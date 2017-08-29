Несмотря на то, что в недавней своей речи президент США Дональд Трамп заявил о «принципиальном реализме» как об основе его внешней политики, мало кто действительно поверил в то, что она действительно отражает реальные взгляды Трампа. У Вашингтона по-прежнему нет новой стратегии ни по отношению к России, ни по отношению к Ближнему Востоку или Азии. И хотя сам Трамп, быть может, и готов сменить курс США по целому спектру вопросов от Москвы до НАТО, не факт, что он это сделает. И прошедшее со дня его инаугурации время позволяет выделить десять ключевых черт президента-республиканца, пишет Сьюзен Глейзер в статье для Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Колодки

Их автору удалось выявить на основе высказываний гостей подкаста издания The Global POLITICO.

Во-первых, за семь месяцев Трампа у власти стало ясно, что он непредсказуем по природе. Так, по словам директора по коммуникациям Совета национальной безопасности Майкла Антона, единственным прогнозируемой чертой внешней политики главы Белого дома является его стремление казаться непредсказуемым. В свою очередь, сенатор Боб Коркер, председатель Комитета Сената по внешним отношениям, заявил, что во многих отношениях такая неопределенность Трампа отражает его собственный конфликт относительно того, кем он является: дельцом или «тараном».

Во-вторых, за прошедшее со дня инаугурации время стало в еще большей степени очевидно желание Трампа быть не таким, как Обама. Он подтверждает это каждым своим внешнеполитическим заявлением, в которых прослеживается одна-единственная линия: сожаление по поводу того, что ему от предшественника достались дела в таком плачевном состоянии. В этом Трамп не уникален, так как сам Обама был не чужд утверждениям, что он унаследовал от Буша-младшего экономический кризис 2008 года. И одним из первых выражений этого желания стал ракетный удар по базе ВВС Сирии «Шайрат» в ответ на «применение химического оружия» официальным Дамаском.

В-третьих, выяснилось, что Трампа любят на Ближнем Востоке. В частности, привлекательность Трампа для Ближнего Востока заключается не только в его политике, но и в его характере. Благодаря громкости и «решительности» его заявлений на Ближнем Востоке считают, что нынешний глава Белого дома делает что-то, в отличие от администрации Обамы.

В-четвертых, отчетливо проступила нелюбовь к Трампу стран Западной и Восточной Европы, где многие официальные лица выражают замешательство, беспокойство и отчаяние из-за президента-республиканца. В частности, как отметил бывший премьер-министр Швеции Карл Билдт, Трамп является одним из наименее популярных президентов на Европейском континенте.

В-пятых, Трамп продемонстрировал всё свое положительное отношение к «диктаторам», таким как председатель КНР Си Цзиньпин, президент Египта Абдель Сиси и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. Более того, Трамп был очень хорошо принят в Саудовской Аравии, где он пообещал, что США больше не будут читать Эр-Рияду нотаций. Нельзя забывать, подчеркивает автор, и о дружественности Трампа к президенту России Владимиру Путину.

В-шестых, Трамп любит выставлять себя в качестве альфа-самца. О возвращении «эпохи альфа-самцов» заявил еще в самом начале президентства Трампа Себастьян Горка, помощник советника по национальной безопасности. Возможно, за этим и стоит стремление Трампа превратить США в хулигана на международной арене, указывает автор.

В-седьмых, Трамп любит заигрывать со своей базой поддержки, поэтому он и не чурается хлесткой критики не только СМИ, но и лидеров собственной партии. Не стоит забывать, что Трамп одержал победу не благодаря, а вопреки Республиканской партии. Отчасти ему удалось этого добиться потому, что он был несогласен с истеблишментом по ключевым вопросам, таким как Россия, международная торговля и другим.

В-восьмых, «обитатели болота», которое так ненавидит Трамп, по-прежнему надеются, что глава Белого дома сможет «эволюционировать». Так, надежды на это не оставляли ни бывший член администрации Буша-младшего Пол Вулфовиц, ни председатель Сенатского комитета по международным отношениям Боб Коркер. Последний, несмотря на то, что критически относился к Трампу, никогда не исключал возможности «смены передачи» Трампом на такую политику, с которой он смог бы согласиться.

В-девятых, стало ясно, что любые надежды на «эволюцию Трампа» смехотворны, и этому есть три причины: Россия, Россия и еще раз Россия. Так, по словам члена Палаты представителей демократа Адама Шиффа, Трамп патологически не желает критиковать хоть что-либо, что делает Кремль. И после череды скандалов, увольнений и расследований, связанных с предполагаемой причастностью России к выборам в США, российский вопрос во все большей мере поглощает внутренний круг Трампа.

Наконец, стало очевидным, что на основании указанных выше пунктов можно вывести последнюю черту президентства Трампа, а именно то, что США стали «эпицентром нестабильности» в мире. Такое мнение высказал бывший госсекретарь при президенте Билле Клинтоне Строб Талботт, подчеркнувший, что стремление Трампа к решению вопросов посредством сделок и принуждения силой приводит к дестабилизации мирового порядка.