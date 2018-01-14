Сегодня много и справедливо говорится о бандеризации Украины, о том, насколько пагубно отражаются эти процессы на стране. Много говорится о том, что этот процесс неизбежно включает в себя переписывание истории, создание новых исторических мифов, которые раскалывают общество и государство. Всё это справедливо, но…

Андрей Алексеев Красная Весна «Ельцин-центр». Екатеринбург

А что же происходит в это же самое время в России? Когда ребёнку в школе учитель истории рассказывал о большевиках и Красной армии, вкладывая в свои слова негативные оценки, — это ещё можно списать на личное мнение, на которое каждый имеет право. Но когда другой ребёнок (свою историю 16-летняя девушка описала в интернете) вынужден спорить с учителем истории, доказывая, что Владимир Ленин не был английским шпионом — это уже совсем другое. Выходит, что (надеюсь, такое происходит вовсе не повсеместно) преподаватель лгал детям на уроках, рассказывая, что Ленин являлся иностранным агентом — а это диверсия, факт войны с нашей историей, в наших школах, на наши деньги и против наших детей.

И ноги у этих процессов растут со времён перестройки и развала СССР. Именно вываливая тонны лжи и фальсификаций в СМИ на головы доверчивого советского читателя или слушателя, деятели перестройки ломали исторический хребет русского народа. Остановлены ли эти процессы сегодня? Увы. По-прежнему приходится слышать ложь о гражданах и государственных деятелях Советского Союза. Более того, до сих пор продолжаются попытки (причём с участием высокопоставленных государственных служащих) героизации сомнительных исторических личностей или откровенных военных преступников.

ИА REGNUM Доска Маннергейму, залитая краской. Август 2016 года

Мы помним недавние скандалы с установкой мемориальной доски Карлу Маннергейму — гитлеровскому прихвостню, который помогал немецко-фашистским захватчикам удерживать в блокадном кольце Ленинград. Или попытки реабилитировать через фильмы, памятники и мемориальные доски «исследователя Арктики» Александра Колчака. На самом деле его исследовательские заслуги историки ставят под сомнение, но вот что является несомненным, так это то, что Колчак — военный преступник, один из лидеров Белого движения во время Гражданской войны, войска которого жгли русские деревни и убивали простых мирных жителей. Более того, войну против собственного народа он вёл в том числе «чехословацкими штыками», да ещё и получая финансирование из-за рубежа.

Также не утихает скандал, связанный с попыткой установить в Крыму «памятник примирения», причём и в этот раз инициатором идеи стало «Российское военно-историческое общество» (РВИО). Появившийся в сети интернет макет памятника буквально взорвал общественность. Выглядела монументальная группа в виде коленопреклонённых скульптурных фигур белогвардейца и красногвардейца у основания 25-метровой стелы с фигурой Родины-матери. Против подобного «примирения» выступили активисты общественного движения «Суть времени» и ветеранские организации Крыма. По их мнению, под предлогом «примирения» происходит реабилитация тех участников Белого движения, которые впоследствии поддержали Гитлера и воевали во время Великой Отечественной войны на стороне немецко-фашистских захватчиков.

Не менее жёстко отреагировали в социальных сетях после появления макета РВИО мемориального сооружения, которое планируется установить на Прохоровском поле. Надпись на советской мемориальной доске гласит:

«Здесь на этом поле 12 июля 1943 года произошло величайшее в истории Великой Отечественной войны танковое сражение, которое сыграло решающую роль в разгроме немецко-фашистских войск на Курской дуге».

Новая надпись выглядит немного длиннее и иначе:

«Курская битва 5 июля — 23 августа 1943. Одно из трёх крупнейших сражений Второй мировой войны. По концентрации танков и авиации Курская битва не имеет равных в истории. Более 10 000 танков и САУ, 6 800 самолётов, 52 000 орудий, с обеих сторон — 3 200 000 человек. В битве были уничтожены элитные германские танковые части с новейшими танками «Тигр» и «Пантера». Преимущество на земле и в воздухе перешло к Красной армии. После Курской битвы до конца войны мы только наступали. Курская битва завершила коренной перелом во Второй мировой войне».

После прочтения сразу вспоминаются действия современных украинских властей, пришедших к власти в результате государственного переворота в феврале 2014 года. Пропагандистская машина Петра Порошенко не только возвела в ранг героев гитлеровских пособников Бандеру и Шухевича, но и старательно «вычищает» из истории память о Великой Отечественной войне, называя её — Второй мировой.

Но из текста исчезло не только упоминание о Великой Отечественной войне. Также нет упоминания о немецко-фашистских захватчиках, которое является советским определением тех войск, которые в июне 1941 года вероломно вторглись на территорию нашего государства, а ведь это были не только германские войска. На СССР напали военнослужащие фашистских режимов Италии, Испании, Болгарии и т.д.

Осмотр подбитой немецкой техники после Курской битвы. В центре — командующий Центральным фронтом Рокоссовский, командующий 16-й Воздушной армией Руденко. Июль 1943 года

В советское время в школах на уроках истории учителя не рассказывали о бандеровцах, которые воевали на стороне гитлеровской Германии. Не рассказывали об их участии в погромах и массовом уничтожении мирного населения Украины, Белоруссии и Польши. И если это «умалчивание» как-то оправдано идеологией дружбы народов, нежеланием лишний раз напоминать о непростой истории Украины во времена Великой Отечественной войны, в которую наряду с такими славными сынами великого украинского народа, как Сидор Ковпак, Павел Судоплатов или Иван Кожедуб, «вписались» предатели и садисты — последователи Шухевича, Бандеры и Мельника. Но как понимать сотрудников РВИО, решивших в мемориальной надписи умолчать о немецко-фашистских захватчиках и Великой Отечественной войне? А ведь в обществе работают не «школьные учителя», а профессиональные историки, и возглавляет его министр культуры РФ Владимир Мединский. И пользователь социальной сети Twitter, который обратил внимание на новую надпись, под размещёнными фотографиями задал справедливый вопрос: «Вы чего добиваетесь?»

На днях в Москве прошёл митинг «За свободу интернета», на котором ряд молодых граждан держали в руках чёрные флаги с изображением «кельтской руны», и я напомню, что с точно такими же флагами выходили на «евромайдан» 2013—2014 годов украинские бандеровцы. Более того, эти молодые люди помимо растяжки «Наше мнение — не преступление» держали также и растяжку с надписью «Импичмент! Люстрации! Десоветизация», полностью завершая аналогию. Так откуда взялись эти доморощенные «бандеровцы»?

Цитата из к/ф «Покаяние». Реж. Тенгиз Абуладзе. 1984. СССР «Возьми труп своего отца и выкинь его на свалку»

Я убеждён, что это результат войны с историей, которую против собственного народа развязала часть элиты и обслуживающей её интеллигенции. На протяжении почти 30 лет в России издаются книги и снимаются фильмы, в которых порочится доброе имя не только героев Великой Октябрьской социалистической революции, но и советских солдат, спасших народы СССР от полного истребления и очистивших Европу от фашизма. Со времён выхода одноимённого фильма Тенгиза Абуладзе нас постоянно призывают к покаянию. При этом умалчивают, что этот процесс подразумевает издержки, так как после покаяния придётся платить, а заплатив, снова каяться.

И наглые заявления об этом мы всё чаще слышим от представителей стран Прибалтики или Польши, которые требуют заплатить за «советскую оккупацию». А чем же мы отвечаем?

Тем, что проклинаем собственную историю, показывая её как череду кровавых событий и рабского прозябания, как это делается в «историческом» видеоролике музейной экспозиции «Ельцин-центра». Тем, что исподволь заменяем Великую Отечественную на Вторую мировую войну. Тем, что сводим разговор о великой и трагичной истории СССР только к «политическим репрессиям». Тем, что учителя продолжают преподавать историю советского периода по учебникам Сороса, в которых о Великой Отечественной войне рассказывает одна глава, а остальные только о «преступлениях» советской власти. Тем, что забрасываем советские памятники, как это произошло в Тольятти со стелой-панно «Радость труда», или вовсе сносим, как это было сделано с Краснознамённой группой в Екатеринбурге. Тем, что переименовываем советские улицы в городах России. Тем, что стыдливо драпируем Мавзолей во время празднования Дня Победы, но ведь именно к его подножью были брошены нацистские штандарты во время Парада Победы в 1945 году.

Советские солдаты с немецкими штандартами на Красной площади. Москва, 24 июня 1945 года

Но ведь всё это является той пресловутой бандеровской десоветизацией, которая на Украине уже перешла в следующую стадию — дерусификацию. И как же мы намерены отвечать на грозные вызовы, которые нам бросает Запад, если внутри России отдельные граждане позволяют себе вполне бандеровскую и русофобскую риторику, а процесс десоветизации так и не остановлен?

В первую очередь «бандеровщину» надо сначала победить в России. Надо раз и навсегда договориться о точных цифрах расстрелянных граждан во время репрессий в 1937—1938 годах, прекратив все грязные инсинуации о десятках или сотнях миллионов. Необходимо признать непрерывность истории России, а также величие советского периода истории, который является не «тупиковым путём», а органичным продолжением предыдущего не менее великого исторического пути. Сделать это не на словах, а на деле — то есть не только прекратить все попытки переименований, но и просто перестать стесняться советского прошлого. И если часть российских элит и интеллигенции не знает, как это сделать, то можно порекомендовать обратиться этим людям к собственному народу. Пережив трагедию 90-х и обман десоветизации, большинство нашего народа уже давно расставило все точки над ё в вопросе отношения к истории СССР и государственным деятелям советского периода истории. Более того, тенденция ресоветизации не ослабевает, что можно зафиксировать по многочисленным соцопросам. И либо все элиты (а не отдельные представители или даже группы) России перестанут заигрывать с Западом (который уже «всё сказал» по поводу нашей страны) и повернутся лицом к собственному народу, либо неумолимый ветер истории сдует их как мимолётное недоразумение на своём пути.

Потому что исторический процесс — это объективная реальность, которую невозможно отменить или переписать, как учебник истории.