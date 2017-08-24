Выскажусь еще раз по поводу эстетической составляющей новых дорожных ограждений в историческом центре Ярославля. Выскажусь как человек, 6 лет изучавший культурологию в Высшей школе филологии и культуры ЯГПУ под началом таких людей как Татьяна Злотникова, Евгений Ермолин, Владимир Жельвис, как редактор и отчасти соавтор книг «Гражданская архитектура Ярославской области», «Города Ярославской области», немало общавшийся на эту тему с людьми, которых я считаю специалистами по Ярославлю. Меня, конечно, с самого начала мучили сомнения — может, зря кричат противники, может, будет красиво? Теперь есть возможность оценить все это в реальности.

Ольга Мазанова Новые дорожные ограждения в Ярославле

По большей части опасения оправдались, хоть и не все. Скажем, на Советской площади новые решетки смотрятся даже неплохо. Почему? Это обусловлено сложившимся ансамблем площади и ее функцией как места средоточия власти. Площадь официальна, она вся в гербах. И она разностильна: величественный классицизм Присутственных мест рядом с шестигранником бывшего обкома КПСС, средневековый храм Ильи Пророка, и уютная, скромная усадьба Матвеевских с тыла в стиле раннего классицизма. Большое пространство пешеходной площади, которая, как правило, воспринимается с центра, довлеет, и решетки здесь почти незаметны, смотрятся элементом, взгляд на них не останавливается. Кроме того, ограды здесь не идут сплошной линией, не берут площадь в кольцо. Разностильность площади не конфликтует здесь с официозной бесстильностью решеток.

Совсем иная ситуация на площади Богоявления. Здесь доминируют средневековые памятники — башни Спасского монастыря и церковь Богоявления. На фоне белой монастырской стены новодельные решетки смотрятся элементом совершенно чуждым. Древнерусской архитектуре свойственна сдержанность, эстетический эффект достигается прежде всего за счет объемов и пропорций, украшениями может быть только монументальная живопись и изразцы. Решетка, содержащая много мелких элементов, притягивает внимание за счет контраста (черное-белое, простое-сложное), мешает восприятию памятников архитектуры. Здесь решетки идут несколькими сплошными линиями, что лишь усиливает этот противоречие.

По такому же принципу решетки конфликтуют с улицами исторического центра. Большинство зданий выдержаны в стиле классицизма. Надо сказать, что классицизм выработал свои стилистические нормы для оград. В случае усадеб это высокие заборы (сплошные либо с чугунными вставками, скульптурными элементами, отсылающими к античности) с парадными воротами, подчеркивающими особость, отделенность усадьбы, статус владельца. В случае бульваров, садов, это чугунные ограды, напротив, не мешающие восприятию «общественного пространства». Новые решетки к классицизму отношения не имеют никакого, поэтому и здесь они являются чуждыми, излишне вычурными, невыдержанными. Это касается как зданий 18−19 веков, так и сталинской «неоклассики» на улице Советской и проспекте Ленина. Там решетки и дома будут выглядеть (или выглядели бы) как слон и моська. Неуместным было бы и соседство с домами в стиле конструктивизма («Гигант», поселок Резиноасбестового комбината).

Возможно, менее проблемно будут смотреться новые решетки в местах так называемой «эклектичной» застройки — на улице Комсомольской от Богоявленки до Волкова, но и там постоянная повторяемость рисунка не сочетается с разнообразием декоративных элементов домов. Правда, такое место в центре Ярославля только одно.

Авторы идеи не учли (да и не думали учитывать!), что Ярославль слишком разный. Здесь и средневековая архитектура, и классицизм разных изводов, и барокко, и даже готика, и конструктивизм, и модерн, и советская архитектура, и современный хай-тек. Одинаковый, притягивающий взгляд рисунок решетки не может сочетаться с разнообразным, порой противоречивым, но в целом гармоничным обликом города.

Конечно, неуместен герб в каждой секции. Это как портрет Путина в кабинете чиновника: один портрет — нормально, а 100 портретов уже заставят усомниться в психическом здоровье хозяина кабинета.

Проблему могло бы снять точечное использование подобных решеток: когда ты идешь по городу, и вдруг видишь нечто необычное. Прекрасный пример — чугунная решетка с вензелем «ТФВ» у театра имени Федора Волкова.

Еще одна проблема — цвет. Черный цвет — это цвет траура и официоза. Он не подходит Ярославлю в целом, городу живому, буйному, ценящему красоту. Он имеет здесь право на существование, но в меру, в очень ограниченном круге мест, либо вблизи официальных учреждений, либо там, где его «забьют» другие цвета — на бульварах, набережных, зеленых летом, желтых осенью и белых зимой.

Что в итоге? Ярославль, конечно, не испортить. Такие ошибки поправимы: решетки сгниют, новые хозяева захотят отличиться по-своему, это все же не 16-этажное здание рядом с центром.

Но ничего хорошего новые стальные решетки городу не добавят. А ведь за те же деньги (23 млн рублей), найдя хороших художника и архитектора, можно было бы и впрямь привнести в центр города нечто новое, оригинальное, подчеркивающие и статус (Бог с ним!) «Столицы «Золотого кольца», и заботу властей о древнем городе. Последний удачный пример — знаки на границе зоны ЮНЕСКО, вмонтированные в мостовую. Жаль, что народный художник России Николай Мухин не был привлечен к проекту новых ограждений!

Но не сложилось. Столица скопировала у «младшего брата» Сергиева Посада не лучшее художественное решение, и, как пиджак с чужого плеча, это решение городу как-то тесновато. Столицы, конечно, так себя не ведут.