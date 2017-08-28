Последние девять дней стали для Грузии новым испытанием. Невесть откуда возник один очаг пожара в Боржомском ущелье, вслед за которым стали, как грибы, возникать новые очаги в этом и других уголках страны. Не успеют пожарные потушить огонь в одном месте и отрапортовать о его локализации (даже не ликвидации), что обычно делается к вечеру одного дня борьбы с огнем, как на следующее утро огонь разгорается с новой силой в этом или другом месте, и на борьбу с ним бросают всё новые силы.

Firecorps.org Пожар в лесу

Использовали почти всё — живую силу, спецтехнику, авиацию, помощь соседей… Не помогает. То тут, то там опять что-то загорается и полыхает. Как будто в чьи-то планы входит сожжение всего зеленого (с приближением осени пожелтевшего) и живого и испепеление лесов и полей.

Не стало исключением из «общего правила» и 28 августа. Еще вечером 27 августа глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили провел совещание в созданном в Боржомском ущелье полевом штабе и сообщил, что пожар здесь полностью ликвидирован.

«На этом этапе пожар в ущелье полностью ликвидирован и с помощью живой силы ведется превенционная обработка почвы», — заявил министр.

Тем не менее, наученный горьким опытом предыдущих дней, он не вывел из ущелья все силы. Там остались около 300 пожарных-спасателей МВД Грузии, 100 военнослужащих министерства обороны, 50 сотрудников компаний, подведомственных министерству энергетики, несколько десятков единиц спецтехники, один вертолет пограничной полиции Грузии и один вертолет из Белоруссии.

Мгебришвили также сообщил, что прибывшие на помощь Грузии пожарные из Азербайджана и Армении вскоре покинут страну.

პაატა შ Национальный парк Боржоми-Харагаули

Днем над Боржомским ущельем вновь пополз дым. Как заявил, разобравшись в ситуации, глава МВД, на этот раз загорелся торф, что и вызвало задымление. Причины возгорания торфа неизвестны.

На борьбу с этим очагом пожара направлена живая сила. Как заявляет министр, необходимости в применении авиации на данный момент нет.

«Живая сила мобилизована здесь именно для того, чтобы обработать почву, если где-то появится задымление», — пояснил журналистам Мгебришвили.

Между тем грузинская общественность и экспертные круги продолжают активно прорабатывать версию умышленных поджогов лесных массивов Грузии террористами, и большая часть склоняется к мнению, что это могли сделать прибывающие в страну по спецзаданию туристы из России.

Особенно активно распространяют эту версию прозападно настроенные общественные активисты и политики, безапелляционно заявляя, что Россия — враг Грузии, и если бы в августе 2008 года все мировое сообщество не встало на защиту Грузии, Россия еще тогда захватила бы Тбилиси и испепелила бы все леса Грузии.

Есть и те, кто подозревает в поджоге лесов туристов-мусульман, которых особенно много в Грузии в последнее время.

Tiniko Dzadzamia Национальный парк Боржоми-Харагаули

Бытует в экспертных кругах и среди общественности и иное мнение. Высказываются предположения, что в преддверии назначенных на октябрь местных выборов оппозиционные силы (главным образом, представители партий, ранее составлявших «Единое национальное движение») пытаются таким образом представить беспомощность нынешней власти, создать ей проблемы и дискредитировать ее в глазах избирателей.

Авторы еще одной версии, наоборот, бросают гневные взоры на нынешнее правительство и подозревают, что пожары по всей стране зачем-то нужны нынешней власти.

Лесные пожары, охватившие разные регионы Грузии, стали звеном в общей цепи пожаров, которые с завидной периодичностью и регулярностью случались в стране все эти годы. Один за другим полыхали и сгорали дотла крупные торговые центры. Часть из них восстановили, и они возобновили работу после пожара. Другие до сих пор стоят обгорелые. Не так давно, незадолго до пожара в Боржоми, неожиданно загорелась трава на горе Мтацминда над Тбилиси. Пожар был настолько сильным, что на локализацию и ликвидацию огня потребовалось несколько часов. Население находящихся у подножия горы кварталов всю ночь провело на улице в страхе, что огонь перекинется на их дома.

Каждый раз, как только случался очередной пожар, оппозиционные силы мобилизовывались, собирали пострадавших погорельцев, в основном работников торговых центров, и проводили масштабные акции протеста, бросая обвинения в адрес бывшего премьер-министра и учредителя ныне правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Представители правительства Грузии лишь опровергали эти обвинения и отмалчивались.

МВД Грузии по каждому конкретному факту начало расследование, но ни один виновник пожаров на тех или иных объектах до сих пор не установлен, не задержан и не наказан.

tomasz przechlewski Национальный парк Боржоми-Харагаули

Перед выборами обстановка в Грузии обычно резко обостряется. Мастерами такого обострения были активисты прежней власти. Население Грузии помнит серии терактов, в организации которых Михаил Саакашвили и его правительство безапелляционно обвиняли Россию. Были вооруженные столкновения и перестрелки на границах с регионами, которые ныне в Грузии с легкой руки Саакашвили именуют «оккупированными территориями»… Все это было.

А сегодня, в преддверии очередных выборов, гражданам Грузии преподнесли новый источник острых ощущений — пожары.

В народе уже говорят, что «по Грузии бродит призрак террориста», некоего неуловимого мстителя с канистрой керосина в руках, который летает по стране и то тут, то там обливает горючим и поджигает сухую траву и деревья.