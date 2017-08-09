Белоруссия

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор экономики республик СНГ

1% роста ВВП в I полугодии — неплохой результат, говорит министр экономики Белоруссии Владимир Зиновский. За июль экономика подросла ещё на 0,1%, до 1,1%. Однако уже в 2018 году в республике рассчитывают на 3,4% в год, а после 2020 года — 3,5−4%. Об этом чиновник заявил в комментарии для БелТА. Среди оснований, дающих министру основания для таких надежд, следует отметить в первую очередь изменение структуры производства электроэнергии (ввод в работу БелАЭС в 2019 году). Кроме того, в 2018—2019 по плану должны завершиться долговременные программы модернизации белорусских НПЗ, после чего глубина переработки нефти на них вырастет с сегодняшних 74—75% до 90—92%. Т. е. , с одной стороны, существенно снизится импорт газа для работы ТЭС, а с другой — увеличатся поступления от экспорта нефтепродуктов.

Также министр спрогнозировал, что объём прямых иностранных инвестиций в 2018 году году составит порядка 1,5 млрд долл., т. е. примерно столько же, сколько в министерстве ожидают и в этом году. Но это все равно существенно меньше, чем ещё в 2016-м (6,9 млрд долл., согласно данным Белстата). Соответственно, перед правительством республики ставится неординарная задача: добиться 3−4% роста фактически на голодном пайке.

Ещё одним способом увеличения ВВП станет наращивание товарооборота с республиками ЕАЭС. Такую задачу поставил премьер-министр РБ Андрей Кобяков во время открытия белорусско-казахстанского бизнес-форума в Астане. В частности, глава правительства РБ заявил, что товарооборот между государствами должен как минимум вернуться к уровню 1 млрд долл. в год (упал до 420 млн долл. в 2016 году). В рамках этой задачи руководство «Минского тракторного завода» намерено продать в Казахстан не менее 3 тыс. тракторов (1,3 тыс из них уже поставлены заказчикам). «С учетом особенностей климата Казахстана по рекомендации дилеров, по их сигналам с полей мы дорабатываем технику, вносим конструктивные изменения. Например, у нас появились тракторы «тропического» исполнения — с учетом жаркого климата этого региона», — рассказал заместитель маркетинг-директора завода Александр Казакевич корреспонденту БелТА.

Можно поставлять и не только тракторы. Буквально на днях сотрудники Объединённого института машиностроения НАН Белоруссии представили первый образец электромобиля белорусской сборки. Автомобиль получился интернациональным: компонентная база электропривода — белорусского производства, батарея — российского, корпус — Geely SC7, выпускаемый в Белоруссии по лицензии. Учитывая озвученные министром транспорта РФ Максимом Соколовым планы перехода на электромобили в течение ближайшего десятилетия, белорусские производители как раз успеют наладить выпуск.

Результаты I полугодия, а также оживление внешней торговли заставили ЕАБР пересмотреть прогноз экономического роста Беларуси на текущий год. По мнению экономистов банка, он достигнет 1,4% (+0,1 в сравнении с более ранним прогнозом).

Росту ВВП способствует более эффективное использование ресурсов. Как мы ранее сообщали, энергоёмкость экономики РБ с 1990 года снизилась в 3 раза. Начальник управления экономики министерства жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Казановский приводит ещё один пример рационального хозяйствования в РБ: «10 лет назад доля использованных отходов в Беларуси составляла 6%, то сегодня — 16%. Среди стран СНГ мы лидеры. Этот показатель лучше, чем в Латвии, Словакии. В этом отношении приблизились к уровню таких стран, как Португалия и Испания. Финляндия, к примеру, имеет 18%», — приводят его слова «Аргументы и факты».

Для оптимизации управления долговой нагрузкой Беларусь в ближайшее время получит от России кредит в размере 700 млн долл. на 10 лет. С его помощью РБ может рассчитываться по текущим платежам перед РФ.

Белорусскому бизнесу грозят из Украины, причём граждане Белоруссии, а именно — имеющие отношение к «тактической группе «Беларусь» (неформальная организация, объединяющая белорусских добровольцев, принимающих участие в т.н. «АТО»). Причина угроз — наличие товаров белорусского происхождения на полках магазинов Донецкой и Луганской народных республик. «В отношении временно оккупированных районов Донбасса и Крыма должна быть использована тактика полной экономической блокады. Идет война, не может быть торговли. Мы понимаем, что большие предприятия имеют разрешение властей Беларуси на поставку своих товаров во временно оккупированные районы Донбасса и Крыма, так как здесь экономика повязана с политикой. «Гимнасты» из администрации Лукашенко очень любят геополитический шпагат — пользоваться сложной ситуацией и иметь гешефт из двух враждующих сторон», — говорится в заявлении, размещённом в Facebook группы.

В данном случае важна не столько аргументация (нет особой разницы, чем аргументируют свои действия граждане, поехавшие помогать украинским властям совершать военные преступления), а сам прецедент. Блокада для Украины не в диковинку, тамошние активисты блокировали Крым, поставку товаров на Донбасс, затем поставки энергетического угля с донецких шахт на украинские ТЭС. Представители ТГ «Беларусь» фактически пригрозили распространить эту практику ещё и в отношении белорусского бизнеса на Украине и белорусских товаров. Хороший урок администрации Александра Лукашенко: от отношений с соседом, конечно, никуда не деться, однако заигрывание с Украиной в конечном итоге имеет только один результат: отморозки различной степени представительности начинают диктовать условия политики, в т.ч. и экономической.

В сентябре и декабре 2017 года белорусов ожидает двухэтапное повышение стоимости коммунальных услуг (8%+10%), в результате чего, как заявил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец в ходе расширенного заседания Президиума Совета Республики, граждане Беларуси перейдут на 100% оплату стоимости КУ (за исключением теплоэнергетики).

Закавказье

1,4% роста ВВП в этом году ожидают в ЕАБР не только от Белоруссии, но и от Армении (+0,3% к более раннему прогнозу). Правда, причиной этого, по словам главного экономиста ЕАБР Ярослава Лисоволика, стали активизация торговли в рамках ЕАЭС и улучшение «…макроэкономических характеристик в Армении, Киргизии и Таджикистане через каналы денежных переводов».

В правительстве Армении, однако, другого мнения. «Инвестиций — множество, в том числе в текстильной отрасли, в сферах сельского хозяйства, информационных технологий, энергетики, туризма и др. Мы заявили о наличии инвестиционных программ на 3,2 млрд. долларов, причём ожидаем вложений размером в 830−840 млн. долларов уже в этом году. Мы представим отчет, и темпы этих инвестиций свидетельствуют о том, что они реализуемы», — такое заявление прозвучало от премьер-министра Армении Карена Карапетяна во время 15-го ежегодного молодежного слёта «Базе-2017». Также глава правительства озвучил достижения экономики в январе-июле: 6,2% рост ВВП, 12,7% рост промпроизводства, увеличение экспорта и импорта на 21,6% и 28,5% соответственно. Республика продолжает наращивать внешнюю торговлю (ещё +0,6% экспорта за месяц), однако и импорт не отстаёт.

Согласно информации, публикуемой на сайте ЕАБР, Армения занимает 3-ое место среди стран ЕАЭС по количеству прямых иностранных инвестиций в свою экономику: 3,4 млрд долл. на начало 2017 года. Опережают её Белоруссия и Казахстан (8,5 и 8,2 млрд долл. соответственно).

ЕАБР указывает на следующие драйверы роста экономики республики: рост агроэкспорта (в т.ч. консервированной продукции) на рынок РФ (в данном сегменте Армения постепенно замещает объёмы сбыта, которые ранее закрывала Украина), кроме того, фиксируется серьёзный рост туристического потока из России и Ирана. Если в первом квартале туроператоры говорили о 30% увеличении своего рынка, то теперь прогнозируют, что по итогам года выйдут на 50% рост.

В силу этих причин вряд ли стоит придавать какое-то значение обсуждению возможности выхода Армении из ЕАЭС — такой вопрос парламент Армении будто бы собирается обсуждать этой осенью. В это не верят даже на Украине, в частности, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в комментарии для Day. az, назвал эти ожидания «пустыми иллюзиями».

Есть и ещё одна причина. Одна из самых серьёзных проблем Армении — режим изоляции, к которому её толкают Турция и Азербайджан. Недавно мы писали о том, как согласованные действия Турции и Азербайджана стали причиной того, что мощности Армении по переработке цемента оказались заперты в республике. В свою очередь, Азербайджан и Турция присматриваются к ЕАЭС и даже (Турция) выражали готовность подписать соглашение о зоне свободной торговли. Иными словами, никто так не ждёт выхода Армении из ЕАЭС, как Азербайджан и Турция.

А вот из банковской системы Азербайджана снова поступают тревожные сигналы. Во-первых, по состоянию на август в стране остался только 31 банк, т. е. на 16 меньше, чем годом ранее. Во-вторых, один из уцелевших (Bank of Baku), отказывается принимать депозиты у населения без внятного объяснения причин. Azeri. today со ссылкой на пользователей одного из интернет-форумов сообщает, что такое необычное для банка состояние длится уже 2 месяца, а работники в качестве оправдания ссылаются на некие вирусы. Хотя более вероятное объяснение заключается в том, что руководство банка просто не уверено, сможет ли оно выдать кредиты, чтобы затем возместить вкладчикам доход.

Экономическая ситуация в республике объясняет такое странное поведение банкиров. Госкомстат констатирует, что в январе-июле ВВП упал на 1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Хотя и в прошлом году позитивной динамики в экономике республики не было. Почти 40% ВВП Азербайджана приходится на нефтегазовый сектор, дела в котором идут не слишком успешно — добыча нефти в январе-июле просела до 22,5 млн тонн (-8,9%). Упала и добыча газа — до 16,6 млрд кубометров (-4,9%). Отсюда и проблемы с ростом ВВП.

В рейтинговом агентстве S&P считают, что больше чем на 1% азербайджанская экономика в этом году не просядет. А Всемирный Банк и вовсе ждёт +1% в 2018-м.

Средняя Азия

Развивать туризм планируют не только в Армении, но и в Казахстане. Министр национальной экономики Тимур Сулейменов во время заседания правительства назвал туристическую отрасль в числе 6 услуг, которые Казахстан не только успешно экспортирует, но и мог бы нарастить их экспорт. Помимо туризма, министр назвал транзитный потенциал Казахстана, образование и медицину, сферу финансовых услуг, а также космические услуги. Одна из причин такого стремления — сохраняющийся преимущественно сырьевой характер экспорта (около 90% в структуре экспорта составляет то или иное сырьё).

Интерес Турции к Казахстану объясняет причины её желания подписать соглашение о ЗСТ с ЕАЭС. Так, министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, комментируя вложения в экономику Казахстана (2 млрд долл.), заявил, что они слишком малы. «Например, турецкие инвестиции можно повысить до 4 млрд или до 6 млрд долларов, а возможно, и до 10 млрд долларов. Например, только в один Татарстан Российской Федерации мы вложили 5 млрд долларов. При этом на территории всей России наши компании производят турецкие товары. Затем эта продукция вывозится в третьи страны. Тем же самым мы могли бы заниматься и в Казахстане», — предположил он в ходе казахстанско-турецкого бизнес-форума.

Один из ключевых интересов в республике — «Новый шёлковый путь». Турецкий чиновник, в частности, выразил надежду на то, что он может быть сопряжён со строительством ж/д ветки Актау-Карс.

Премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в Астане анонсировал подписание в 2018 году договора о пенсионном обеспечении в рамках Евразийского экономического союза.

«Значительная часть проекта документа уже согласована. Вступление его в силу позволит нашим гражданам чувствовать себя еще более защищенно на пространстве ЕАЭС», — объясняет он. Решение, несомненно, важное и устанавливающее чёткую смысловую границу между понятиями «трудовой мигрант» и «гастарбайтер». РФ, РБ, Киргизия, Казахстан и Армения тем самым делают важный шаг к общесоюзному рынку труда.

Заместитель министра экономики Киргизии Данияр Иманалиев во время пресс-конференции назвал лидеров по инвестированию в экономику республики. Судя по его словам, вложения Китая в экономику РК (58 млн долл.) более чем вдвое превышают инвестиции стран СНГ. Наибольшие вложения из остальных — у Казахстана (16,8 млн долл.).

Зато Казахстан помогает иначе. Во время экономического форума «Иссык-Куль-2017» чиновники двух стран подписали соглашение о выделении Киргизии 100 млн долл. в рамках развития евразийской интеграции. На эти средства Бишкек должен будет модернизировать таможенную, ветеринарную, фитосанитарную и карантинную службы. Всё это необходимо, чтобы обслуживать растущий экспортный поток из республики: в январе-июле экспорт Киргизии вырос сразу на 30%.

Рост торговли в рамках ЕЭАС ведёт к росту торговли в регионе в целом. Скажем, товарооборот между Киргизией и Узбекистаном без особых усилий правительств обеих стран вырос в текущем году на 1,8%. И уже РК готовы делать то же самое, что и Казахстан: увеличивать и модернизировать пункты пропуска на границе с Узбекистаном.

Впрочем, заместитель директора по геокультуре и геоэкономике Средней и Центральной Азии Центра традиционных культур Бахтиёр Эргашев не думает, что дело дойдёт до полноценного вступления Узбекистана в ЕАЭС (даже если предложат). По его мнению, руководство Узбекистана пока не готово отказаться от протекционизма в отношении собственного производства Однако, по его мнению, Узбекистан мог бы подписать соглашение о ЗСТ с ЕАЭС, чему способствует структура экспорта. «Из стран-соседей Узбекистана по Центральной Азии только Казахстан и Кыргызстан являются членами ЕАЭС. С Казахстаном у Узбекистана нет принципиальных разногласий ни в политическом, ни в экономическом аспектах. Экономики двух стран взаимодополняемы, почти ни в одной отрасли мы не являемся конкурентами на мировом рынке», —. заявил он в интервью изданию «Евразия.Эксперт».

На создание СЭЗ (соответствующий указ подписал в начале года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев) планируют потратить до 100 млн долл. Деньги выделяет Фонд реконструкции и развития Узбекистана. В настоящее время на СЭЗ уже сумели привлечь проекты стоимостью 400 млн долл.

Между Таджикистаном и Ираном разгорается конфликт, одной из граней которого стала торговая война. Причин собственно конфликта было несколько, они накапливались постепенно. Последний «обмен любезностями» — приглашение Ираном Мухиддина Кабири (лидера запрещённой в Таджикистане Партии исламского возрождения) на конференцию и его приём духовным лидером Исламской революции Ирана аятоллой Али Хаменеи. После этого в Таджикистане начали постепенно ограничивать импорт товаров из Ирана, прекращать выдачу виз иранским бизнесменам. В 2016 году товарооборот упал до 115 млн долл. и продолжает снижаться. Иран, в свою очередь, практически заморозил инвестиции в Таджикистан. Однако последний ситуативно в выигрыше: Саудовская Аравия, традиционно конкурирующая с Ираном за влияние на исламские государства, уже предложила Таджикистану кредит для завершения строительства Рогунской ГЭС.