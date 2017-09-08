В Алтайском крае, где 10 сентября 2017 года предстоит избрать более 6 тысяч депутатов уровня городских округов и районов, наблюдается небывалое затишье перед выборами. В Барнауле, если обойти отведенные под агитацию стенды, можно разве что афиши с анонсами концертов артистов найти. Мало информации о предвыборной деятельности размещают и местные СМИ. Чуть больше можно узнать, обратившись к партийным сайтам, но и там бурной деятельности не прослеживается.

Светлана Шаповалова Барнаул

Светлана Шаповалова Так выглядит один из уличных стендов в Барнауле, где отведено место под информацию о предстоящих выборах

В алтайском отделении ЛДПР, к примеру, за август разместили всего три информационных материала: о проблеме с частными пассажирскими перевозками в Рубцовске, о праздничном митинге по случаю Дня Российского флага. Также «жириновцы» опубликовали программу на выборы в Барнаульскую городскую Думу.

На сайте алтайских справедливороссов хоть и было опубликовано много новостей, но их содержание по сути не отличалось от обычной, повседневной повестки «Справедливой России»: все те же требования, запросы и жалобы.

Алтайские коммунисты, судя по их официальному сайту, предпочитают информировать своих сторонников посредством партийной газеты и других ресурсов.

«Баннеров КПРФ в этот раз размещать не планируем. Наша партия не нуждается в узнаваемости. Хотя кое-какая расклейка все-же появится: кандидаты сами решают — какая и где. В основном мы сосредоточились на личном общении с избирателями. Ходим по квартирам, раздаем агитки лично. Немало информации размещаем в соцсетях. Такая тактика, использованная одной из наших активисток перед выборами в Алтайское законодательное собрание, показала свою эффективность», — отметил пресс-секретарь Алтайского крайкома КПРФ Юрий Красильников.

Алтайские яблочники за август разместили на своем сайте всего четыре новости. Две из них касаются регистрации кандидатов, ещё две опубликованы одним днем, 9 августа: по поводу сбора подписей за выход России из войны в Сирии и некоем нападении на предвыборный пикет.

«Злоумышленник повредил часть агитационного куба, а также мобильный телефон агитатора партии, но участникам пикета удалось самостоятельно обезвредить нападавшего и длительное время удерживать его до прибытия полиции», — сказано в официальном сообщении.

Единственным сайтом, где, судя по информации, ведется активная работа с избирателями, оказался сайт алтайских единороссов. Провозглашённый курс на реальные дела и народных кандидатов прослеживается весьма ярко. Не забывают единороссы информировать об исполненных пожеланиях избирателей. В этом плане показательна тактика примкнувшего к единороссам независимого кандидата Александра Локтева, который хоть и не смог избраться в Алтайское заксобрание (для победы в прошлом году ему не хватило десятых долей процентов голосов), но тем не менее, работу с избирателями не бросил и в течение года постарался выполнить многие из данных обещаний (спортивные площадки, работа с молодежью).

«В Алтайском крае разгар избирательной кампании начнётся не ранее 1 сентября. Сказались кадровый и финансовый голод», — полагает руководитель Алтайского центра политического консалтинга и избирательных технологий Константин Лукин.

Из разговора с ним можно сделать вывод, что многие кандидаты в депутаты различных уровней и представляющие их политсилы поменяли тактику предвыборной агитации. Вместо дорогостоящих баннеров и глянцевых плакатов предпочитают личные контакты.

«То что касается наружной рекламы, её мало кто видит, потому что кандидаты просто зачищают друг-друга. Еще одна причина в том, что большая часть кандидатов до сих пор не напечатали себе первые агитационные печатные материалы. Основные партии, которые реально борются за победу, больше сейчас заняты тем, что ходят по квартирам и домам и там раздают свои листовки», — подчеркнул политтехнолог Константин Лукин.

Светлана Шаповалова Плакат единороссов на одном из домов в Барнауле оказался единственной политагитацией. Уже спустя час после съемки не стало и его

Этот инструмент предвыборной агитации он считает весьма действенным, несмотря на то, что большая часть этой печатной продукции оказывается в мусорных урнах.

«В визуальной раздаче листовок на пикетах большее значение имеет то, что партия работает и у неё есть агитаторы. Это одна из ниш, которая обязательно должна быть. Как бы люди не относились к партиям и кандидатам, насколько бы кандидат известный не был, но если люди не увидят его работу, они не поверят в серьезность его намерений на выборах. Поэтому правильная стратегия для кандидата — занимать все ниши: раздавать агитки на пикетах, раздать на квартирах, ложить в ящики, расклеивать плакаты, собирать встречи. Это некий общий фон, чтобы избиратели видели, что кандидат действительно серьезно относится к кампании: они могут ругаться, могут выбрасывать листовки, не читая, но когда они придут на избирательные участки, то в первую очередь вспомнят тех, работу которых они видели много раз в разных нишах. Но у нас, кроме единороссов, пожалуй, никто не занимает все ниши. Приближается к ним «Справедливая Россия»: по одной листовке, по одной газете каждому кандидату сделали плюс там уже частично расклейка была. А вот ЛДПР, видимо, сосредоточится только на баннерах и, может быть, по подъездам её агитаторы пойдут с приглашением на выборы. Ну, а КПРФ работает совсем точечно», — подтвердил Константин Лукин.

Что касается политических скандалов, то он отметил, что пока таковых в Алтайском крае не было.

«Ведётся обычная юридическая борьба. Я, как политтехнолог, полагаю, что все происходящее укладывается в рамки нормальной избирательной кампании. Несколько поддельных агитационных плакатов появилось недавно на одном из округов Барнаула, но, я так понимаю, это прям единичные экземпляры были. Ну, и сегодня в соцсетях информацию увидел: написали, что в 11 округе появились плакаты самовыдвиженца Козловского, заклеенные вырезками из плакатов «Справедливой России». Полагаю, что кто-то играет сразу против обоих кандидатов», — отметил Константин Лукин.

По поводу низкого интереса избирателей к выборам его позиция не изменилась: «Сезон отпусков, тепло, людей в городе не было. Избиратели мало знают про выборы, им они не интересны. Поэтому кандидаты всю работу оставили на последние 10 дней сентября».

Насколько эффективной окажется такая работа — покажут выборы.

Светлана Шаповалова Барнаул готовится к выборам

Как уже сообщало ИА REGNUM, 10 сентября 2017 года в Алтайском крае состоится одна из самых масштабных избирательных кампаний в России. Жителям региона предстоит избрать 978 депутатов уровня городских округов и районов, 4965 депутатов сельского и городского уровней и 197 глав поселений. Выборы городских дум пройдут в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Заринске, Новоалтайске и Яровом. Депутатов районного уровня будут выбирать в 46 районах края.

Помимо этого, будет разыгран один депутатский мандат в Алтайское краевое законодательное собрание. Вакантным место депутата по одномандатному избирательному округу №10 оказалось после того, как в сентябре 2016 Валерий Елыкомов одновременно был избран и депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Участие в этих повторных выборах смогут принять избиратели Павловского и Ребрихинского районов.