На фоне сложившегося крайне плачевного состояния российско-американских отношений, охарактеризованного некоторыми как «хуже, чем холодная война», Вашингтону, как никогда, нужен трезвый и реалистичный подход к России. Вместо ожиданий Трампа «фантастических отношений» с Москвой или убежденности администрации Обамы в «фундаментальных противоречиях» с ней, Белому дому нужно четкое понимание того, каким образом выстроить новую разрядку с этой ядерной державой, пишет Катрина ван ден Хейвель в статье для The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

Автор отмечает, что для этого есть все причины. Так, 26 января 2017 года стрелка часов судного дня Бюллетеня атомных ученых была переведена с 11:57 до 11:58:30, что ближе к полуночи — ядерному апокалипсису, — чем во время кубинского кризиса. Обостряет ситуацию тот факт, что вооруженные силы США и России соприкасаются в большем, чем тогда, числе точек: в Сирии, в небе над Балтийским морем и на западной границе России, где расположены триста тысяч военнослужащих НАТО, а также на Украине.

Напряженность в отношениях заставляет стороны по-разному смотреть друг на друга. Так, в США убежденности в том, что президент России Владимир Путин является «безжалостным автократом, преследующим экспансионистские намерения», придерживаются представители всего политического спектра. Главу Кремля обвиняют в «агрессии в Грузии и на Украине», осуждают за поддержку «жестокого диктатора» в Сирии. Из-за расследования же вмешательства России в выборы в США в американских СМИ началась настоящая истерия. В свою очередь, в России США считаются агрессором, пытающимся установить себя в качестве единственной глобальной сверхдержавы. Более того, в Кремле полагают, что Вашингтон стремится осуществить смену режима в России.

Такое видение друг друга США и Россией не лишено оснований. Так, Путин, отмечает автор, действительно пытается укрепить влияние России на мировой арене и бросить вызов однополярным иллюзиям США. Со своей стороны, Вашингтон считает себя настоящим глобальным арбитром, «незаменимой нацией», которая отказывает другим странам в праве на собственные сферы влияния. Пентагон действительно называет именно Россию в качестве своего основного противника. Более того, США, без сомнения, способствовали «цветной революции» в Грузии и перевороту на Украине.

Несмотря на все это, обеим странам, в чьем распоряжении находится более 90% мирового ядерного арсенала, крайне необходимо создать рабочие отношения. Для достижения реальной разрядки, способной привести к нужным результатам, необходимы постоянные усилия по нахождению сфер, в которых и Москва, и Вашингтон схожи во взглядах, а также по разрешению разногласий, а не готовность замораживать отношения, углублять санкции и идти на эскалацию военной риторики.

На этом фоне первоочередной задачей для США должно стать новое вовлечение России в работу по сокращению ядерного арсенала, а также недопущению доступа террористов к делящимся материалам. Вашингтон и Москва должны работать совместно — как во время переговоров по иранской ядерной программе — по недопущению распространения ядерного оружия.

Как США, так и Россия обеспокоены террористической угрозой, которую представляют различные группировки, такие как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Поэтому в Сирии сотрудничество с Россией может оказаться единственным способом для Белого дома стабилизировать страну. США не намерены отправлять туда свои войска и иным образом добиваться свержения президента Асада. Вашингтону стоит расширить взаимодействие с Москвой против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), добиться совместных гарантий соблюдения режима прекращения огня, благодаря которому сирийский народ может начать оправляться от многолетней войны, а также может начаться возвращение беженцев из ЕС.

По окончании холодной войны США и Россия, по мнению автора, могли приступить к совместному обеспечению безопасности Европы. Вместо этого США расширили блок НАТО непосредственно до границ России. Эту экспансию, отмечает автор, будет практически невозможно обратить, однако Вашингтон и Москва могли бы начать сворачивать процесс наращивания войск и интенсивность военных учений по обе стороны российской границы без какого-либо формального соглашения.

Также в значительной степени сократило было напряженность соглашение, гарантирующее независимость Украины и Грузии. В его рамках прописывался бы внеблоковый статус стран, а также сохранялась бы возможность стран вступать как в ЕС, так и в тот или иной экономический блок России. Кроме того, Кремль и Белый дом должны объединить усилия по полной имплементации Минских договоренностей, что, как считает автор, приведет к сокращению насилия и большей автономии на востоке Украины. Снятие санкций может быть сопряжено с соглашением о проведении в Крыму еще одного референдума, на этот раз при участии международных организаций.

На пути всего этого стоит расследование предположительного вмешательства Москвы в выборы 2016 года, в котором ключевую роль играет противостояние «бесчинствам» Трампа. Именно благодаря им идеологии и заинтересованные круги смогли раздуть пламя неомаккартизма, выжигающее любого, кто бы ни призывал к улучшению отношений с Москвой. Для восстановления рабочих отношений с Кремлем Белому дому потребуются умение, решительность и смелость. Однако нынешний глава Белого дома не продемонстрировал ни характера, ни способности следовать четкой, сбалансированной политике, поэтому, как добиваться при нем разрядки с Россией, остается загадкой.