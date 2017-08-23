Дело художественного руководителя московского «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, которого подозревают в хищении то ли 68 млн бюджетных рублей, то ли 200 — сумма растет в средствах массовой информации буквально на глазах и никак не устаканится — не расколет ни общество, ни театральных деятелей. Но заставляет задуматься о финансовом состоянии культуры и ее экономике в целом. Такой вывод напрашивается после чтения уральского сегмента Facebook.

Цитата к/ф «Изображая жертву». реж. Кирилл Серебренников. 2006. Россия Арест

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 августа Басманный суд Москвы отправил Серебренникова под домашний арест до 19 октября. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере. Худрук «Гоголь-центра» был задержан в Санкт-Петербурге 22 августа. Он подозревается в организации хищения не менее 68 млн рублей, которые были выделены из бюджета в 2011—2014 годах на реализацию проекта «Платформа».

Урал для Кирилла Серебренникова — не посторонняя территория. Именно этот режиссёр открыл для всей России и мира местных драматургов — братьев Пресняковых и Василия Сигарева. Рассуждать о каком-то лобби в данном аспекте нет смысла. Это был в свое время бунт молодых, взрыв, который стал постановкой «Пластилина» и фильма «Изображая жертву». Хотите, не хотите, но это уже — классика. Пусть её и называют сомнительной и «чернушной». Арест режиссера Серебренникова возмутил честь и совесть театрального Урала, создателя собственного театра, драматурга с мировым именем Николая Коляду, который сообщил, что обязательно подпишет петицию в пользу товарища.

Цитата к/ф «Изображая жертву». реж. Кирилл Серебренников. 2006. Россия Поговорили

«Это абсолютно московская история. И к нашим театрам может относится лишь в плане подхода к бухгалтерии. Особенно к освоению грантов», — пишет очевидное один уральский журналист.

«Пошлите проверку в любой театр (не дай бог, конечно) — там черт ногу сломит в бухгалтерии», — вторит ему театральный критик.

«Есть директор, который отвечает всем и за все. Есть талантливый художник, который всегда хочет больше, быстрее, лучше. Негодует на систему, на неповоротливость, и много еще на что негодует. Но директор-то на что? Что такое федеральные гранты я не знаю, только областные и коммерческие. Но, даже на областном уровне, проверка на следующий год — то еще развлечение. Получить — это одна медалька… А вот, отчитаться! Каждый год! Очень странная история», — пишет руководитель танцевального коллектива из Екатеринбурга.

«При профессионалах — бухгалтере и директоре — бардака никогда не будет. Все будет по полочкам разложено и проверки не так страшны. Я это знаю не понаслышке. А уж если вы набрали «лишь бы сотрудников», результат будет соответствующий», — считает другая уральская деятель театра.

«Какая политика, о чем вы? Там давний конфликт по деньгам с бывшим директором. И представьте, что творческому человеку во время прогона спектакля бухгалтер принесет бумажки на подпись? Он не глядя подмахнет», — полагает другой пользователь сети.

«Дело Кирилла Серебренникова, наверное, первое уголовное, когда деятели культуры должны решить не с кем они, а за что они. За объективное расследование или за режиссера с мировым именем? Потому что при всех переживаниях творческой интеллигенции, забывается факт, что обвинение выдвигается не против создателя своеобразных по эстетике фильмов и постановок, а человек подозревается в хищении десятков миллионов рублей», — заговорили в сети почти словами пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Конечно, нашлось место и политическим высказываниям: «почвенники» и «западники» вновь от души пощекотали себе нервы. И ерническим «сладку ягоду рвали вместе, горьку ягоду — я одна», памятуя, что художественный руководитель «Гоголь-центра» стал подозреваемым благодаря делу своего экс-бухгалтера. Однако в целом служители театра предпочитают отстраненно повторять «не судите, да не судимы будете».

Мнение о деле Кирилла Серебренникова в провинциальной театральной среде по большому счету обсуждать не хотят. Высказаться публично многие отказывались. Зачем лишние проблемы? Слишком зависят от мнения столичных гуру в вопросах искусства наши служители Мельпомены. И сбросили крик души от блогера «Кубаньжелдормаш», под которым якобы «подпишется каждый провинциальный театр». Ему, далекому от театра человеку, точно ничего плохого не сделают.

«Мне кажется, что подавляющая часть страны, которая получает по 15−25 тысяч в месяц и ежедневно из всех СМИ, ТВ и интернета наблюдает за тем, как наши «великие деятели искусства» швыряют деньги налево и направо, живут в огромных особняках и одеваются в «капсульные коллекции» от мировых дизайнеров, просто обязана скинуться, да что там скинуться, выйти на улицы с плакатами: «Свободу попугаям!». Доработались. Дожили. Я отказываюсь понимать современную историю своей страны, если в ней товарищ Серебренников считается великим человеком. И да, я быдло, так и запишите, я лишён прекрасного и я совершенно не понимаю современное искусство. Особенно за такие деньги из бюджета. Без бюджета никак, зритель не готов эту шизофрению оплачивать. Хотя, что с народа взять, тёмные, забитые рабы, куда им понять, как великие актёры испражняются на сцене».

И далее о делах производственных. Тоже хочется сочувствовать: как же трудно выживает промышленность. Но именно это мнение поддержали в первую очередь обычные зрители, которых назвали вежливо «обывателями». Но не для них ли все то, что называется «искусство»? Художник разве может быть без зрителя?

Цитата к/ф «Изображая жертву». реж. Кирилл Серебренников. 2006. Россия Ритуал

Кстати, сам Кирилл Серебренников в интервью ИА REGNUM в 2012 году говорил по поводу освоения бюджетных денег.

«Вот у нас — «Платформа» (стартовавший в октябре 2011 года в московском центре современного искусства «Винзавод» и курируемый Серебренниковым проект, призванный объединить на одной площадке четыре основных направления современного искусства — театр, музыку, танец и медиа — ИА REGNUM), мы получили государственную субсидию и живем на государственные средства. Являются ли эти средства деньгами Путина или каких-то чиновников? Нет, это деньги народа, деньги налогоплательщиков. Но распределяют их люди, которые считаются в некоторых компаниях нерукопожатными. Что мне делать, как руководителю «Платформы»? Я отвечаю за сотрудников, студентов, за зрителей, наконец. Все бросить, закрыть? Мне кажется, что нет. Мне кажется, надо продолжать работать. И я приду к тем, кто распределяет деньги и буду говорить, что они должны это делать. Что они по должности ответственны за культуру, за то, чтобы люди не превращались в «овощей», — говорил тогда ныне опальный режиссер.

Безусловно, вопрос «откуда деньжищи?» постоянно муссируется и еще неделю как минимум будет звучать. Про деньги, но с другого ракурса, мы поговорили в сети с людьми, которые близки к театру и знают его подноготную. Именно «деньжищи» раздражают провинциальных служивых сцены, которые стали считать, сколько б они прекрасных спектаклей поставили, и не хуже Серебренникова, возможно.

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«Вопрос в другом — в формировании и внятном артикулировании государственной культурной политики. Которая позволит спокойно существовать и развиваться не только репертуарному, но проектному театру. Без вот этой нервотрепки. Очевидно же, что весь этот хайп вокруг чисто хозяйственного дела и банальной неразберихи с финансовой отчетностью раздувают именно те, кому важно нанести «урон репутации нашей страны», тем более в канун выборов-2018. Самому Серебренникову такая «поддержка общественности» только во вред», — пишет уральский театральный критик Алексей Вдовин.

«Во всем мире театр без дотаций не существует, это не завод, чтобы приносить прибыль. Его смысл в другом… Вот все «реально» озаботились деньгами театра… а грандиозные распилы бюджета в других местах вас не интересуют? Деньги на культуру в нашем государстве — это капля в море. Кому-то, видимо, нужно перевести стрелки, и весь народный гнев направить на творцов, причем современного искусства… Кто-то классно все это режиссирует… а мы гадаем, зачем эти аресты и прочее? Тем временем под шумок финансирование культуры сокращается. Про разницу столиц и провинции — вопросов нет, я всю жизнь кричу о чудовищной централизации. А вот по поводу продаж, театр — не сфера услуг, именно здесь корень неразберихи последних десятилетий. На счет прозрачности — нужно серьезное экспертное сообщество», — написала на бегу, как сама признает, авторитетный критик Лариса Барыкина и обещала позже разобрать ситуацию с экономикой театральной России, как говорится, по косточкам.