути, узаконили. А одним из «стратегических» пунктов экономии власти стала дальнейшая заморозка индексаций пенсий в 2018—2020 годах. Есть и ряд других инструментов, которыми власть попытается уменьшить расходы пенсионного фонда. Это, в частности, перераспределение части выплат ПФУ на государственный бюджет.

«Речь идет о возмещении доплат до прожиточного минимума, пенсии за выслугу лет, расходах на финансирование льготных пенсий и другое», — написал Клименко.

Ранее, 13 июля 2017 года, Верховная рада Украины приняла за основу проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий.

Напомним, сегодня дефицит Пенсионного фонда составляет уже 141,3 миллиардов грн. или 5% ВВП. По состоянию на 1 января 2017 года на Украине насчитывалось 11 956 198 пенсионеров, то есть почти 12 миллионов человек. За год пенсии назначаются в среднем 350 тысячам граждан.