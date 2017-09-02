Стремление Китая расширить своё влияние за рубежом, включая спорные территории в Южно-Китайском море, вызвало серьёзную озабоченность среди стран Юго-Восточной Азии, несмотря на риторику КНР о «мирном подъеме». По этой причине региональные государства в различной степени поддерживают военное присутствие США в Азии, которое, по их мнению, способствует поддержанию регионального стратегического баланса, пишет Хуан Цзин в статье для The National Interest.

Флаг Китая

Региональные лидеры считают, что Китай стремится изменить установленный порядок в Южно-Китайском море и ввести новые механизмы обеспечения безопасности. Похоже, что действия Пекина в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, считает автор, подтверждают опасения государств Юго-Восточной Азии о том, что КНР пытается установить новый региональный порядок на своих собственных условиях.

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В интересы Китая не входит присутствие в регионе антикитайской коалиции, особенно возглавляемой США. Во-вторых, Пекин не заинтересован в разделённой и нестабильной Юго-Восточной Азии, поскольку подобное разделение может послужить хорошим предлогом для внешних сил, в первую очередь США, чтобы вмешаться во внутренние региональные дела.

С точки зрения Китая, любое существенное участие «внешней державы» в Юго-Восточной Азии будет рассматриваться как потенциальная угроза для интересов КНР. Политическая нестабильность в Южно-Китайском море может спровоцировать антикитайскую политику в отношении граждан КНР, проживающих в зарубежных странах. Такое развитие событий может стать серьезным дипломатическим вызовом для Пекина. Антикитайская политика в зарубежных странах может вызвать недовольство внутри КНР, что может подорвать внутреннюю политическую стабильность.

По мнению автора статьи, экономически слаборазвитая и фрагментированная Юго-Восточная Азия невыгодна для КНР. Будучи ведущим промоутером экономической глобализации, Китай может получить огромную выгоду из процветающей Юго-Восточной Азии. По этой причине Пекин оказал огромную экономическую помощь региональным государствам Азии во время финансового кризиса 1997−1998 годов. По мере того, как экономическая ситуация в регионе начала улучшаться, вырос и объём торговли КНР с государствами Юго-Восточной Азии. В период с 2000 по 2015 год объём торговли Китая с АСЕАН увеличился более чем на 880%.

Маловероятно, что Китаю удастся склонить на свою сторону все страны региона. Вместо этого главным приоритетом Пекина является уменьшение регионального влияния Вашингтона и его союзника Токио.

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США просто не смогут выдержать крупную конфронтацию с КНР, если они не будут обладать военной базой в какой-либо из стран Юго-Восточной Азии. Если страны Юго-Восточной Азии займут нейтральную позицию в противостоянии КНР и США, то Китай может одержать победу в регионе, если учитывать его быстро растущий экономический и политический вес и геополитическую близость. Таким образом, политически единая и нейтральная Юго-Восточная Азия служит интересам Китая, пишет автор.

Между тем Китай стремится расширить экономическую интеграцию с региональными державами за счёт своей инициативы «Один пояс и один путь». Как отметил председатель КНР Си Цзиньпин, совместное экономическое развитие и включённость региональных государств в проект «Один пояс и один путь» может помочь развить общую точку зрения, согласно которой все будут заинтересованы в поддержании регионального мира и стабильности.

Однако не все страны Юго-Восточной Азии убеждены в том, что подход, предложенный Китаем, приведёт к миру и процветанию в регионе. Территориальные споры в Южно-Китайском море стали серьёзной проблемой для реализации планов КНР в Юго-Восточной Азии.

Несмотря на неоднократные заявления о том, что Соединенные Штаты не принимают участия в этих спорах, администрация предыдущего президента США Барака Обамы воспользовалась возможностями в связи с возникшей напряжённостью в регионе. Белый дом вмешался в региональные процессы, сославшись на то, что Вашингтон заинтересован в поддержании регионального мира и свободы судоходства.

Страны Юго-Восточной Азии приветствовали в той или иной степени участие США, что позволило Вашингтону в значительной степени перехватить стратегическую инициативу и вынудить КНР перейти к обороне.

Руководство Китая знает, что конфронтация с США не соответствует интересам КНР. Несмотря на то, что Пекин выражает согласие с США по ряду региональных вопросов, он стремится расширить свои военные возможности в Южно-Китайском море. Цель данного расширения не обязательно связана с тем, чтобы занять доминирующие позиции в случае возможной конфронтации с США. Пекин хочет дать понять Вашингтону, что при военной конфронтации расходы США могут стать настолько огромными, что США, скорее всего, предпочтут договориться, чем начать боевые действия.

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Китай стремится предоставить экономические стимулы региональным государствам, чтобы те помогли Пекину оказать давление на страны, обостряющие территориальные споры в Южно-Китайском море. Таким образом, Китаю удалось заручиться поддержкой большинства региональных держав.

Руководство КНР не хочет допустить объединения региональных государств, выдвигающих территориальные требования в Южно-Китайском море, поэтому Пекин использует двухсторонний подход для разрешения территориальных споров. Контролировать напряжённость в регионе КНР также удаётся за счёт совместной разработки оспариваемых территорий.

Манипулируя «дружественными странами» в Юго-Восточной Азии, КНР не позволяет АСЕАН выработать единую позицию по спорным территориям в Южно-Китайском море. Сближение Китая и Филиппин, а также улучшение отношений с Малайзией свидетельствуют о том, что данная стратегия уже работает.

Тем не менее, учитывая быстрые и постоянные изменения в стратегическом балансе во всем регионе, еще предстоит выяснить, действительно ли дипломатия КНР в Юго-Восточной Азии поможет добиться того, чего хочет Пекин, заключает автор.