Президент Дональд Трамп снова напал на лидеров своей партии в Конгрессе в твиттере, на этот раз по поводу переговоров о потолке долга

Цуканов М.В Долги США

Государственный долг США на данный момент составляет 19,845 триллиона долларов. Это 61 349 долларов США на человека. Большинство населения смутно представляет себе масштабы долга своей страны. Общая задолженность по состоянию на январь 2009 года составляла 10 627 триллионов долларов. С тех пор она увеличилась на 9 218 триллиона долларов (86,7%). Большая часть долга накопилась из-за так называемой «войны с террором». Эксперты признают, что США неумолимо приближается к экономическому кризису. Вопрос заключается лишь в том, когда это произойдет. Трамп, как и его предшественники, конечно же, не хочет, чтобы это случилось в его «смену».

В предыдущих твиттах Трамп открыто просил спикера Палаты представителей Пола Райана и лидера большинства Сената Митчелла Макконнелла связать законодательство о поднятии потолка долга с недавно принятым законопроектом о ветеранах.

Логика здесь состоит в том, чтобы надавить на членов Конгресса, особенно на консервативных республиканцев, которые выступают против любого «чистого» увеличения потолка долга, и заставить их голосовать за увеличение. Трамп в итоге признал, что республиканские лидеры от такого предложения отказались.

«Я попросил Митча M и Пола Р связать законодательство о потолке долга с законопроектом о ветеранах (который только что прошел) для того, чтобы его можно было легче принять», — написал президент в своем твиттере. «Они этого не сделали, поэтому теперь у нас большая проблема… И может наступить хаос!»

«Идея связать повышение потолка с законопроектом В.А. (VA) возникла еще до августовских каникул», — признался один из помощников сенатора в интервью Business Insider. Но, по его словам, несколько конгрессменов запротестовали против этой идеи, когда Макконнелл и другие упомянули об этом.

United States Department of the Treasury Министр финансов США Стивен Мнучин

Тем более что Палата представителей передала законопроект о потолке долга без всяких поправок, поэтому Сенату было бы сложно добавить эту поправку, а Палате пришлось бы возвращаться к закону и снова голосовать за изменения.

В сентябре предстоит серьезная дискуссия по поводу повышения потолка долга. Секретарь казначейства Стивен Мнучин прямо заявил, что, если потолок долга не будет поднят к концу следующего месяца, США грозит дефолт. А это, в свою очередь, может вызвать серьезный кризис всей мировой финансовой системы. Однако главные республиканцы Мнучин и Макконнелл заявили на совместном мероприятии 21 августа, что потолок долга точно будет поднят до крайнего срока, и волноваться по этому поводу не стоит.

Тем не менее, отношения между Белым домом и лидерами Республиканской партии входят в новый период, об этом пишут все. В течение последних нескольких недель Трамп неоднократно нападал на Макконнелла, но 23 августа обе стороны подтвердили свои рабочие отношения. Однако уже в четверг утром, 24 августа, президент разразился очередным твиттом против лидера большинства.

Одним словом, республиканцев вполне можно понять, когда они сквозь зубы негодуют и (называясь анонимными источниками) намекают через СМИ: доколе же ты, Катилина, будешь злоупотреблять нашим терпением?

«После нескольких месяцев бесполезных попыток работать с Макконнеллом, Трамп, похоже, поднимает ставки… и конфронтация переходит в открытую стадию… Сейчас уже нет никаких сомнений в том, что лозунги Трампа во время кампании о том, что необходимо «высушить болото», были направлены на республиканцев, а не на «болотных жителей» Вашингтона — демократов», — пишет издание National Review.

Salon.com Сенатор от США штата Кентукки Митч Макконнел

Все это выглядит не столько продолжением предвыборных митингов, сколько продолжением прошлогодней кампании против руководства республиканской партии, которая его же и выдвинула. Несмотря на то, что либеральная толпа с ревом реагирует уже на любое телодвижение президента, Трамп не сомневается, что он держит в руках все козыри в битве с Макконнелом — вашингтонским «инсайдером», который в партии никогда особой популярностью не пользовался.

Макконнелл и остальная часть республиканцев считают, что проблемы администрации — результат поведения недисциплинированного президента, который не может дать себе труд и озаботиться тем, чтобы научиться работать в Вашингтонской системе и оставаться на связи хотя бы со «своими». Но у Трампа другая стратегия: он публично нападает на тех республиканцев, которые пока опасаются делать ставки, и активизирует борьбу с Макконнелом в твиттере, рассчитывая на аплодисменты немногочисленных поклонников.

Но Макконел не кажется запуганным. А другие республиканцы в Сенате, даже те, кто поддерживал Трампа в недавнем прошлом, после ужасов Шарлотсвилля готовы публично признать, что сыты по горло президентом. Для самых стойких сторонников Трампа — это всего лишь признак того, что «либералы» сомкнули ряды.

Многие считали, что Республиканская партия выстроится по стойке смирно после того, как Трамп, по выражению одного из лоббистов, «взял скальп и начал вырезать республиканцев во время праймериз». Но Макконнелл не испугался подобной перспективы. Вместо этого сенатор и его коллеги отправляют Трампу «месседж» о том, что они не намерены прогибаться и не собираются терять свое большинство в Конгрессе из-за сомнительной политики президента.

Трамп забывает еще одну важную вещь: коль скоро он пытается удержать связь с базой Республиканской партии, ему нужен и Макконнелл, если он хочет продолжать делать то, что планировал. Это включает в себя и сбор средств налогоплательщиков США на пограничную стену с Мексикой, хотя он неоднократно заявлял, что это Мексика должна платить за нее.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Трамп забывает, что его «боевая» тактика, которая, бесспорно, помогла ему выиграть, не сможет принести нужный результат на Капитолийском холме — в борьбе против решительного и опытного врага, который знает, как работать в системе. И хотя большинство республиканцев в Сенате предпочли бы все-таки не быть президентскими мишенями, они не так уж сильно боятся Белого дома, чтобы вдруг ополчится против Макконнелла или по просьбе президента провести или не провести какой-либо законопроект — такой, например, как санкции в отношении России (прохождение которого вызвало негативную реакцию Трампа).

«В Белом доме многим уже стало ясно, что в битве с Макконнеллом победителя не будет. Они надеются, что президент, который все же понимает, как работает Конгресс, возможно, найдет в себе силы и сдержит порывы против Макконнелла. Но, как видно по его бессвязным попыткам вмешаться в процесс принятия решения о здравоохранении (Obamacare), Трампу не хватает ни знаний, ни сосредоточенности, чтобы конкурировать в этих сферах. Кроме того, как во время принятия новых российских санкций, Трамп может начать противостоять республиканскому Сенату открыто. Сенат тоже достаточно быстро мобилизуется против него.

Начиная такие «междоусобные войны», Трамп обычно движется по пути, который заканчивается законодательными тупиками, и вредит это больше всего самому президенту.

В конечном счете, других республиканцев у Конгресса для него нет. Хуже мог быть только Конгресс, состоящий из демократов, который почти наверняка сразу бы начал процедуру импичмента. На данный момент кто-то из окружения должен напомнить президенту, что единственное его ощутимое достижение — утверждение консервативного судьи Нила Горсача в Верховном суде — это следствие стараний именно Макконнелла, а не Белого дома.

Окружение Трампа явно ненавидит Макконнелла и его коллег — едва ли не больше, чем они ненавидят демократов. Но если Трамп все еще надеется на какое-то разумное управление, а не просто на использование Белого дома в качестве платформы для своих публичных вендетт против средств массовой информации и непокорных республиканцев, ему нужно будет справиться с собственным гневом и заключить мир с лидером большинства», — пишет издание National Review.