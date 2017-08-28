Администрация президента США Дональда Трампа взяла паузу в вопросе предоставления Украине летального оружия. Неопределенность ситуации наносит удар по украинским надеждам на военную помощь США и может отразиться на боевом духе военных Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Так, 27 августа спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью Financial Times заявил, что США пока не приняли решение относительно предоставления Киеву летального оружия. При этом он подтвердил, что этот вопрос все еще обсуждается на высоком уровне.

Волкер отметил, что это решение должен принимать президент США.

«Продолжает или нет администрация Трампа политику администрации Обамы? Пока нет новой политики. Но разговоры ведутся на очень высоком уровне, и люди относятся к этому очень серьезно», — сказал Волкер.

Он обвинил Кремль в попытке «заморозить» конфликт в Донбассе. По его словам, «РФ расплачивается за это политически, также против нее введены санкции». «И откровенно говоря, с течением времени ситуация будет становиться хуже, а не лучше», — прогнозирует Волкер.

«Ситуация, когда дипломатические отношения, экономические отношения с Россией будут заморожены, это, конечно, не то, чего хотела бы Россия. Я думаю, она должна сделать свой выбор», — сказал Волкер, добавив, что конфликт в Донбассе «становится хуже и продолжит ухудшаться, если мы ничего не сделаем».

В свою очередь, 28 августа зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал заявление спецпредставителя Волкера о том, что РФ намерена «заморозить» конфликт в Донбассе, запоздалым.

«Он сильно опоздал с этим заявлением, потому что до него об этом говорили господин Обама (экс-президент США Барак Обама) и другие люди. Если они это делают искренне, мне их искренне жаль», — сказал Климов в комментарии RT.

Он заверил, что слова Волкера не имеют ничего общего с «объективной реальностью».

«По крайней мере, три четверти государств мира стараются от политики конфронтации с Россией отойти как можно дальше. А тех, кто по первому свистку США готов исполнять их поручения, не так много — 10—15 государств. Причём их народы настроены далеко не так же, как их правительства», — считает Климов. Политик также заявил, что Россия как гарант Минских соглашений «первая заинтересована в установлении мира в Украине, поскольку это соседняя страна».

Ранее, 26 августа, Волкер в интервью украинскому Прямому каналу рассказал, что 24 августа министр обороны США Джеймс Мэттис («Бешеный пес») привез ВСУ военное оборудование.

Nato.int Джеймс Мэттис

«Да, я согласен с тем, что министры обороны не приезжают с пустыми руками. Министр обороны привез определенное оборонное оборудования для украинской армии», — подтвердил Волкер.

Он считает, что восстановление суверенитета Украины должно происходить через её системы безопасности.

«Восстановление суверенитета Украины должно происходить через системы безопасности в Украине, в Киеве сейчас должны говорить о том, как должны жить люди, которые находятся на востоке Украины, сейчас это очень драматичная история», — сказал Волкер.

Несмотря на отсутствие официальных подтверждений передачи ВСУ американского летального вооружения, Белый дом усиливает военную поддержку Киева. В частности, США строят современный центр управления Военно-Морских Сил ВСУ в г. Очакове (Николаевская область), где расположена база украинских военных кораблей. Жители Николаевской области «тепло встретили союзников».

В регионе не было зафиксировано ни одной конфликтной ситуации в связи с размещением американских военных. Предполагается, что современный административный корпус будет построен за один год и передан украинской армии. Базу строит первый мобильный батальон ВМС США «морские пчелы» на деньги США.

«Будет мастерская по ремонту катеров и командно-пропускные пункты по периметру базы, чтобы осуществлять контроль», — сказал в интервью ICTV консультант минобороны Украины, военный эксперт Игорь Молодан.

В то же время ВМС Украины отказало украинским журналистам в проведении съемок на строящемся объекте.

«Сообщаем, что в связи с запланированными мероприятиями боевой подготовки и рисками нарушения режима секретности на объектах ВМС ВС Украины, которые строятся, проведение съемок и других предложенных вами мероприятий в указанной военной части на данном этапе строительства не является возможным», — говорится в ответе на журналистский запрос и.о. командующего ВМС ВСУ контр-адмирала Андрея Тарасова.

Подобные объекты США строят по всему миру, у них типичная структура и оснащение. Современные компьютеры, радары и другую технику закупят американцы.

«Это центр принятия оперативных решений. Такие центры активно используются во время боевых действий, во время кризисов, потому что они позволяют оперативно управлять всеми приданными силами, не только кораблями ВМС, но и морскими пехотинцами, артиллерией и авиацией в одном месте… Это первый объект военно-морской инфраструктуры, который строим в Очакове. Следующие объекты будут строиться в Крыму, после его освобождения…», — заявил военный аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

В то же время украинская сторона «продолжает наращивать мощь своих ВМС».

«Американцы хотят передать еще два катера береговой охраны типа Islands. Эти катера они передают на условии, чтобы мы у них купили еще два катера… Эти катера береговой охраны высокого класса. Они поступили на вооружение США в 90-е», — сказал эксперт Молодан.

Noticiaaldia.com Катер береговой охраны типа Islands

Напомним, в августе 2017 года в эфире телеканала «Россия 1» депутат Госдумы России Владимир Жириновский резко раскритиковал строительство центра управления ВМС ВСУ в г. Очакове.

«Ничего не будет построено. Утопим. Здесь будет могила. Будут на дне лежать все, кто прикоснется к Очакову. Всех утопим в Черном море… Сдохнут ваши американцы и вы, всех уничтожим. Расстреляем и повесим вас всех», — пообещал политик.

Как сообщалось, проект федерального бюджета США на 2018 год предусматривает помощь Украине на общую сумму около 350 млн долл, в том числе возможность предоставления Украине летального оружия. В июле 2017 года в минобороны Украины заявили, что с начала 2014 года США передали Украине материально-технической помощи на 600 млн долл.

В частности, на вооружение ВСУ поступили бронированные автомобили Humvee, беспилотники и контрбатарейные радары. При этом на Украине активно работают военные инструкторы стран НАТО.

Ранее, в августе 2017 года, Украину посетили спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер и министр обороны США Джеймс Мэттис.