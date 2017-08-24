



Иван Шилов ИА REGNUM

22 августа состоялась протокольная встреча председателя Черновицкой областной государственной администрации Александра Фищука с делегацией из Румынии во главе с министром по делам румын отовсюду Андреей Пастирнак, передает «BukNews» (Черновцы). Во время встречи румынской стороной был поднят вопрос об участии Бухареста в реконструкции музея Михая Эминеску на улице Арона Пумнула в Черновцах. Стороны пришли к соглашению о необходимости создания отдельной рабочей группы в составе специалистов-архитекторов как с украинской, так и с румынской стороны. Кроме того, обсуждался вопрос открытия в детских садах города групп для обучения на румынском языке. Министр по вопросам румын отовсюду поблагодарила Украину за поддержку румыноязычной общины по образовательным вопросам. Ранее Фищук во время аппаратного совещания сообщил, что Черновицкая область имеет проблемные земельные вопросы на границе с Румынией и Молдавией.

Глава венгерской партии «Йоббик» Габор Вона пытается выбить из рук правящей политической силы один из главных ее козырей, сообщает «Mukachevo.net» (Мукачево). Как заявил Вона, правительство Виктора Орбана хотя и значительно дальше продвинулось в деле поддержки заграничных венгров, чем его предшественники, но все же не смогло добиться ощутимых результатов в отстаивании права на автономию для заграничных венгров в переговорах со странами-соседями. Также лидер «Йоббика» упрекнул правящую команду в «экспорте коррупции» в зарубежные сообщества венгров и неравное отношение к ним. Заметим, что за два срока правления Орбана внимания зарубежным венграм было уделено немало. Будапешт официально заявлял о праве зарубежных венгров на автономию и двойное гражданство, что вызвало возмущение и в Брюсселе, и на Украине и в Румынии. Очевидно, что правящий блок «Фидес"-ХДНП будет использовать тему заграничных венгров как один из козырей во время избирательной кампании. А партия «Йоббик» не раз заявляла о территориальных претензиях на Закарпатье. На фоне этих заявлений ряду партийцев был запрещен въезд на Украину. К слову, очередные парламентские выборы в Венгрии пройдут в апреле 2018 года.

В следующем году будет отмечаться сотая годовщина восстановления независимости Польши, пишет «Zaxid.net» (Львов). В связи с этим министерство внутренних дел Польши подготовило юбилейный экземпляр польского паспорта. Среди тринадцати постоянных мотивов, которые должны украсить страницы паспорта, есть изображение часовни на Мемориале львовским орлятам (в Польше его называют «Кладбище защитников Львова»). Инициатива МВД вызвала оживленную дискуссию в польском обществе. Помимо многочисленных отзывов, которые говорят о высокой степени понимания украинской чувствительности, есть и голоса в защиту инициативы. Акцент ставится на культурном аспекте. Даже спорный пастырь, будитель кресовян — отец Тадеуш Исакович-Залесский заявил, что «никто здесь не говорит об изменении границ». Однако дальше отметил: «Идею с кресовыми мотивам я воспринимаю как вещь, призванную укреплять нас, поляков, в наших корнях. Дело в том, что эти города, Львов и Вильнюс — без согласия Польши, союзники решали за нас — находятся сейчас на территории других стран». Эти слова могут быть интерпретированы так: Львов и Вильнюс являются польскими городами, которые вопреки воле Польши были лишены своей природной польскости. Тот факт, что они находятся на территории Украины или Литвы рассматривается как историческая случайность или историческая несправедливость. Такая интерпретация довольно популярной среди украиноскептичной части польской правицы. Она показывает присутствие в польском обществе восприятия кресов как потерянных польских земель. Как местность, где, возможно, и жили украинцы, белорусы, литовцы или латыши, но вся цивилизация была создана польскими трудом. Цивилизационный аспект преобладает над этническим и определяет как польский характер кресовых земель, так и то, что после Второй мировой войны эти территории должны были стать частью возрожденной Польши. Элементы патернализма и сентиментализма появляются также во взглядах лиц, занимающих высокие должности. Несколько месяцев назад в магазинах появилась книга профессора Яна Жарына «Польская память», которая состоит из серии публицистических текстов. Ее автор является сенатором от правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS), как историк играет ведущую роль в создании политики памяти правительственного лагеря. Но его взгляды на украинский вопрос во многих аспектах не отличаются от позиции отца Тадеуша, даже если и сформулированы в мягкой форме. Кресы для профессора Жарына являются сутью польскости, а поляки без памятников в Вильнюсе и Львове вообще не могут считаться поляками. В глазах сенаторы Кресы могут быть исключительно польским наследием. И пишет: «Все указывает на то, что польская сторона — ради собственной безопасности — должна не только стать на страже правды, но и взять на себя роль воспитателя нашего восточного соседа». То есть Украины.

Пока на территории Белоруссии масштабные военные учения («Запад-2017») проводит Россия, на Волыни планируют мероприятия по территориальной обороне, информируют «Волинські Новини» (Луцк). Об этом шла речь во время оперативного совещания у председателя Волынской областной государственной администрации 21 августа. Мероприятия по территориальной обороне планируют организовать на территории Маневичского района. Руководителей районов просят донести эту информацию до людей, чтобы местные жители не боялись, а знали, что военные формирования будут проводить учения на Волыни.

Состоялся визит на Херсонщину уполномоченного президента Украины по делам крымско-татарского народа Мустафы Джемилева, рассказывают «Херсонцы» (Херсон). Он сделал в Херсоне ряд резонансных заявлений: «Мы получаем информацию, что автобусами приезжают из Севастополя люди и в очень короткое время получают безвизы и уезжают, а нормальные граждане, в том числе и крымские татары, и этнические украинцы, которые принципиально не платят никаких незаконных денег, вынуждены по несколько раз приезжать… Что касается многих разговоров в российской прессе о том, что будет создаваться крымско-татарская автономия в Геническом районе… Чушь конечно. Такого нет. Просто в одно время — в 2014 году — были разговоры о том, что может быть стоит временно присоединить прилегающие земли к АРК, и чтобы там создать структуру Автономной республики за пределами Крыма. От этой идеи практически отказались, потому что есть конституционная норма. Ибо Автономная республика Крым в соответствии с Конституцией создавалась на территории бывшей Крымской области. И для того, чтобы менять, нужно вносить изменения в Конституцию, для чего необходимо больше трехсот голосов. Поэтому от этой идеи отказались. И речь не идет о создании никакой автономии… Мы получаем информацию о том, что 60% детей в школе Новоалексеевки составляют крымские татары, но там нет даже классов. Нет даже факультативного обучения крымско-татарскому языку. В этой части будем предпринимать работу… Об общественном формировании «Аскер». Сперва мы говорили о создании этого подразделения как подразделения Национальной гвардии, а потом решили, что это будет подразделение морской пехоты. Но, к сожалению, на сегодняшний момент твердого решения по этому поводу нет, и каких-то практических мер не предпринято. Последний раз на эту тему мы с президентом говорили примерно 10 дней назад. Я думаю, этот вопрос будет решаться… В «Аскере» сейчас довольно мало людей. Их надо содержать, у нас такой возможности нет. Когда он будет в составе министерства обороны, соответственно, будет и финансирование и, я думаю, численность этого подразделения будет резко увеличиваться. Их задача: усилить украинское присутствие здесь — на территории Херсонского региона. Существование патриотически настроенного подразделения охладит кое-какие умы. И вторая задача — предполагается, что они будут участвовать в охране границы. Все вопросы будут регулироваться с согласия и в сотрудничестве с министерством обороны. Самовольных решений — кого бы там ни назначали командиром этого подразделения — не будет».

Отдых на курортах Херсонщины — как лотерея, констатирует «Новий день» (Херсон). Херсонцу Максиму Гусаку, к примеру, точно не повезло с желанием попить пива на набережной поселка Железный Порт. Свою бутылку Максим даже и наполовину не допил — так и присел с ней у открытой стойки бара на той же набережной, чтобы заказать еще пивка, но похолоднее. А вместо пива получил… заряд слезоточивого газа прямо в лицо! «Недопитую бутылку я поставил рядом перед тем, как сделать заказ. Тут ко мне подошел неизвестный мужчина, представившийся как охранник, и сделал замечание: «У нас со своим спиртным нельзя». Я посмотрел на него, и удивился — мужчина был в самой обычной, а не форменной одежде, без каких бы то ни было нагрудных знаков или бейджиков. Поэтому выразил сомнение, что действительно имею дело с охранником, и повернулся к бармену, чтобы сделать заказ. А бармен чем-то пшикнул в мою сторону. Опомниться не успел, как оказался посреди настоящего облака слезоточивого газа. У меня хроническая аллергия, так что после «газовой атаки» просто сел и схватился за голову — около часа глаза просто не открывались. Все это видели мои коллеги, но вступиться за меня они не могли, даже если хотели. Из ночного клуба «Стамбул» повалили еще какие-то охранники, и кто-то из них ударил одного из менеджеров кулаком в ухо. Тут мне стало по-настоящему страшно: я вспомнил, как прошлым летом охранники на той же набережной забили насмерть молодого человека. Однако для нас все обошлось только потому, что полиция подоспела вовремя, — рассказывает Максим Гусак. — Мне промыли глаза молоком, потом оказали помощь в поселковой амбулатории. Оттуда я отправился прямиком в полицию, где написал заявление о неспровоцированном нападении с применением агрессивной «химии». Интернет просто забит негативными отзывами о Железном Порте. К сожалению, не только в нем охрана обожает покуражиться над беззащитными клиентами. На днях в другом курортном селе Приморское (Большевик) охранники кафе-бара ночью избили еще двух приезжих из Киева. По этому делу ведется следствие. А сколько их еще будет до завершения курортного сезона, и все ли отдыхающие выживут после такого «гостеприимства»?

Транзитные возможности Украины отправлены под нож декоммунизации, полагает «Таймер» (Одесса). Благодаря созданной во времена «преступной» советской эпохи инфраструктуре транспортные услуги всегда были и остаются одним из важнейших источников доходов Украины. Рекордный показатель был зафиксирован в 2011-м году, когда за счет экспорта этих услуг страна заработала $8,8 млрд, что составило 5,5% от ВВП. Соотношение транспортных доходов к валовому продукту с тех пор остается неизменным, однако в абсолютных значениях доходы от экспорта транспортных услуг сокращаются: за 2015 и 2016 годы они составили $5,2 и $5,3 млрд соответственно. Фактически Украина медленно, но верно утрачивает транзитный потенциал: процесс катализировался после победы майдана, в результате чего страну направили по тупиковому пути Прибалтики, которая через несколько лет практически полностью лишилась российского транзита; подобное грозит и Украине. Среди ключевых причин того, что Украина «докатилась до жизни такой», выделим следующие. Степень износа автомобильных дорог, железнодорожной и портовой инфраструктуры достигла 97%, по утверждению профильного министерства. Тем не менее чиновники куда больше озадачены проведением декоммунизации и дерусификации названий инфраструктурных объектов, а также личным пиаром, чем выполнением своих непосредственных обязанностей. Конфронтация с Россией, основным заказчиком предоставляемых Украиной транзитных услуг. Утрата государством монополии на насилие в пользу различных парамилитарных «патриотических» формирований. Наглядный пример тому — акции по блокаде российского грузового автотранспорта в начале 2016 года, чему рукоплескали в Белоруссии, перебравшей на себя часть транзитных потоков, а также блокада Донбасса и попытки заблокировать железнодорожное сообщение с Россией. Лучшие годы рынка транзитных услуг Украины остались позади. Это и есть самая настоящая декоммунизация — «аграрной сверхдержаве» созданная во времена «советской оккупации» развитая инфраструктура ни к чему. А сильные мира сего, в свою очередь, против того, чтобы Украина имела статус страны-транзитера.