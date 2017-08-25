В четверг, 24 августа, Украина отметила очередной день независимости. Власти необандеровской хунты сделали все от них зависящее, чтобы этот день ассоциировался только с парадом захватчиков по Крещатику. Мол, вот чего мы достигли. Однако парад был вчера. И тем более его на булку не намажешь. С чем же подошла эта страна к своему главному «торжеству»?

Gastronom.ru Остатки сала

Средняя зарплата — около 6 700 гривен в месяц или 260 долларов в месяц (в России — около 750 долларов, в Беларуси — около 420 долларов). С учетом того, что с 1 июля на Украине вдвое повышены тарифы на отопление и горячую воду, то теперь среднестатистическая «двушка» в отопительный сезон обойдется приблизительно в 3 тысячи гривен или почти в 120 долларов. То есть на отопление надо будет отдать почти половину зарплаты.

По состоянию на конец 2016 года Украина занимала 186-е место из 226 стран и территорий мира по уровню рождаемости (10,5 родившегося на 1000 человек); 4-е место в мире и 3-е место в Европе по уровню смертности (14,4 умершего на 1000 человек) после Лесото, Болгарии и Литвы; 5-е место в мире по уровню естественной убыли населения (3,9 убывшего на 1000 человек) после Болгарии, Сербии, Латвии и Литвы. То есть страна стремительно вымирает.

Из Советского Союза Украина вышла с численностью населения 51,7 млн человек. Официально на начало 2017 года численность населения составляла 42,2 млн человек. То есть за 26 лет своей «независимости» страна потеряла 9,5 млн человек, или 18,1% своего населения от 1989 года. Только Прибалтика в Европе вымирает более быстрыми темпами. Однако это официальные цифры. Анализ численности населения Украины по закрытым в свое время военным методикам (потребление хлеба и муки на душу населения) говорит о том, что сегодня на Украине реально проживает не более 25−27 млн человек или на 40−45% меньше, чем в 1989 году.

Украинские экономисты зафиксировали, что производство хлеба на Украине с 2000 года сократилось в 2,2 раза, в результате чего в 2016 году при декларируемой властями численности населения 42,2 млн человек, средний украинец потреблял бы всего 26 кг хлеба в год. Если взять европейские показатели потребления хлеба, то они выглядят следующим образом: болгары потребляют 96 кг в год, греки — 65 кг в год, греки-киприоты — 74 кг, французы и немцы — по 54 кг, бельгийцы — 60 кг, голландцы — 58 кг, поляки — 56,7 кг, итальянцы — 52 кг в год.

В России, кстати, потребление хлеба на одного человека составляет 46 кг в год. В Беларуси в 2007 году на человека приходилось 77,6 кг в год, а в 2016 году — ни много ни мало — 84 (!) кг в год. Допустить, что украинцы стали есть хлеба в два раза меньше, чем россияне, — это еще можно хоть как-то. Но вот то, что они стали есть хлеба в три раза меньше, чем белорусы, — это уже вообще ни в какие ворота. Получается какой-то дикий крен в потреблении хлеба на Украине, что явно вызывает вопросы.

Однако, если предположить, что население потребляет хлеб хотя бы как в России, не говоря уже про Европу, куда так стремятся майданные власти, то исходя из того, что на Украине в 2016 году было произведено всего 1,12 млн тонн хлеба, численность населения составляет всего около 25−27 млн человек. Аналогичные цифры дает и потребление населением Украины муки. То, что власти Украины скрывают настоящую численность оставшегося в исчезающей стране населения, видно хотя бы по тому, что последнюю перепись населения власти уходящего в историческое небытие «бандеристана» проводили еще в 2001 году.

Кстати, если из 42 млн населения вычесть 2,4 млн крымчан и почти 4 млн граждан ЛНР и ДНР, то в любом случае численность населения нынешней Украины получится не больше 35,5 млн человек. Вот они реальные итоги «независимости», а вовсе не смешной парад, о котором к вечеру четверга уже все забыли.

Из Советского Союза Украина, как и другие республики бывшего СССР, уходила без государственного долга — все взяла на себя Россия как правопреемница СССР. Тем не менее за 26 лет «независимости» Украина очень серьезно нарастила свою задолженность перед кредиторами: на 1 августа 2017 года госдолг по отношению к ВВП составил около 80%, или около 75 млрд долларов. В Беларуси, для сравнения, госдолг составляет около 40−45% от ВВП.

Ну и вишенка на торте — это новость последних дней о том, что в скором времени жителей Украины заставят платить налог с продажи секонд-хенда (поношенных вещей). Об этом 21 августа сообщила Государственная фискальная служба Украины. Из этого события следуют два вывода. Во-первых, что это явление приобрело такой размах, что местные налоговики посчитали, что стоит брать с этого налоги. Во-вторых, розничная торговля новыми вещами исчезла как явление, и народ докатился до того, что, чтобы купить себе хоть какую-то обновку, народ копается в чьем-то грязном ношеном белье. О чем еще можно говорить…

То есть за 26 лет независимости Украина откатилась с первых мест в мире по развитию науки, промышленности, технологий, человеческого потенциала на уровень африканских стран. На глобальной шкале близкий уровень ВВП на душу населения имеют такие страны, как Узбекистан, Республика Конго, Джибути, Лаос — одним словом, те, кого принято относить к глобальной периферии или «мировому Югу». Украина потеряла основу своего промышленного потенциала — Донбасс и основу своей туристической отрасли — Крым.

Потеряны такие флагманы промышленности, как Запорожский автозавод (прекратил существование в начале 2016 года), на грани остановки «Мотор Сич», гордость советского ракетостроения «Южмаш», авиастроительный завод «Антонов», собравший за последние два года только два самолета. Кстати, теперь самолеты фирмы «Антонов», но под каким-либо китайским брендом, будут собирать в Китае. Как сообщили в июле СМИ, в уезде Пучэн (Вэйнань, провинция Шэньси) на территории площадью 124 квадратных километра завершается строительство Современного открытого производственного района Луянху, где будут жить и работать две тысячи сотрудников украинского КБ «Антонов» с членами семей.

Возведены цеха для выпуска необходимых комплектующих, 46 многоэтажных жилых домов для расселения сотрудников, организован парк культуры и отдыха. Известно, что общая стоимость комплекса проектных, инженерных и строительных работ, а также компенсаций местным жителям за изъятие земель сельскохозяйственного назначения по состоянию на 2017 год составила 6,3 миллиарда юаней, в ближайшие пять лет будет инвестировано еще 2,65 миллиарда. Одна из основных целей проекта — воссоздание на китайской базе сверхтяжёлого транспортного самолёта Ан-225 «Мрия», грузоподъёмность которого около 250 тонн.

Готовится к переезду в Китай и «Мотор Сич», а в обмен Пекин пообещал направить 250 млн долларов на модернизацию украинских мощностей двигателестроительного концерна. К переезду в Китай уже готовятся многие сотрудники АО «Мотор Сич» — речь идёт приблизительно о трех тысячах специалистов. А Порошенко парады проводит…

Как отмечают эксперты, «Объем вывоза минеральной продукции (уголь, соль, руды, топливо) за последние три года сократился с 7,5 до 1,7 млрд долларов, продукции химпрома — с 4,3 до 1,4 млрд долларов, черных металлов — с 17,6 до 7,6 млрд долларов, а изделий из них — с 2,6 до 0,6 млрд долларов. В машиностроении за указанный период экспорт упал в 2,7 раза — с 10,3 до 3,8 млрд долларов, и если в 2013 году на него приходилось 16,3% от общего объема украинского экспорта, то теперь — всего 11,6%. Одновременно доля растениеводства в экспорте выросла с 14 до 21%, доля жиров и масел — с 5,5 до 10,8%».

В 2017 году ситуация нисколько не изменилась. За первые четыре месяца 2017 года в целом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объёмы промышленного производства сократились на 2%. Наиболее сильный спад наблюдается в сфере производства кокса и продуктов нефтепереработки (-11,9%), в фармацевтической промышленности (-9,4%), в производстве электроники (-8,8%), электрического оборудования (-6%) и химической промышленности (-5,1%).

Уровень занятости на сегодня составляет 56,2% от количества трудоспособных людей. По оценке Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины, сделанной в конце 2016 года, лишь за один год доля украинцев, фактически проживающих за чертой бедности, увеличилась с 28,6 до 58,3%. По данным Государственной службы статистики, с 2011 по 2016 год количество больниц на Украине сократилось на 35,7%. Это надо было умудриться.

На фоне пяти президентов Украины, которые свою страну довели до ручки, Лукашенко, который худо-бедно, но сохранил Беларусь как промышленно развитую страну, с хорошей нефтепереработкой, со строящейся по новейшим российским технологиям АЭС, без гражданской войны, без притеснения русских, с двумя государственными языками, заслуживает уважения. Но в Беларуси не было и Майданов. А все попытки радикальной националистической оппозиции их организовать были решительно пресечены.

То есть Майдан — это приговор государству, это сползание в политическое и историческое небытие, это исчезновение с политической карты мира. Будущее Украины предельно ясно — это несостоявшаяся страна с убегающим из нее населением, с сокращающейся экономикой, страна накануне распада по регионально-территориальному признаку, новое Дикое поле. Проект украинства, построенный на отрицании своей русской природы, показал свою полную историческую, политическую, социально-экономическую несостоятельность. Страна потеряла практически половину своего населения. Из процветающей в 1989 году страны уже отошли первые весьма мощные по своему потенциалу территории. И этот процесс в самом ближайшем будущем будет продолжен.

Децентрализация или федерализация вплоть до выхода других территорий из состава Украины — это совсем недалекое будущее украинского государственного проекта. На его месте будет другой проект. Новый русский проект со столицей в Донецке. Как его назовут — Малороссия или Новороссия — дело десятое. И вхождение этого нового русского государства в проект Союзного государства России и Белоруссии, что, естественно, будет только поддержано белорусским руководством, — это только вопрос времени.

А Порошенко пусть проводит парады. Когда проиграна страна, только и остается, что играть в солдатиков.