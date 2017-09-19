Газ

Иван Шилов REGNUM Обзор энергетики Украины

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 26 августа составляли порядка 14,5 млрд кубометров. Таким образом, с 17 августа в ПХГ Украины закачано ещё 410 млн кубометров природного газа — в среднем по 58,6 млн кубометров в сутки, а с конца предыдущего отопительного сезона Украина уже закачала в ПХГ более 7 млрд кубометров топлива.

Словацкая нефтегазовая компания Nafta заявила о намерении стать участником, инвестором и оператором соглашения о разделе продукции. При этом Nafta собирается заходить на Украину не самостоятельно, а хочет выкупить долю в Yuzgaz — компании, которая ещё с прошлого лета принялась разрабатывать на предмет сланцевого газа Юзовский участок (территория Донецкой и Харьковской областей площадью 7886 кв. км, часть Днепровско-Донецкого нефтегазоносного бассейна), которым отказалась заниматься Shell в 2015 году.

«Nafta намерена стать дополнительным инвестором в Yuzgaz BV и фактическим оператором, который будет реализовывать этот проект», — уточнил исполнительный директор ООО «Си-Эн-Джи» Мартин Словак на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, с которым и обсуждались детали предстоящей сделки.

Однако вхождение в капитал Yuzgaz — полдела, словакам ещё предстоит заключить СРП с правительством. И вот тут уже могут быть сюрпризы, предупреждает сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире радио «Голос Столицы». Во-первых, он обращает внимание, что со времени заключения похожего соглашения с Shell значительно снизилась стоимость углеводородов, т. е. вложения инвестора будут окупаться дольше, а значит, Nafta может потребовать даже более выгодные условия, чем те, на которых заходила Shell. Во-вторых, часть Юзовской площади сегодня находится на территории республик Донбасса, что, собственно, и было одной из причин ухода корпорации с Украины. А это опять-таки аргумент не в пользу Украины при распределении добычи. Также эксперт напомнил, что строить победные реляции очень преждевременно, поскольку та же Shell около трех лет (2012−2015) занималась изучением геологических условий территории и не пробурила за это время ни одной скважины. Т. е. хоть каких-то результатов разумно ожидать не ранее начала следующего десятилетия.

Для населения цена на газ пока остаётся прежней: правительство продолжает препирательства с МВФ. «Объективных оснований для роста цен на газ нет. Мы эту формулу можем доказать. И мы в постоянном сотрудничестве с МВФ», — передаёт слова Владимира Гройсмана пресс-служба правительства.

Зато бизнесу уже в сентябре придётся дополнительно раскошелиться. Для первой категории потребителей (от 50 тыс. кубометров в месяц, предоплата) цена вырастет до 7921 грн. за тысячу кубометров, для второй категории (до 50 тыс. кубометров) — 8749 грн. Это в среднем на 6−7% выше августовских цен.

Что же касается населения, то общее решение Кабмина должно лишь утвердить расчёт, который ежегодно перед отопительным сезоном составляется в минэнерго. «Нафтогаз» уже обратился в министерство с просьбой прояснить ситуацию. «Цены на газ для населения не зависят от расчетов или желания «Нафтогаза». Мы должны использовать цену реализации газа, которая определена постановлением Кабинета министров №187. Согласно этому документу, цену на газ на следующий сезон должно рассчитывать и публиковать минэнергоугля до 1 июля. Мы просим министерство опубликовать эту цифру как можно быстрее, чтобы все поставщики тепла успели заключить договоры и вовремя начать отопительный сезон», — говорится в заявлении пресс-службы компании. Однако до тех пор, пока Кабмин не получит ответ МВФ, всё остаётся в подвешенном состоянии. Потенциально это может повлиять на начало отопительного сезона, ведь для заключения договоров остаётся чуть более 1,5 месяца. Даже в прошлом году теплокоммунэнерго заключали их уже в последний момент, хотя тогда такой неопределённости не было.

Директор программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский, который комментировал эту затянутую паузу минэнерго и Кабмина во время пресс-конференции, предположил, что украинцев вполне может ожидать сюрприз и тариф для населения может быть назван и скорректирован либо непосредственно перед началом отопительного сезона, либо уже в ходе него. Во втором случае тарифы могут быть изменены даже задним числом.

Украинские власти довольно творчески подходят к возвращению контроля над территориями ЛДНР. Так, глава украинской военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский заявил о намерении построить отдельную ветку газопровода высокого давления на Авдеевку. В данный момент Авдеевка получает газ со стороны Донецка. Т. е. контролируемые и неконтролируемые Украиной территории Донецкой области постепенно будут «запитываться» от разной инфраструктуры. Что, в свою очередь, ставит вопрос: действительно ли они являются единым целым?

Добыча собственного газа в январе — июле на Украине выросла до 11,6 млрд кубометров (+1,7%). Зато транзит бьёт рекорды. В целом в январе — июле через украинскую ГТС было прокачано 53,2 млрд кубометров (+22,8% к аппг). Также, согласно данным «Укртрансгаза», во второй половине августа были зафиксированы суточные значения прокачки свыше 300 млн кубометров в сутки. Последний раз в таком темпе Украина переправляла газ в Европу во время рекордных заморозков января 2017 года. Т. е. Европа активно запасается топливом на зиму. К слову, о рекордных темпах стало известно из письма и.о. главы Укртрансгаза Мирослава Химко, где последний поручает главам филиалов компании обеспечить увеличение межремонтного срока газоперекачивающих агрегатов. Т. е. прокачка и дальше будет идти рекордными темпами.

Добротворская ТЭС. Украина

Электроэнергия

Согласно информации минэнерго, запасы угля на ТЭС Украины по состоянию на 23 августа упали до 1,694 млн тонн, из которых 1,105 млн приходится на угли газовой группы и 589 тыс. тонн — на дефицитный антрацит. Это на 81 (51+30) тыс. тонн меньше, чем неделей ранее. Тем не менее, по словам первого вице-премьера Владимира Кистиона, Украина сейчас на 80% готова к следующему отопительному сезону.

Уголовное дело об обоснованности введения в украинской энергетике формулы «Роттердам+», в рамках которого Национальное антикоррупционное бюро» обыскивало Нацкомиссию по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг, заставило главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка перейти к публичной защите. А защищаясь, он сболтнул кое-что интересное. «Правоохранительные органы не разобрались, не хотят слушать объяснения специалистов, не хотят обращать внимание, что решение комиссией принимается прозрачно и публично… Это решение является идентичным тому, которое используется для природного газа. И все им гордятся. Принципы ценообразования на энергетический уголь и природный газ идентичны», — заявил Вовк. Применение упомянутой формулы к рынку газа привело к его резкому подорожанию для населения, а также к принятию особого постановления правительства в рамках меморандума с МВФ, в котором прописывается порядок ежегодного пересмотра тарифа для населения. Если же формулы идентичны, то в скором времени можно ожидать чего-то подобного и на рынке электроэнергии. Причина, по которой этого до сих пор не случилось, состоит в том, что тепловая генерация покрывает потребности Украины в электроэнергии не на 100%, а примерно на ⅓. Однако к грядущему ежегодному пересмотру тарифа на электричество украинцам стоит готовиться уже сейчас.

Народный депутат Украины Виталий Журавский в своём блоге на ресурсе gordonua.com подтверждает это. Политик утверждает, что порядок повышения тарифа на электроэнергию зафиксирован в меморандуме с МВФ. Т. е. он говорит то же, что и глава НКРЭКУ.

Вероятной причиной повышенного внимания НАБУ может быть информация, озвученная бывшим членом НКРЭКУ Андреем Герусом, который подсчитал, что с мая 2016 года генерирующие компании дополнительно получили от введения формулы «Роттердам+» более 15 млрд грн. При этом 12 млрд из них получила «ДТЭК Энерго» Рината Ахметова.

В свою очередь, глава НАБУ Артём Сытник утверждает, что на сотрудников Бюро, занимающихся расследованием по делу о «Роттердам+», оказывается давление: «Фактически все наши представления останавливаются судом, то есть идет полное блокирование расследования», — рассказал он в интервью газете «День».

Производство электроэнергии на Украине, несмотря на режим ЧП в энергетике в I полугодии, в январе — июле выросло до 90,07 млрд кВт⋅ч (+1,9%). Впрочем, добиться этого удалось только за счёт атомной генерации (52,19 млрд кВт⋅ч, +14%) — в прошлом году из-за большого количества простоев блоков в плановых и неплановых ремонтах атомная энергетика сумела произвести в среднем на 10% меньше кВт⋅ч, чем обычно. Поэтому ничего такого в 14%-ном росте производства нет. Тепло‑ и гидроэнергетика соответственно показали падение до 29,49 млрд кВт⋅ч (-16%) и 6,48 млрд кВт⋅ч (-13,5%).

Экс-министр энергетики Украины Иван Плачков дал интервью интернет-изданию UAenergy, в котором не только обозначил направление развития энергетики в среднесрочной перспективе, но и частично прояснил некоторые пункты энергостратегии Украины

В частности, экс-министр заявил, что на Украине, как бы смешно это ни звучало, решено реализовать «мудрое решение политбюро ЦК КПСС»: Украина станет плацдармом поставки электроэнергии в Европу. Собственно, такие планы не новость, именно с этой целью Украина собирается реконструировать линию «Хмельницкая АЭС — Жешув», достраивать блоки ХАЭС и т.д. Однако в изложении экс-чиновника получается гораздо более объёмная картина. С его слов, правительство не собирается ограничиваться только атомной энергетикой, Украину планируют превратить в своего рода резервный генератор для ЕС. «Гидроэнергетика сегодня строит Днестровскую ГАЭС, Каневскую ГАЭС. Для чего Днестровская ГАЭС? Она задумывалась как источник регулирования мощностей, когда Украина должна была поставлять огромное количество энергии в Европу. Днестровская ГАЭС будет крайне необходима после распараллеливания с энергосистемой России в условиях нового рынка, и это будет очень ценная электроэнергия. Станция будет балансировочной для Европы, будет очень экономически эффективной. После завершения строительства и выхода на полную мощность она станет крупным бриллиантом в энергокомплексе Украины», — рассуждает Плачков. Вот почему в энергостратегии предусмотрен постепенный рост доли большой гидроэнергетики с 6 до 13% вырабатываемой электроэнергии.

Кроме гидроэнергетики, на потребности Европы, по его мнению, будет работать и тепловая. В частности, Плачков изложил журналисту план продажи «Центрэнерго» EDF или CEZ (европейские энергокомпании), строительство на Украине ТЭС под бурый уголь, который не нужно импортировать, и т.д. По его мнению, именно отказ Европы от тепловой и атомной энергетики — это едва ли не исторический шанс для Украины, способ встроиться в европейское разделение труда.

Бурштынская ТЭС

Уголь

Госстат Украины сообщает данные по добыче энергетического угля за январь — июль. Согласно их оперативной информации, она сократилась до 14,4 млн т (-12,2%). При этом падение объясняется не только блокадой Донбасса: в июле, в сравнении с июнем, добыча сократилась на 1,9%.

При этом тепловая генерация в январе — июне сократила потребление угля до 10,91 млн т (-26,7% или — 4 млн т в сравнении с аппг).

21 августа из США были отправлены первые 85 тыс. тонн угля для нужд государственной генерирующей компании «Центрэнерго» (в июне президент Украины Пётр Порошенко подписал соглашение с американской добывающей компанией XCoal Energy and Resources о поставке 2 млн т угля). Ориентировочное время прибытия — после 11 сентября.

Украина грозно предупредила всех соседей о последствиях покупки антрацита у республик Донбасса. Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука грозил исками в международные суды, называл участников таких сделок «международными преступниками». Между тем эксперты считают, что Украина — первая в числе стран, которые покупают этот уголь: «Помните, как говорили, что будут проверять происхождение антрацита? Сегодня этих разговоров уже не слышно. Чиновники, видимо, подсчитали, что без российского топлива будет сложно, вот и не поднимают этот вопрос. Я не исключаю, что под видом угля из РФ к нам поступает и донбасский антрацит», — допускает Дмитрий Марунич в комментарии украинской редакции издания «Комсомольская правда». Хотя доля донецкого угля сегодня действительно невелика, его основными потребителями могут быть только ТЭЦ, поскольку государственная генерация перешла на американский уголь, а «ДТЭК Энерго» Рината Ахметова — на южноафриканский.

Нефть

Кабмин вернул в госсобственность крупнейшее химическое предприятие страны — Одесский НПЗ. Правительство в своих действиях руководствовалось решением Суворовского суда Одессы о конфискации целостных имущественных комплексов Одесского НПЗ и «Энергия и газ Украины», принадлежащих группе «ВЕТЭК» Сергея Курченко (во времена президентства Виктора Януковича считался близким к окружению президента). В компании «Энергия и газ Украины» выразили своё несогласие с решением правительства, однако вряд ли в текущей ситуации экс-владельцы смогут как-то воспрепятствовать ситуации. Сергея Курченко на Украине обвиняют в уклонении от уплаты налогов, именно по этой причине Одесский НПЗ находился под арестом ещё с 2014 года. Однако сегодня это удар уже не по Курченко, а по Игорю Коломойскому. Ещё в I половине 2014 года бизнесмены заключили своего рода соглашение, по которому Коломойский стал кем-то вроде временного распорядителя активов Курченко на Украине.

Напомним также, что весной этого года в отношении менеджмента ОНПЗ были массово заведены уголовные дела. Часть сотрудников была задержана, часть объявили в розыск. А этим летом интерес к заводу проявлял президент Беларуси Александр Лукашенко.

Частно-государственная «Укрнафта» (42% акций принадлежат условной группе «Приват», лидером которой является Коломойский) отвечает Порошенко урезанием инвестпрограммы компании на 500 млн грн. Впрочем, тут дело не столько в Одесском НПЗ, сколько в другом конфликте бизнесмена с властью. Он связан с продлением «Укрнафте» лицензий на добычу углеводородов. Срок действия 9 из 83 лицензий истёк в этом году, в 2018—2019 гг. истекает срок ещё 49. И пока Госслужба недр и геологии не демонстрирует желания их продлевать (чиновники ссылаются на налоговые долги «Укрнафты»). В этих условиях сворачивание инвестпрограммы выглядит оправданным решением.