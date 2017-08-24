Итак, произошло то, чего так не хотели японцы. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 23 августа подписал распоряжение о создании территории опережающего развития (ТОР) «Южные Курилы» на острове Шикотан в селе Малокурильское Сахалинской области. Новая ТОР предполагает создание промышленного центра глубокой переработки рыбы и других водных биоресурсов. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко считает, что это позволит вывести экономику острова на новый уровень.

Японская маска

Могут спросить, а при чём тут японцы с их недовольством? Дело в том, что соседи сахалинцев и курильчан хотели бы занять монопольное положение в «освоении» южных Курил, усматривая в этом создание предпосылок для перехода этих островов в состав японского государства. Тем более что японские законодатели юридическую сторону вопроса уже «прописали» — взяли да объявили в 2009 году «суверенитет» своей страны над законно принадлежащими России островами Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряды Хабомаи. Естественно, присовокупив к территориям островов омывающие их богатейшие 200-мильные экономические зоны.

Тогда это вызвало решительный протест МИД РФ. Для демонстрации того, «кто в доме хозяин», на острова зачастили российские министры, посетил нареченные в Японии своими «северными территориями» земли и тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев. Возмущение тем, что российский президент «без спроса» посещает «японские земли», не имело предела. Премьер-министр Японии Н. Кан публично обозвал действия Медведева «непозволительным произволом» и, пожалуй, впервые за послевоенные отношения двух стран даже отозвал на время из Москвы японского посла.

Понимая, что после случившегося «курильскую кашу» с Медведевым не сваришь, в Токио стали с нетерпением ожидать возвращения в президентское кресло Владимира Путина, который, несмотря на его прежние довольно резкие заявления о законном владении Россией Курильскими островами, неизменно рассматривается как человек и политик, «глубоко понимающий Японию», в том числе по территориальному вопросу. И японские ожидания оправдались, хотя, конечно, не в полной мере. Сначала новый старый президент по своей инициативе вновь предложил японцам компромисс, облеченный в понятное японцам слово «хикивакэ», то есть «ничья». Смысл слова-то японцы поняли, а вот содержание, которое вложил в него Путин, не очень. С кем бы я во время последующей за этим высказыванием поездки в Японию ни встречался, все просили разъяснения, что же все-таки имел в виду российский лидер. При этом японские политики, ученые и журналисты в один голос заявляли, что если Путин вновь предлагает только Шикотан и Хабомаи, то это никакая не «ничья», и никакого мирного договора не будет. Это была давно знакомая позиция японцев — «всё или нечего».

Понимая, что нахрапом острова не получишь, сменивший правительство демократов кабинет министров во главе с Синдзо Абэ избрал иной путь. Было прямо заявлено, что Япония фактически отказывается от прямой увязки экономического сотрудничества с Россией с «прогрессом» в территориальном вопросе и готова для создания благоприятной атмосферы для достижения такого «прогресса» к реализации широкой программы взаимодействия с нашей страной в различных областях, в первую очередь в торгово-экономической. Была даже предложена письменная программа из восьми пунктов, широко разрекламированная как в России, так и в Японии. Попутно заметим, что время идет, но каких-либо конкретных шагов по воплощению этой программы в жизнь пока не видно.

Зато родилась, как утверждают японские СМИ, по инициативе российской стороны, идея прекратить «бодаться» по поводу принадлежности Курил, а взять да начать вместе работать по их развитию на взаимовыгодной основе. Сделано это предложение было в гостях, а гостю отказывать по японскому этикету нельзя. Вот и возникла иллюзия, что премьер-министр Абэ якобы согласен, отказавшись от принципа непризнания южных Курил русскими, развернуть на них широкую деятельность японских компаний. При этом помощник президента по международным вопросам Юрий Ушаков публично объявил, что работать на островах японцы будут-де по российским законам.

Могу представить ощущения премьер-министра Абэ, когда до него донесли эти слова. Ведь в японском политическом мире, включая Либерально-демократическую партию, не говоря уже про традиционно настороженно относящийся ко всем новым инициативам в отношении нашей страны МИД Японии, существует мощнейшее лобби, протестующее против любых проявлений уступок Москве по так называемому «территориальному вопросу».

Вот Абэ и пришлось «опровергать» помощника президента, убеждая соотечественников в том, что он дал согласие на работу японских компаний на Курилах только на условиях, не ущемляющих официальную позицию Токио об их принадлежности Японии. Так как обсуждение данного вопроса проходило между премьером Абэ и президентом Путиным строго конфиденциально, «тет-а-тет», на сегодняшний момент мы не можем доподлинно знать, ставил ли Абэ такое условие перед Путиным, и что отвечал на это президент.

В результате с середины декабря 2016 года, после визита российского президента в Японию, практически все внимание в российско-японских отношениях сосредоточено на обсуждении условий организации так называемой «совместной хозяйственной деятельности» на южных Курилах.

Но вернемся к ТОР. Объективно создание ТОР на Курилах подрывает японский замысел развернуть хозяйственное проникновение на эти российские земли, исключая работу на них компаний других стран, которые, естественно, соглашаются следовать на иностранной территории законам страны пребывания. Довольно откровенно заявил об этом в интервью РИА Новости представленный экспертом по России профессор «Университета Софии» Тосихико Уэно. «Если будет создана такая ТОР, то японское правительство негативно отнесется к совместной хозяйственной деятельности между РФ и Японией на основе российской юрисдикции, а поэтому японскому бизнесу в таких условиях будет нелегко работать в этом районе», — предупреждает профессор. При этом эксперт признал, что в «японском правительстве подавляющее большинство выступают против совместной хозяйственной деятельности под юрисдикцией России».

И это мнение не только отдельного японского ученого. Представитель японского МИД подтвердил, что Япония внимательно следит за ситуацией вокруг создания территории опережающего развития на южных Курилах. Хотя, похоже, дипломатическое ведомство Японии не желает раньше времени «сжигать мосты». Тот же источник счел необходимым заметить, что «в настоящее время влияния на переговоры по развитию совместной экономической деятельности в этом районе нет». Но добавляет: «Япония внимательно следит за тенденциями в России. Что касается этого вопроса, то японское правительство ведет сбор информации и анализ (ситуации) и передало российской стороне позицию Японии. Мы намерены в дальнейшем реагировать надлежащим образом в соответствии с ситуацией».

Позиция эта хорошо известна — Япония не согласна работать на Курилах без учета ее претензий на владение ими. А Россия, естественно, не может устанавливать на своей суверенной территории режим экстерриториальности для граждан иностранного государства, менять свои законы и порядки на чужие.

Право, все это напоминает «сказку про белого бычка»…