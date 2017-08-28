У губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта появились собственные полномочные представители в муниципалитех региона. Пока полпредов пять, но глава края пообещал¸ что скоро появится ещё два. Чем будут заниматься новые чиновники — пока не очень понимает и сам губернатор.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт провел первую встречу с собственными полпредами в муниципалитетах

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Институт полномочных представителей губернатора создан по поручению Вячеслава Шпорта. На должности назначены первые пять человек, которые в ближайшее время приступят к своим обязанностям в Верхнебуреинском, имени Лазо, Ванинском, Солнечном и Амурском муниципальных районах.

«Право представлять губернатора получили жители, которые хорошо себя проявили в различных отраслях экономики, общественной деятельности, органах власти», — сообщила пресс-служба главы региона.

Зачем губернатору Хабаровского края полпреды и что они будут делать? Вопрос не праздный, поскольку должность полпреда губернатора — отнюдь не общественная. Эти люди будут получать неплохую заработную плату, разумеется, из карманов налогоплательщиков. И налогоплательщики имеют право знать — зачем им такое приобретение.

Создается впечатление, что ответа на этот вопрос пока не знает и сам губернатор Шпорт.

«У нас в крае немало проблем. Основная их масса как раз и находится в муниципальных районах. Поэтому ваша первостепенная задача — изучать ситуацию на местах, принимать необходимые меры для решения тех или иных вопросов, оказывать поддержку и помощь муниципальным образованиям в решении проблем. Как показывает практика, взаимодействие с людьми всегда приносит результаты. В том числе я имею в виду ту работу, которая проделана в крае в области поддержки местных инициатив», — сказал новоиспеченным полпредам в ходе встречи глава Хабаровского края.

При этом глава региона обмолвился, что пока четких регламентов работы полпредов нет, а есть «только задумки».

Регламента нет, а зарплата есть?

Официальное название должности новых чиновников звучит ещё менее понятно: «Ведущий инспектор отдела общественного взаимодействия управления реализации общественных проектов Губернатора и Правительства Хабаровского края — уполномоченный представитель Губернатора края в таком-то районе».

Для управления реализацией общественных проектов есть администрации районов. Чем занимается «отдел общественного взаимодействия», вообще понять трудно.

Объяснить функции новых чиновников попытался лично губернатор Шпорт. Но всё равно мало кто что понял.

«Такого никогда не было. Пока четких регламентов мы не имеем, имеем только задумки», — сказал Вячеслав Шпорт.

Получается, что ни глава региона, ни его правительство понятия не имеют, для чего создали целый новый институт чиновничества? Тем не менее люди уже есть, они ходят на работу, получают заработную плату из карманов налогоплательщиков, не понимая, чем занимаются?

«Правительство региона должно иметь полную, оперативную и достоверную информацию о положении дел в городах и муниципальных районах в режиме реального времени. Выявленные проблемы позволят корректировать планы и программы развития края», — сказал губернатор.

Но и эти его слова не объясняют целесообразности создания института полпредства регионального уровня.

Муниципальные и городские власти, главы городов, районов отказывают главе региона в предоставлении объективной и достоверной информации? Ситуация зашла так далеко, что потребовалось назначать в районы и города своих представителей, которые, если судить по малопонятным объяснениям губернатора, должны будут банально следить за местными чиновниками и докладывать наверх? Правительству Хабаровского края некуда девать деньги?

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На встрече с губернатором Шпортом свеженазначенные полпреды попытались рассказать, чем они намерены заняться.

«Жителей отдаленных поселков необходимо больше привлекать к общественно-государственному сотрудничеству. Этому направлению я намерена уделить первостепенное внимание. У нас в крае делается много хорошего. И успешный опыт, в том числе по созданию территориальных общественных самоуправлений, необходимо распространять как можно активнее», — рассказала полпред губернатора в районе им. Лазо Марина Ним.

ТОСы — дело важное и нужное. Но вот, например, в Ванинском районе создавать их жителям отдаленных поселков помогает местный депутат и общественник Анжела Брянкина. Ездит по поселкам, встречается с жителями. И ни зарплаты, ни высокой должности не просит.

Ещё один полпред губернатора, в Солнечном районе, Владимир Богданов сообщил, что намерен оказать муниципальным властям «всестороннюю помощь в подготовке к отопительному сезону».

С подготовкой к зиме не справляются муниципальные власти, министерство ЖКХ? Как будет выглядеть такая помощь? Ничего не понятно.

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В Ванинском районе полпредом губернатора назначена Юлия Данилова, которая ранее баллотировалась на пост главы района, но её кандидатуру не одобрили депутаты.

При этом в Ванинском районе впервые в истории назначен новый глава района, им стал Александр Наумов. По идее, именно он и должен отвечать за информирование правительства региона о том, что происходит в районе.

Но губернатору Шпорту зачем-то понадобились собственные полпреды.

По данным Хабаровскстата, на конец марта 2017 года в федеральных государственных органах власти трудились 6 881 человек, средняя заработная плата в этом секторе составила 37 950 рублей. В государственных органах Хабаровского края (к которым и относятся новоиспеченные полпреды губернатора) работало 2 140 сотрудников со средней зарплатой 75 238 рублей. В органах местного самоуправления заняты 4 233 человека, а средняя зарплата в этом секторе составила 51 191 рубль.

Таким образом, в настоящее время в Хабаровском крае насчитывается 13 254 чиновника. Это не считая аппарата полномочного представителя президента в ДФО.

Численность федеральных государственных чиновников в 2017 году в сравнении с 2016-м в Хабаровском крае сократилась на 3,1%. А вот чиновников государственных органов Хабаровского края стало больше — на 4,7%. На 0,5% стало больше чиновников в органах местного самоуправления. Росла и зарплата: у федеральных служащих региона на 6,4%, у чиновников госорганов Хабаровского края — на 3,8%, в органах местного самоуправления — на 2,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, курс на сокращение численности чиновников в России ведется все последние 20 лет. Ещё в 1997 году Борис Ельцин поручил сократить численность сотрудников федеральных министерств и ведомств, и тогда за три года численность сократилась до 1,16 млн человек.

Этот курс намеревался продолжить Владимир Путин и заявил о необходимости сокращения госаппарата на 10%. Но управленческие настройки привели к традиционному приросту 2002 года — число выросло до 1,25 млн человек. Далее предпринималось ещё немало попыток сокращения (например, реализация программы «Реформирование госслужбы»), которые тем не менее с 2005 года не сдвинули численность с отметки 1,46 млн (около 2% занятых в стране) чиновников вплоть до 2013 года.

По данным Росстата, в 2016 году гражданские служащие в среднем по стране получали 115,7 тыс. рублей (на 4% больше, чем в 2015 г.), тогда как средний уровень заработной платы в России был в три раза меньше (порядка 36,5 тыс. рублей).

«Разрастание госаппарата за счёт создания новых подведомственных учреждений, не несущих важной специализированной функции, приводит к росту неоправданных бюджетных расходов и бюрократизации системы госуправления в целом, что также генерирует коррупционные риски. Таким образом, за низкую эффективность работы госслужащих и потенциальный рост коррупционных случаев фактически будет расплачиваться население и бизнес-сообщество, что многие годы является острой проблемой для России», — высказал своё мнение доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Плеханова Максим Соколов.

К этому стоит добавить, что для развития Дальнего Востока уже создано невероятное количество всевозможных институтов — корпораций развития всего, чего только можно. Между тем в ДФО по-прежнему плохо с демографией, медициной, работой и прочим.