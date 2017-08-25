Сразу в нескольких школах Мещанского района Москвы торжественные линейки могут перенести с 1 сентября на 4 сентября. Информация об этом появилась еще 24 августа и вызвала шквал недовольства в соцсетях. Журналистам возможность переноса линеек подтвердили в частной классической гимназии при Греко-латинском кабинете Ю.А. Шичалина (Орлово-Давыдовский пер., 5), а также в государственных средних школах №2107 (проспект Мира, 50) и 1205 (Больничный пер., 4). В последней школе перенос пока обсуждается и будет решен в начале следующей недели. Причина всего на поверхности — в этом году на 1 сентября приходится празднование Курбан-байрама (мусульманского праздника жертвоприношения), вследствие чего все улицы вокруг у Соборной мечети на проспекте Мира будут, как уже не первый год, плотно заняты десятками тысяч молящихся.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курбан-байрам. Москва

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Между тем, согласно Конституции РФ, «Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом» (ст. 14) и «Конституция Российской Федерации гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных и муниципальных учреждениях» (ст. 43). Так почему же право наших школьников на общедоступность образования отменяют (причем вынужденно, как из-за неких непреодолимых обстоятельств) 1 сентября ради религиозного праздника? Я ничего не имею против мусульман, но светский характер нашего государства стоит выше всего, равно как и международный принцип демократического сосуществования «делай то, что хочешь, но не мешай жить другим».

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В этой ситуации удивляет позиция московских властей, делающих вид, что всё в порядке. «Линейки в некоторых московских школах и раньше переносили. И всё было нормально, никаких проблем мы здесь не видим. Я не знаю, почему сейчас это все раздули, — заявил вице-мэр Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко в интервью Life. — Я спросил Исаака Иосифовича Калину (глава департамента образования Москвы — прим. ИА REGNUM ), не будут ли люди возмущаться. Он сказал: «Да они счастливы будут, что учёба начнётся не в пятницу, а в понедельник и что у них будет больше свободных дней».

Может быть, Калине с Горбенко стоило спросить сначала самих школьников и их родителей?

«Родители назвали безобразием перенос 1 сентября в московской школе из-за Курбан-байрама», — сообщило радио «Говорит Москва» 24 августа.

«Вообще безобразие, конечно. Портить детям праздник из-за этого. То, что там творится во время праздников в районе, — это просто кошмар. Как можно было в центре Москвы поставить эту мечеть. На работу невозможно доехать. До метро невозможно дойти. Улицы перекрыты — то есть не пускают даже пешеходов, — эмоционально заявила мама одного из школьников. — Конечно, мы можем надавить на администрацию школы, настоять на том, чтобы перенесли на 1 сентября, но мы не можем отменить их (мусульман — прим. ИА REGNUM ) праздник. А если праздник не перенесут они, не отменят, то доехать до школы действительно будет очень проблематично, небезопасно».

Дарья Антонова ИА REGNUM Курбан-байрам. Москва

Вот в чём дело. Вместо того, чтобы решить для обеспечения гарантированного Конституцией права москвичей на образование возникшую проблему, — то есть выполнить свою работу! — мэрия пасует. Отделывается словами, что, мол, а что такого. Наверняка начнут давить на представителей школ, чтобы те заняли такую же позицию — ничего 1 сентября не отменили, и вообще, мы счастливы, что отменили. Либо же школьникам с родителями действительно придется с трудом добираться по занятым молящимися (в огромном числе — плохо говорящими по-русски гастарбайтерами) улицам.

И как следует из слов Горбенко, так происходит уже не первый год! В СМИ и соцсетях не раз уже появлялись жалобы людей, которые в дни мусульманских Ураза-байрама и Курбан-байрама не могут добраться на работу в расположенные рядом с метро «Проспект Мира» офисы. Живущие там люди не могут выйти куда-то из своих домов. Не может проехать «скорая»! Если кого-то там хватит инфаркт и к нему не смогут добраться через толпы молящихся врачи — на чьей совести будет возможный трагический исход?

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Как решить проблему? Для начала необходимо создавать пешеходные зоны на тротуарах, на которые молящиеся — раз уж мэрия позволяет им занимать проезжую часть дороги — не покушаются. Это уже несколько лет успешно реализуется у мечети на Большой Татарской улице — зоны для моления на дороге окружают (как на разных митингах) стальными ограждениями, по тротуарам под защитой полиции идут люди.

На проспекте Мира, судя по всему, так не делается. Очевидно, потому, что совершенно разное количество людей приходит молиться — на Большую Татарскую 10—20 тысяч, на проспект Мира (где главная мечеть столицы) 60—80 тысяч. Но это не повод для властей и силовиков Москвы не делать там удобные зоны для прохода москвичей.

Опять же в обеспечении безопасного и удобного прохода для москвичей должен участвовать своими силами и муфтият, как организующая мероприятие сторона. Почему на митингах возлагается ответственность на организаторов, а тут нет? Потому что власти спешат угодить муфтию Гайнутдину, чтобы он потом благосклонно отозвался о них на страницах СМИ?

Далее, нетерпимы сами молебны на проезжей части, которые далее и муфтии, и правозащитники преподносят на Западе как ущемления прав мусульман в России. Да, вот так — Гайнутдин принимает «прогибы» чиновников, а затем их же критикует. Чтобы заявить затем — нужно строить больше мечетей, в каждом районе Москвы.

Однако этот рецепт не спасёт. Почему? Вот очевидное обстоятельство — в Москве четыре мечети (на проспекте Мира, на Большой Татарской, на Поклонной горе и в Отрадном, также есть мечеть посольства Исламской Республики Иран на ул. Новаторов, но её посещение по записи) — но основные массы молящихся приходят всё равно именно на проспект Мира. Постройте еще несколько — будет та же ситуация. Это признал ещё 28 февраля 2012 года в беседе с журналистами и мэр Сергей Собянин: «Мы им предлагаем и наши стадионы, и какие-то крытые площадки. Но они собираются в одном месте — возле Соборной мечети. Но мы не можем построить Соборную мечеть, которая бы вместила десятки тысяч желающих туда прийти».

Как отметил 19 октября 2011 года полномочный представитель России при НАТО (ныне вице-премьер правительства России) Дмитрий Рогозин, это происходит «не потому, что им негде молиться, а потому, что надо показать митинг, огромную массу людей, подчиненных своему мусульманскому священнику, — это демонстрация силы». Это мощнейший ресурс в торге с властью. Рогозин отметил тогда, что в этом вопросе «мы должны перестать быть «толерастами», а говорить друг с другом серьёзно и ответственно».

Дарья Антонова ИА REGNUM Курбан-байрам. Москва

Один раз, в 2014 году, мэрия смогла надавить на Гайнутдина после нападения толпы шедших с молитвы из мечети на Большой Татарской на автобус ОМОНа, и несколько десятков тысяч верующих спокойно «перераспределились» на Поклонную гору. Но после этого у чиновников мэрии, очевидно, не хватает воли спорить с муфтием, который потом может публично обвинить их в исламофобии. Боятся ссориться, чтобы не порушить созданную в московских СМИ слащаво-благостную картину, где все только лишь хвалят их.

Далее. Есть и международный опыт. Российские муфтии любят апеллировать — требуя новых мечетей в Москве — к опыту Парижа, Лондона, где мечетей десятки. Но каждый раз забывают сказать, что там все равно мусульмане совершали массовые молитвы на улицах, что вызывало в том же Париже массовое возмущение горожан.

Анекдотичная ситуация. 17 мая 2011 года министр внутренних дел и иммиграции Клод Геан отметил: «Во Франции есть 2 тысячи мечетей, из которых тысяча построена или открыта в течение последних двух лет». Их хватило, чтобы убрать верующих с улиц? Нет. Ему ответили — стройте больше! Далиль Бубакер, имам Большой мечети Парижа и глава Совета французских мусульман, заявил в интервью газете France Soir 28 июня 2010 года, что «число мечетей должно удвоиться, достигнув цифры в 4 тысячи».

И это бесконечный процесс, объясняемый в том числе массовой трудовой миграцией в Москву из Средней Азии (во Францию — из Северной Африки). Сколько не строй — пока построишь, приедет столько мигрантов, что им и новых будет мало…

Во Франции тогда нашли выход, запретив законодательно молиться на проезжей части улиц и предложив мусульманам воспользоваться в дни крупнейших праздников — а десятки тысяч молятся на улицах всего пару раз в году — пустующими помещениями пожарных частей, казарм и т.д. В Москве эту политику также начали реализовывать последние годы, предоставляя с 2011 году муфтию Альбиру Крганову помещения Экспоцентра в парке Сокольники (туда в первый же раз пришли несколько тысяч человек), а с 2014 года — площадку на стадионе «Москвич» рядом с метро «Текстильщики».

Но Крганов для хозяина Соборной мечети на проспекте Мира — конкурент, и, как уже говорилось в приведенной выше цитате Собянина от 2012 года, Гайнутдин не хочет переносить массовые молебны в помещения или на стадионы. В 2013 году удалось было уговорить его перенаправить часть верующих на старый стадион «Локомотив» у метро «Волжская» на юго-востоке Москвы.

«Правительство Москвы нам выделило площадки для богослужения, чтобы разгрузить мечети, прежде всего Соборную», — заявил первый зам муфтия Дамир Гизатуллин. Но в последний момент муфтият от стадиона отказался, хотя информация с призывом туда уже была распространена мэрией по газетам.

В данном случае, похоже, просто не хватает элементарной политической воли.