National Interest: При Трампе едва ли возможно добиться разрядки с Россией
На фоне сложившегося крайне плачевного состояния российско-американских отношений, охарактеризованного некоторыми как «хуже, чем холодная война», Вашингтону, как никогда, нужен трезвый и реалистичный подход к России. Вместо ожиданий Трампа «фантастических отношений» с Москвой или убежденности администрации Обамы в «фундаментальных противоречиях» с ней, Белому дому нужно четкое понимание того, каким образом выстроить новую разрядку с этой ядерной державой, пишет Катрина ван ден Хейвель в статье для The National Interest.
Автор отмечает, что для этого есть все причины. Так, 26 января 2017 года стрелка часов судного дня Бюллетеня атомных ученых была переведена с 11:57 до 11:58:30, что ближе к полуночи — ядерному апокалипсису, — чем во время кубинского кризиса. Обостряет ситуацию тот факт, что вооруженные силы США и России соприкасаются в большем, чем тогда, числе точек: в Сирии, в небе над Балтийским морем и на западной границе России, где расположены триста тысяч военнослужащих НАТО, а также на Украине.
Напряженность в отношениях заставляет стороны по-разному смотреть друг на друга. Так, в США убежденности в том, что президент России Владимир Путин является «безжалостным автократом, преследующим экспансионистские намерения», придерживаются представители всего политического спектра. Главу Кремля обвиняют в «агрессии в Грузии и на Украине», осуждают за поддержку «жестокого диктатора» в Сирии. Из-за расследования же вмешательства России в выборы в США в американских СМИ началась настоящая истерия. В свою очередь, в России США считаются агрессором, пытающимся установить себя в качестве единственной глобальной сверхдержавы. Более того, в Кремле полагают, что Вашингтон стремится осуществить смену режима в России.
Такое видение друг друга США и Россией не лишено оснований. Так, Путин, отмечает автор, действительно пытается укрепить влияние России на мировой арене и бросить вызов однополярным иллюзиям США. Со своей стороны, Вашингтон считает себя настоящим глобальным арбитром, «незаменимой нацией», которая отказывает другим странам в праве на собственные сферы влияния. Пентагон действительно называет именно Россию в качестве своего основного противника. Более того, США, без сомнения, способствовали «цветной революции» в Грузии и перевороту на Украине.
Несмотря на все это, обеим странам, в чьем распоряжении находится более 90% мирового ядерного арсенала, крайне необходимо создать рабочие отношения. Для достижения реальной разрядки, способной привести к нужным результатам, необходимы постоянные усилия по нахождению сфер, в которых и Москва, и Вашингтон схожи во взглядах, а также по разрешению разногласий, а не готовность замораживать отношения, углублять санкции и идти на эскалацию военной риторики.
На этом фоне первоочередной задачей для США должно стать новое вовлечение России в работу по сокращению ядерного арсенала, а также недопущению доступа террористов к делящимся материалам. Вашингтон и Москва должны работать совместно — как во время переговоров по иранской ядерной программе — по недопущению распространения ядерного оружия.
Как США, так и Россия обеспокоены террористической угрозой, которую представляют различные группировки, такие как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Поэтому в Сирии сотрудничество с Россией может оказаться единственным способом для Белого дома стабилизировать страну. США не намерены отправлять туда свои войска и иным образом добиваться свержения президента Асада. Вашингтону стоит расширить взаимодействие с Москвой против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), добиться совместных гарантий соблюдения режима прекращения огня, благодаря которому сирийский народ может начать оправляться от многолетней войны, а также может начаться возвращение беженцев из ЕС.
По окончании холодной войны США и Россия, по мнению автора, могли приступить к совместному обеспечению безопасности Европы. Вместо этого США расширили блок НАТО непосредственно до границ России. Эту экспансию, отмечает автор, будет практически невозможно обратить, однако Вашингтон и Москва могли бы начать сворачивать процесс наращивания войск и интенсивность военных учений по обе стороны российской границы без какого-либо формального соглашения.
Также в значительной степени сократило было напряженность соглашение, гарантирующее независимость Украины и Грузии. В его рамках прописывался бы внеблоковый статус стран, а также сохранялась бы возможность стран вступать как в ЕС, так и в тот или иной экономический блок России. Кроме того, Кремль и Белый дом должны объединить усилия по полной имплементации Минских договоренностей, что, как считает автор, приведет к сокращению насилия и большей автономии на востоке Украины. Снятие санкций может быть сопряжено с соглашением о проведении в Крыму еще одного референдума, на этот раз при участии международных организаций.
На пути всего этого стоит расследование предположительного вмешательства Москвы в выборы 2016 года, в котором ключевую роль играет противостояние «бесчинствам» Трампа. Именно благодаря им идеологии и заинтересованные круги смогли раздуть пламя неомаккартизма, выжигающее любого, кто бы ни призывал к улучшению отношений с Москвой. Для восстановления рабочих отношений с Кремлем Белому дому потребуются умение, решительность и смелость. Однако нынешний глава Белого дома не продемонстрировал ни характера, ни способности следовать четкой, сбалансированной политике, поэтому, как добиваться при нем разрядки с Россией, остается загадкой.