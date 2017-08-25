Президенту США Дональду Трампу предстоит решить немало проблем, часть из которых создана им самим. К этому длинному списку может прибавиться еще одна: если нынешний глава Белого дома не проявит осторожность, он может войти в историю как человек, одержавший победу над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) только за тем, чтобы обезопасить Ближний Восток для иранской гегемонии, пишет Джон Хэннан в статье для The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Так, отмечает автор, по мере того как поддерживаемая США коалиция выдавливает боевиков с их последних позиций, на них устремляются силы, поддерживаемые Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и ВКС России, — сирийская армия, «Хезболла» и другие шиитские формирования. Таким образом, создается сухопутный коридор от Ирана к Средиземному морю, что позволит Тегерану установить на севере ближневосточного региона базы. С его помощью Иран сможет в еще большей степени угрожать союзникам Белого дома в Персидском заливе и особенно Израилю.

При этом пока не понятно, собирается ли вообще Трамп срывать планы Исламской республики. От президента поступают нечеткие сигналы. Так, с одной стороны, официальные лица администрации регулярно выражают решимость в противодействии иранской агрессии. С другой стороны, военные США всеми силами подчеркивают, что они не будут выступать против сил Дамаска, за исключением необходимости защищать свои позиции. Речи же о противодействии захвату территорий Ираном не идет. После уничтожения сирийского Су-22 официальные лица коалиции против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступили с заявлением, в котором они подчеркнули, что ее целью является исключительно борьба с исламистами, а не с сирийским «режимом», Россией или другими союзниками Дамаска.

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Более того, через некоторое время после этого, официальный представитель коалиции полковник Райан Диллон выступил с заявлением, в котором он не стал осуждать продвижение подконтрольных Дамаску сил на восток Сирии, подчеркнув, что США не будут выступать против них, пока она не влекут за собой нарушения зон деконфликтации. И за два месяца, прошедших с момента этого высказывания , никто из его вышестоящих чинов не предпринял и попытки опровергнуть сказанное Диллоном. Напротив, США сделали несколько шагов, которые лишь упростили продвижение Ирану, России и Дамаску процесс продвижения на восток Сирии.

В частности в начале июля администрация США дала свое согласие на установление — не без помощи американских дипломатов — режима прекращения огня на западе Сирии, в том числе на границе с Израилем и Иорданией. Провозглашенный в качестве прорыва, способного поспособствовать окончанию гражданской войны, этот режим сыграл на руку сирийскому «режиму», позволив ему консолидировать военные успехи на западе и освободить немногочисленные ресурсы для летней кампании на востоке.

После этого администрация прекратила финансирование программы ЦРУ оказания помощи сирийским мятежникам. Затем, военные США объявили о разрыве связей с одной из основных арабско-суннитских группировок «Шухадааль-Карятин», после того как она пошла в наступление на сирийские войска. По словам Диллона, группировке было объяснено, что США не могут поддерживать их, если они начинают преследовать иные цели, кроме как уничтожение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Нет необходимости говорить, что неоднозначность позиции США в отношении планов Ирана на Сирию вызывает большое беспокойство среди самых важных друзей Вашингтона в регионе, прежде всего у Израиля. Официальные лица в Тель-Авиве неоднократно подчеркивали, что победа Ирана в Сирии будет для них неприемлемой. Поэтому есть все основания полагать, что Израиль возьмет дело в свои руки в случае бездействия США.

На сегодняшний день нет никаких сомнений, что конец войне в Сирии близок. И к большому сожалению, из-за отказа администрации Обамы от руководящей роли США в глобальных процессах, добиться там успехов у США нет уже никаких шансов. Самое большое, что может сделать Вашингтон, — смягчать последствия. И основной задачей должно стать недопущение фундаментального сдвига баланса сил в пользу наиболее решительных противников США в этом, считающемся наиболее важным для американских интересов регионе. Вероятно, чуть меньшую роль играет предотвращение крупного ирано-израильского конфликта, из-за которого нынешнее положение дел на Ближнем Востоке покажется детской игрой.