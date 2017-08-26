



Kurdishstruggle Боец курдской пешмерги

В преддверии намеченного на 25 сентября референдума по независимости Иракского Курдистана столица этой пока еще считающейся автономией области стала «политической Меккой» Ближнего Востока. Эрбиль посещают многочисленные зарубежные делегации, которые обсуждают с местным руководством перспективы развития ситуации не только в Ираке, но и во всем регионе. Действительно, события, разворачивающиеся там сейчас, по масштабу и значимости способны затмить даже борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так как фактор развала — после Ливии — еще одного арабского государства неизбежно приведет к формированию новых центров силы, которые вряд ли смогут в дальнейшем взаимодействовать между собой.

К тому же не будем забывать, что почти все государства Ближнего Востока были созданы искусственно. И еще в колониальную эпоху. Поэтому появление независимого Курдистана способно вызвать эффект домино и обрушить всю существующую геополитическую конструкцию. С этим уже никто не спорит в принципе, вопросы в деталях. Из государств так называемого курдского ореола — Турции, Ирана и Сирии — только в Ираке курды имеют реальную автономию с признаками полноценной государственности. Там они могут добиться своей главной исторической цели, от которой рано или поздно будет отталкиваться проект «Большой Курдистан».

U.S. Department of Defence Боец курдской пешмерги

Вместе с тем нельзя исключать, что и в Сирии курды смогут добиться автономии. Вслед за Ираком это станет стимулировать изменения в статусе курдов в Турции и в Иране. Так завершается удивительная и парадоксальная цепочка событий, которая началась в 2011 году с «арабской весны», усиления радикального ислама и появления ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возникновения проекта халифата, выхода на политическую сцену проекта Курдистана с потенциальным появлением в Турции, Сирии и в Иране курдских государственных образований. То есть, если сейчас мы имеем дело с существованием нескольких тюркских государств — Турции, Северного Кипра, Азербайджана и некоторых государств Средней Азии — то в дальнейшем могут появиться и несколько курдских стран.

И, возможно, даже две Армении в Закавказье и еще одна на Ближнем Востоке. Не случайно президент Азербайджана Ильхам Алиев заявляет, что «не допустит появления в регионе второго армянского государства», а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорит, что «не допустит появления в Сирии еще одного курдского государства». При этом Алиев, традиционно ссылаясь на неназванные источники, подчеркивал, что «на него давят с признанием независимости Нагорного Карабаха», а Эрдоган в своих выступлениях уже давно запустил в оборот «развал страны».

Анкара, которая нуждается в поддержке своих союзников по НАТО, находясь под натиском со стороны Рабочей партии Курдистана (РПК), партии «Демократический союз» (PYD) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), становится свидетелем того, как некоторые члены НАТО прямо или косвенно поддерживают эти движения, отмечает турецкая газета Cumhuriyet. Это же издание со ссылкой на ряд турецких авторитетных экспертов прогнозирует, что «регион, который мы называем Ближним Востоком, уже фактически породил независимое курдское государство», и речь нужно вести о Севрском договоре 1920 года, который предусматривал создание Большого армянского государства и «только допускал образование независимого от Турции курдского государства».

Более того, Cumhuriyet считает, что «у Анкары в долгосрочной перспективе нет другой альтернативы, кроме как признать независимый Курдистан», выйти на решение армянского вопроса, а Азербайджану идти на признание независимости Нагорного Карабаха». Драма ситуации для Турции и Азербайджана в том, что реальные угрозы для их государственности исходят не с севера, не с России, а с юга, где они традиционно искали и продолжают искать союзников.

Пока все концентрируется на Эрбиле, его готовности или неготовности приступить к реализации планов на самоопределение. На него давят США, призывающие отложить референдум до марта будущего года, «до завершения борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Багдад, не желающий идти на развод. Турция, вступающая чуть ли не в военно-политический альянс с Ираном на курдском направлении, некоторые арабские государства региона. Это вынуждает курдов маневрировать.

Так, старший советник президента Курдистана Масуда Барзани заявил, что «план не может быть отменен, если курдам не будет предоставлена международная гарантия на проведение голосования за независимость в конкретное время в будущем». Согласно сообщению, «Багдад, Тегеран, Анкара и Вашингтон должны быть участниками этой сделки, которая также должна включать положение о том, что подписавшие соглашение стороны признают результаты референдума».

Kurdishstruggle Спецназ курдов в Мосуле

Как видим, Москвы в этом списке нет, хотя по итогам состоявшихся в Москве консультаций специального представителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова с заместителем министра иностранных дел Турецкой Республики Седатом Оналом «Россия и Турция подтвердили приверженность единству, суверенитету и территориальной целостности Ирака. Отмечена важность решения внутренних проблем самими иракцами в рамках инклюзивного диалога с учетом интересов всех этноконфессиональных групп иракского общества».

Есть еще одни важные нюансы. Побывавший на днях с визитом в Эрбиле глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в беседе с Барзани заявил, что «Анкара считает выбор времени для голосования за независимость Курдистана не подходящим». Лидер турецкой оппозиционной Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели в этом усмотрел косвенную поддержку Анкарой «подготовки к референдуму Барзани, в том числе и в ряде туркменских городов в Ираке», что, по его словам, «является своего рода репетицией для создания Курдистана».

В то же время, по оценке многих турецких экспертов, «даже если большинство участников референдума дадут положительный ответ, это не означает автоматически, что курды объявят о создании собственного государства». По их мнению, Эрбиль, возможно, рассчитывает «получить поддержку на переговорах о самоопределении с Багдадом для уменьшения там влияния Ирана», в чем объективно заинтересована и Анкара. Пока же глава курдской автономии активно принимает иностранных дипломатов, разъясняя свою позицию и пытаясь заручиться поддержкой за рубежом. Одним словом, большая игра с многоходовыми комбинациями продолжается и приближается к какому-то промежуточному завершению.