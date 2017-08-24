



Александр Горбаруков ИА REGNUM

В последнее время одной из наиболее агрессивных антироссийских пропагандистских «фишек» на Украине является угроза поставок летального оружия из США. Мол, сейчас мы договоримся с администрацией Трампа, и они завалят нас своим оружием. После чего мы резко и бодро пойдем в атаку, и на «восточном фронте» наступит перелом. Как говорится, «таким чемоданом да медку бы».

Два года необандеровскому Киеву в поставках оружия, к тому же в самые острые периоды гражданской войны на Украине, отказывала довольно антироссийски настроенная администрация Обамы. Напомню, что с начала Крымской весны и до своего весьма грязного ухода из Белого дома, администрация Обамы приняла в отношении России, по разным подсчетам (так как они принимались пакетами, когда их можно считать по-разному) от семи до тринадцати санкционных пакетов.

Казалось бы, какие проблемы — взять да и поставить в рамках одного из них летальное оружие на Украину для борьбы с конными бурятскими водолазами? Проблема, однако, есть и очень большая, и администрация Обамы была прекрасно о ней осведомлена. Поэтому все разговорами и ограничивалось. И если уже антироссийская администрация Обамы не пошла на этот шаг, то администрация Трампа и подавно этого не сделает.

При всей их якобы пропагандистской «упоротости», политическая элита Америки — очень здравомыслящие и прагматичные люди. И они прекрасно понимают, что можно сколько угодно долго угрожать России, но только ровно до того момента, как из какой-нибудь горячей точки мира не пойдут сотни и тысячи гробов с американскими парнями. Поэтому никаких массовых поставок летального оружия на Украину не будет. И даже речи об этом нет.

И причина этому одна — как только Москве станет известен факт первой такой поставки американского оружия на бывшую Украину, далеко от украинской территории, например, в Афганистане, местные партизаны начнут получать точно такое же летальное и весьма эффективное российское оружие. Все по понятиям. Кремлевское послание в духе «Москва слезам не верит» в Вашингтоне прочтут очень легко, на простом и доступном языке — если вы используете свои прокси-силы против русских парней на Украине, то мы будем использовать не свои, а ваши прокси-силы в Афганистане, которые будут убивать ваших же парней.

И надо отметить, что этот сигнал — что Москва, мол, собирается поставлять оружие «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — в Вашингтоне очень быстро услышали и забили тревогу. Нюанс только в том, что до сих пор «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) курируют офицеры ЦРУ. И это не проблемы Москвы, что курируемые американскими спецслужбами прокси-силы в Афганистане убивают американских же граждан и будут для этого приобретать российское оружие. В данном контексте поставки оружия имеют явно вторичный аспект. Это уже Вашингтону надо разбираться в том, кто из своих ведет дела так, что гибнут рядовые американцы. Это госизмена, как и при убийстве посла США в Ливии, не меньше.

В этой ситуации нас должно было волновать только одно — услышат ли наши американские партнеры то, о чем мы им тонко намекнули. Они услышали и очень быстро. Это говорит о том, что разговор «по понятиям» — лучшее средство общения с американской элитой, большинство которой является потомками работорговцев, пиратов, ссыльных каторжных, беглых преступников и так далее.

Потерпеть же поражение в Афганистане, в отличие от Украины, которую Трамп уже объявил целиком и полностью проблемой своих европейских партнеров, США не могут. Исчезновение Афганистана как последней крупной горячей точки в Центральной Азии означает не только то, что США подписываются под стратегическим поражением в той войне, которую они развязали по всему миру после терактов 11 сентября в США, но моментальное заполнение военно-политического вакуума после американцев в Афганистане и шире — всей Центральной Азии — Россией и Китаем.

То, что, несмотря на все свои предвыборные заявления, Трамп, точно также как и Обама, вновь втягивается в афганскую авантюру, говорит только об одном — что это та ловушка, из которой Вашингтон не может выбраться при всем своем желании. Продолжать — нельзя, так как если они ничего не решили за шестнадцать лет, то и потом не решат. А уходить — тоже нельзя, так как это означает стратегическое поражение, после которого никто с американцами ни о чем договариваться не будет, США станут региональной державой. Вот и завязли в этой ловушке США надолго, и вариантов выхода оттуда без потери лица пока даже не просматривается.

Вот и вынужден Трамп, прекрасно понимающий, что США там попали в ловушку, из которой нет достойного выхода, направлять еще четыре тысячи человек в дополнение к имеющимся 16 тысячам. Но проблему Афганистана не смог решить даже находившийся там 100-тысячный американский военный контингент. Поэтому, естественно, и 20 тысяч ничего не решат. Это только тактическое решение, затягивающее время, но ничего принципиально не решающее. А если «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получит подкрепление оружием? А если не только оружием?

Поэтому на пропагандистский шум с Украины на тему возможных поставок оружия из США не стоит обращать даже внимания. Эти люди сами не понимают, о чем они говорят, и какие риски любой непродуманный шаг Вашингтона на Украине в рассматриваемом контексте будет нести новой стратегии Трампа по Афганистану. А Афганистан для глобальной стратегии Вашингтона значит гораздо больше, чем война прокси-силами на Украине, так как провал афганской миссии, в которую США вбухали сотни миллиардов долларов, тысячи жизней простых американских парней и уже шестнадцать лет кампании, означает для них превращение в региональную державу.