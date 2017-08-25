



Balkaneu.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг гостит в Польше. Он прибыл в Варшаву с двухдневным визитом (24−25 августа). Генсек провел ряд встреч. Провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой. Вначале в формате «один на один», потом, как сообщает Заграничная служба Польского радио, к ним присоединились министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, глава президентской канцелярии Кшиштоф Щерский и шеф Бюро национальной безопасности Павел Солох. В официальном заявлении говорится, что была предоставлена «возможность подвести итоги реализации положений прошлогоднего саммита НАТО в Варшаве, а также обсудить ожидания от будущей встречи лидеров альянса, которая состоится в следующем году в Брюсселе. Собеседники отметили необходимость укрепления трансатлантических связей и устойчивого присутствия США в Европе. В ходе переговоров также обсуждались отношения с Россией и борьба с терроризмом».

Во время встречи с премьер-министром Польши Беатой Шидло речь шла уже об «адаптации НАТО к новым угрозам международной безопасности». На пресс-конференции после общения со Столтенбергом глава польского правительства подчеркнула, что в нынешней ситуации в интересах всех членов НАТО поддерживать единство альянса, который должен быть готов к эффективным действиям перед лицом всесторонних угроз. «События вокруг наших границ, особенно в преддверии предстоящих российско-белорусских военных учений «Запад-2017», а также террористическая угроза, связанная с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке и в Северной Африке, требуют от членов НАТО продолжения процесса адаптации, начало которому было положено в Ньюпорте и Варшаве. В этом контексте приоритетом для Польши будет подготовка к предстоящему саммиту в Брюсселе, а также укрепление политики отпугивания НАТО», — заявила Шидло.

И именно ради этого Столтенберг прилетал на два дня в Польшу? В очередной раз «выразить озабоченность» совместными российско-белорусскими учениями он мог и на своем рабочем месте. Тем более что пока вокруг маневров «Запад-2017» заламывания рук и словесных спекуляций больше, чем реальных фактов, на основе которых можно было бы выстраивать анализ и прогнозы. Все остальное, о чем говорится в релизах о пребывании генсека, носит общий характер, неоднократно обсуждалось и по большей части находится в статике. За исключением одного — «террористических угроз, связанных с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке и в Северной Африке». И здесь стоит напомнить, что Столтенберг в Варшаву прибыл по приглашению Ващиковского, который сегодня, 25 августа, в здании МИД Польши проводит встречу с главами дипломатических ведомств Турции (Мевлюта Чавушоглу) и Румынии (Теодора Мелешкану) при участии генсека НАТО.

Ранее турецкая газета Daily Sabah предположила, что министры обменяются мнениями о повышении роли альянса в борьбе с терроризмом, а также о ситуации с безопасностью на восточном и южном флангах НАТО в свете решений, принятых на высшем уровне в 2014 году в Уэльсе, 2016 году в Варшаве и в 2017 году в Брюсселе. И добавила, что «во время прошлогодней встречи в Польше президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул необходимость активизации НАТО в условиях изменения глобальных угроз безопасности и заявил о своем ожидании того, что трансатлантическое сообщество приложит больше усилий для поддержки Турции в контексте угроз в регионе». Однако если Румынию и Турцию в части безопасности связывает общее Черное море, то о Польше и Турции такого не скажешь. Анкара не «экспортирует» угрозы в Варшаву, максимум, чего можно было бы опасаться — это перенаправления потока беженцев через Украину и Польшу транзитом в Западную Европу. Но мигранты предпочитают южный маршрут. Это с одной стороны. С другой стороны, если что сегодня и объединяет Варшаву и Анкару, то это напряженные отношения с Берлином.

Польша дошла до того, что уже на правительственном уровне заявляет о возможности предъявления финансовых претензий Германии за нацистское прошлое последней. Что касается Турции, то ее отношения с немцами еще сложнее. Берлин (и в последнее время Вена) давят на больную турецкую мозоль, многолетнюю попытку Анкары приблизиться к Европейскому союзу. На днях министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль категорически заявил, что Турция с Эрдоганом никогда не будет членом Евросоюза. Как замечает по этому поводу Reuters, эти «высказывания, вероятно, еще сильнее обострят отношения между двумя союзниками по НАТО после того, как турецкий президент призвал немецких турок бойкотировать ведущие немецкие партии на всеобщих выборах в бундестаг в сентябре». В свою очередь, Берлин ранее решил вывести свои подразделения с военной базы Инджирлик и перебазировать их в Иорданию, связывая таким образом в единое целое политическое ухудшение с Турцией по линии ЕС с вопросами безопасности по линии Североатлантического альянса.

В этой ситуации приглашение турецких политиков в Варшаву, участие их в обсуждениях на высшем уровне для Польши является возможностью продемонстрировать свою независимость от Германии, показать, что в НАТО у Турции есть адвокаты. А через это заодно и обозначить контур альтернативной политики в ЕС в ситуации, когда и Анкару, и Варшаву страны-локомотивы Евросоюза и брюссельские чиновники обвиняют в подрыве принципа разделения властей, демократических прав и свобод. Но если на южном фланге Турция выполняет для «трансатлантического сообщества» важную работу, с которой Запад считаться пока должен, то на восточном фланге его обязательства перед Польшей носят, скорее, характер «моральных обязательств». А последнее в международной политике, как показывает опыт, ценится дешево.