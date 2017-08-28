



Haberturk.com Берат Албайрак

В последний день рабочего совещания, организованного в Стамбуле для студентов, направляемых на обучение за границу по правительственным грантам, 18 августа, с заключительным словом выступил министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак. Он высказался в том числе и о попытке переворота 15 июля 2016 года, который во всем мире воспринимается как «организованный самим руководством страны». Министр, он же зять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, отметил, что последователи движения Хизмет, которых ныне обвиняют в организации путча, продолжают «очернять» и «предавать» Турцию во всех уголках мира. Албайрак заявил: «Вы, вероятно, сталкивались с ними в стране обучения. Я бы на вашем месте не смог стерпеть. Я бы перерезал им горло прямо на месте, убил бы». Шквал реакции на эти слова министра энергетики продолжает расти до сих пор.

Колумнист Т24, первоклассный журналист Хасан Джемаль написал, что слова Албайрака являются явным преступлением по разжиганию ненависти. Джемаль отметил: «В это невозможно поверить. Я был поражен, когда прочел эту новость. На мгновение я подумал, действительно ли он смог такое сказать? Министр Турецкой Республики, зять президента вышел на трибуну и говорит, что перережет горло, говорит об убийстве человека. Он совершенно открыто совершает преступление. Разжигает ненависть. Указывает на людей в качестве мишени. Призывает к линчеванию». Публицист TR724 Барбарос Картал в своей колонке написал следующее: «По-моему, лучшей кандидатуры для студентов, чем министр Албайрак, было не найти. Поздравляю руководство. В одночасье преподали ребятам урок жизни. Выйдя к неопытным студентам в должности, которую он смог занять только потому, что является зятем диктатора, им было сказано следующее: «В Турции дела обстоят таким образом, ребята. Неважно, какой университет вы окончили, важно, на ком вы женились».

Картал обратился к студентам с некоторыми советами: «Ребята, когда в вашей стране пребывания вам дадут задание, ну, к примеру, написать диссертацию, пишите ее сами, договорились? Смотрите, не берите пример с молодого министра, чью кандидатскую диссертацию написал за него другой человек, которого он впоследствии продвинул по карьерной лестнице. Не прибавляйте себе незаслуженных званий, чтобы не попасть в дальнейшем в комичную ситуацию. Ни в коем случае не впутывайтесь в стране пребывания в незаконные дела. Держитесь подальше от радикальных группировок. У вас может не быть неприкосновенности, как у вещающего с трибуны министра, перевозившего нефть ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Не ввязывайтесь в антисемитские дела. Вспомните о танкерах министра, перевозивших в Израиль реактивное топливо. Старайтесь со всеми устанавливать дружественные связи. Не впутывайтесь в преступления по разжиганию ненависти в своей стране пребывания. Смотрите, не применяйте насилие к людям, это вам не Турция, сразу бросят за решетку. Зять-министр поиграл в Америке в похищение людей, вымазался по уши в грязи, как бы на этом не погорели».

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган

Албайрак, которого Эрдоган везде таскает за собой, словно сумку, по причине своей неопытности порой говорит о вещах, обсуждаемых за закрытыми дверями. Он проболтался о планируемой в кабинетах новой волне операций по применению насилия в отношении добровольцев движения Хизмет. Посредством законодательных декретов о чрезвычайном положении наделили Национальную разведывательную организацию (MIT) полномочиями по проведению операций за рубежом, в том числе прибегая к помощи бандитов и мафиозных структур других стран. После того, как их утверждения о спланированном перевороте потерпели крах, когда все в мире увидели, что на самом-то деле и не было никакой попытки переворота, они стали вести себя как при панической атаке. Похоже, что они стремятся к инсценировке подставных преступлений, которые создадут атмосферу линчевания. Стремятся к созданию контролируемого пожара и даже могут подстроить ложное покушение на самих себя.

Подобный радикальный стиль управления 80-миллионной Турцией за последние годы не ограничивается одними лишь выступлениями министра энергетики. Созданная недавно президентом охранная организация «САДАТ», другие структуры типа «Фонда турецкой молодежи» (TUGVA), «Османских очагов», «Фонда народного специализированного движения» (HOH) занимаются систематической радикализацией турецкого народа и особенно молодежи. Эти учреждения, названия которых стали часто появляться после событий 15 июля, представляют собой военизированные структуры Эрдогана и его режима. Утверждения об обучении «САДАТ» очень многих группировок, связанных с Аль-Каидой (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Аль-Нусрой (организация, деятельность которой запрещена в РФ), методам ведения нетрадиционной войны, остались без ответа со стороны официальных структур. Это можно объяснить основной причиной — видимыми и непосредственными связями «САДАТ» и ее окружения с президентом, премьер-министром Бинали Йылдырымом, главой MIT Хаканом Фиданом.

Nikos Roussos Босфорский мост

Всем известны изображения убитых военных курсантов с перерезанными горлами на Босфорском мосту в Стамбуле во время переворота 15 июля, а также бородатых «джихадистов», направившихся к стенам Управления безопасности Стамбула с оружием в руках. Группа «Звук тишины» (Sound of Silence) — одна из организаций, внимательно следящая за развитием событий, подготовила детальный отчет на 70 страницах. Ниже предоставлены выдержки из доклада относительно происходившего путча, которые немного проясняют неизвестные моменты:

«До начала событий, произошедших 15 июля, Эрдоган, Йылдырым, Фидан, политики правящей Партии справедливости и развития, командующий Силами специального назначения и некоторые военные-сторонники президента знали обо всем, что должно было произойти в тот день. Хотя и имелись определенные признаки, свидетельствовавшие о происходящей путанице внутри армии. Эрдоган, правительственные должностные лица, начальник Генерального штаба и командующие Силами вместо того, чтобы принять превентивные меры, по указанию президента выжидали до самого начала событий. Более того, они осуществили провокации для запуска, контролировали происходящее посредством манипулирования и закрывали глаза на происходящее, чтобы события достигли определенного уровня. Таким образом появилось контролируемое Эрдоганом и его партнерами в армии «ограниченное неповиновение». Поэтому председатель оппозиционной Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу характеризует произошедшее как «контролируемый переворот». Очень многие опытные офицеры высшего звена, уволенные из армии, несмотря на то, что они не имели никакого отношения к происходившему, характеризуют события как «переворот Эрдогана против самого себя».

Какую роль сыграла «САДАТ» в событиях 15 июля? Об этом в докладе также говорится следующее:

«Масштабный анализ роли военизированных группировок Эрдогана в событиях, произошедших 15 июля 2017 года, указывает на то, что президент и его соратники дирижировали происходившим, в результате чего погибло много гражданских лиц, а также были убиты сдавшиеся военные и военные курсанты. Использование организации «САДАТ» и других военизированных группировок обеспечило намеренное возрастание насилия и хаоса при развитии событий. По этой причине «САДАТ» играла центральную и масштабную роль как внутри армии, так и за ее пределами».

Вторым важным наблюдением в докладе является появление на кадрах линчевания военных на Босфорском мосту утром 16 июля некоторых бородатых типов с налитыми ненавистью глазами, в руках которых были замечены патронташи и отобранное у военных оружие. Одним из центральных имен тех случаев линчевания выступает Мехмет Фатих Демирджи — член Союза анатолийских студентов, созданного ПСР. Он был также замечен 14 декабря 2016 года во время выступления от имени мусульман университета перед зданием консульства Ирана в Стамбуле. Он также присутствует на фотографиях линчевания военных. Против него не была произведена ни одна процедура. Не было проведено никакого расследования относительно этих преступлений на мосту в день переворота. Парламентские запросы депутатов от РНП уже год остаются без ответа.

После того, как на следующее утро утихли события, начатые ночью 15 июля, сдался весь военный персонал, замешанный в происходившем. Однако некоторые сдавшиеся военные были убиты гражданскими ополченцами в результате предпринятого нападения. В результате начатой потасовки военизированные группировки их избили, нанесли им ножевые ранения и задушили удавками. Несмотря на крики: «Мы не знаем, что происходит, мы курсанты, военные», они были убиты линчеванием, а некоторым перерезали горло, что очень похоже на методы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Если сравнить опубликованные этой террористической группировкой кадры, на которых часто используются методы удушения, перерезывания горла, с изображениями с моста в день переворота, то выражения, использованные во время выступления перед студентами министром энергетики, вызывают обеспокоенность. Поскольку тем самым дается высокая оценка мотивам, способствующим поиску мотивации для вербовки боевиков в ряды ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), зарабатывания денег и осуществления терактов.

Известно, что джихадисты остро нуждаются в серьезном материальном финансировании для возможности присутствия на подконтрольных ей территориях. Считается, что это финансирование осуществляется бизнесменами из стран Персидского залива, а также «нелегально» выделенными ассигнованиями режимов на Ближнем Востоке. Существуют различные подходы относительно мотивации террористов. Люди, обращающиеся к подобным действиям, действуют, в первую очередь, руководствуясь чувством глубокого «поражения». На формировании этого чувства оказывает влияние идеологическая обработка, предоставляющая возможность для «радикализации». Таким образом, любой «проповедник ненависти» может убедить людей в дозволенности использования любых методов против определенных авторитетов. Подобное чувство обреченности может выражать общие характеристики общества, находящегося под его влиянием. Внутренняя мотивация из ряда нищеты, ненужности, «желания стать важным», неконтролируемого гнева легко засасывает в ряды таких группировок, как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Государственным деятелям и организованным вооруженным силам следует избрать путь с использованием позитивного отношения, чтобы не повысить напряжение. Используемый в последнее время министром энергетики и турецкими политиками язык способствует разжиганию огня. Поддерживаемым Западом гражданским или политическим группам и партиям в некоторых странах нужно разнообразие. Между теми, кто стремится быть «всеобъемлющими», как в тунисской «Нахде», и «сбившимися с пути», как в турецкой ПСР, существует большая разница.