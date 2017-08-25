На протяжении многих лет граждане КНР могли получить доступ к таким Интернет-сервисам, как YouTube, Twitter или Google с помощью частной виртуальной сети (VPN), в связи с политикой китайского правительства, направленной на ограничение доступа граждан КНР к внешней глобальной сети. Хотя качество китайского Интернета улучшилось, произошло ухудшение доступа к внешней глобальной сети, пишет Джеймс Палмер в статье для The Foreign Policy.

Pixabay.com Интернет трафик

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По мнению автора, руководство КНР намерено максимально ограничить доступ к внешней глобальной сети, чтобы не допустить внутри страны «цветных» или «твиттерных» революций по аналогии с Египтом и Украиной. В стране приняты меры безопасности, которые еще четыре года назад могли бы показаться маловероятными.

В 2000-х годах в Китае иностранные пользователи могли обойтись без VPN, подавляющее число сайтов тогда не было заблокировано. Сегодня в Китае практически невозможно получить доступ к внешней глобальной сети без помощи частной виртуальной сети. Восемь из 25 самых популярных сайтов в мире заблокированы. Около 90 млн граждан КНР пользуются VPN для продвижения бизнеса за рубежом или для получения доступа к более совершенным поисковым системам.

Как считает Палмер, нет никаких сомнений в том, что китайские официальные лица изучают методы, применяемые при организации «твиттерных» революций. Известно, что «сетевые протесты» во время арабской весны на Ближнем Востоке удалось организовать потому, что социальные сети получили широкое распространение, а мобильные телефоны обеспечили быстрый доступ. Это означает, что руководство КНР может не только «отключить» китайский Интернет от внешней глобальной сети, но и усилить мониторинг внутренних социальных сетей.

Тем не менее, несмотря на то, что все вводимые ограничения направлены на лиц, которые могли бы принять участие в протестах, подобная политика может нанести ущерб всему населению Китая и в первую очередь научным сотрудникам и предпринимателям.

Freedesignfile.com Кибербезопастность

Стоит отметить, что полное отключение доступа к внешней глобальной сети Интернет стало бы настоящей катастрофой для экономики Китая. Правительство пообещало, что одобренные властями виртуальные частные сети будут доступны, однако подключиться к ним будет возможно только в строго установленном месте, таким образом, невозможно будет работать на дому или во время путешествия.

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Во-вторых, с начала 2017 года каждая SIM-карта в Китае получила собственный идентификационный номер пользователя. В случае нарушения ограничений, SIM-карта может быть заблокирована, а её владелец вызван в полицейский участок. Для нарушителей предусмотрены крупные штрафы, а в случае рецидива возможен арест.

С помощью перечисленных мер правительство КНР может эффективно отключить доступ к нежелательным сайтам и социальным сетям, а в руках возможных протестующих окажутся приложения, находящиеся под контролем правительства, что даст возможность правоохранительным органам осуществить профилактику протестный акций, заранее вычислив их организаторов, заключает автор.