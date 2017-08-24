



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Прежде чем рассматривать вопрос американской стратегии на Украине, необходимо понимать общий расклад политических сил внутри США, так как любые американские телодвижения на внешней арене являются следствием тех или иных событий и тенденций развития ситуации во внутриэлитных «терках». А что мы имеем в США с этой точки зрения?

А имеем мы очень простую картину. Сначала законопроектом об антироссийских санкциях Трампу связали руки в проведении стратегии внешней политики. На тактическом уровне (пока) он свободен, что и демонстрирует отправкой четырех тысяч военнослужащих в Афганистан, хотя это нарушает его предвыборные обещания. Затем событиями в Шарлоттсвилле ему связали руки во внутренней политике и связывают еще больше с помощью лидеров республиканцев в Конгрессе, намекая на импичмент в 2019 году после выборов в Конгресс.

Как заявила 22 августа The New York Times со ссылкой на лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла, президент США Дональд Трамп не сможет возглавить правящую партию на промежуточных выборах в Конгресс в 2018 году и на президентских выборах в 2020 году. То есть стратегия глубинного государства США понятна — сделать из Трампа хромую утку задолго до выборов 2020 года. Естественно, понимает это и Трамп, который прекрасно видит, как его весьма грамотно загоняют во все более узкий диапазон принятия любых решений, что во внутренней политике, что во внешней.

Соответственно, чтобы выбраться из этого все более сужающегося кувшина с молоком, ему надо гораздо более интенсивно его взбивать, надеясь, что, опираясь на полученную сметану, он сможет выбраться из ловушки и все-таки реализовать свои предвыборные тезисы. Пока получается не очень, и отправка войск в Афганистан — этому лучшее подтверждение.

Соответственно, Трампу нужен хоть какой-то прорыв, чтобы показать как своим избирателям, так и вашингтонской элите, что он еще не побежден. По Северной Корее балансировка прошла по краю, и ситуацию, благодаря Ыну, ему удалось выправить пока без ракетных ударов. В Сирии США ловить больше нечего. В этих условиях единственное, что у него остается, — это Украина, которая, по его словам, является целиком европейской проблемой.

Поэтому у России на переговорной линии Сурков — Волкер сейчас весьма выгодное положение — России, в принципе, ничего не надо, все и так идет по нашему сценарию. Не нагнетая ситуацию, мы дожидаемся, пока в результате выборов не поменяется кардинально состав Верховной рады и не пройдут выборы президента Украины, на которых Порошенко уйдет в политическое небытие. Новая Рада принимает новую Конституцию федеральной Украины, в которой от Украины остается только одно название, а регионы начинают набирать политический вес и торговать лицом перед распадом несостоявшегося государства. Если Трампу нужна здесь победа, то ее можно устроить, вот наш список условий, а пиаром (сохранением лица Трампа) можете заниматься сами.

Поэтому переговоры по линии Сурков — Волкер на самом деле идут не по Украине, с которой все ясно, а по другим действительно актуальным для Москвы и Вашингтона вопросам, так как сегодня это единственный легальный и открытый регулярный канал для взаимодействия. Все остальное может сразу же привлечь к себе внимание и тут же стать предметом очередного скандала. А так как у Трампа только одна действительно серьезная проблема — Афганистан (Сирию США уже проиграли, а КНДР — это чисто для отвлечения внимания), то Украина может обсуждаться только в контексте российских и американских планов и интересов в этой стране.

И у России здесь имеется весьма серьезное стратегическое преимущество — фактор времени. После марта 2018 года Владимир Путин только укрепит свою власть в России, а Трампу надо кровь из носу хоть что-то решить до выборов в Конгресс, иначе с ним можно будет не вести переговоры. Поэтому мяч сейчас полностью на стороне американцев. Это их дело — вносить предложения и ждать, примут их в Москве или нет. Но публично все будет очень чинно, корректно, взаимоуважительно, и, действительно, никаких утечек с переговоров по линии Сурков — Волкер не будет, так как там слово Украина в его самостоятельном политическом значении вообще не употребляется.