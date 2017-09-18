План президента США Дональда Трампа по решению афганской проблемы, озвученный им во время выступления в Форт-Майер, обладает рядом положительных сторон, в частности глава Белого дома отказался от скорейшего вывода из страны американских войск, а также от использования частных военных компаний для достижения целей Вашингтона, к чему призывали советники главы Белого дома. Тем не менее называть его безупречным нельзя, пишет Лоуренс Дж. Корбв статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Американский солдат в Афганистане

Читайте также: Washington Post: Смогут ли наемники стать решением афганской проблемы?

Так, новый подход к самой длительной войне в истории США вызывает ряд вопросов, которые можно разбить по десяти категориям.

Defense.gov Американские войска в Афганистане

Во-первых, Трамп заявил, что целью США в Афганистане является победа, он тем не менее не сказал конкретно, что именно она подразумевает. Означает ли это поражение исламистов, таких как боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), или же представление «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) руководящей роли в Кабуле? И если да, то на каких условиях?

Читайте также: Афганистан: о победе речь не идет, лишь бы не проиграть — Washington Post

Во-вторых, хотя Трамп и подчеркнул, что он не будет устанавливать точную дату вывода войск, он не уточнил, каким образом незначительный контингент сможет добиться больше, чем 140 тыс. военнослужащих, отправленных Обамой в 2010 и 2011 годах.

Читайте также: Strategist: Отправляемых в Афганистан сил мало для победы над террористами

В-третьих, Трамп отметил, что он продолжит поддерживать правительство Афганистана. Глава Белого дома не уточнил при этом, что он будет делать, если население страны откажется от поддержки Кабула из-за его коррупции.

Читайте также: США поспособствовали росту коррупции в Афганистане

В-четвертых, Трамп не прав, когда утверждает, что Вашингтон не может выйти из Афганистана, чтобы не повторить ошибку Барака Обамы, выведшего войска из Ирака в 2011 году. Предшественник Трампа был вынужден пойти на это из-за соглашения, заключенного Бушем-младшим. Настоящей же ошибкой было вторжение в Ирак в 2003 году. Оно отвлекло силы от Афганистана и привело к появлению в стране «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: Обама признал вторжение США в Ирак одной из причин появления ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

В-пятых, отправка дополнительных войск может не только положительно, но и отрицательно сказаться на состоянии дел в стране. Так, в Афганистане налицо не один, а целых пять конфликтов, в том числе межэтнические, межплеменные, культурные противоречия, а также противостояние одних радикалов другим. Не стоит забывать и о столкновении Индии и Пакистана.

В-шестых, обратившись к Индии с просьбой начать играть более значительную роль в Афганистане, Трамп снижает вероятность отказа Пакистана от помощи «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Так, Исламабад считает своей основной ролью в Афганистане противостояние Нью-Дели. Более того, прекращение помощи Пакистану приведет к тому, что страна будет в меньшей степени готова позволять Вашингтону переправлять военные грузы через свою территорию.

Читайте также: East Asia Forum: Может ли Индия изменить ситуацию в Афганистане?

В-седьмых, так же неверно утверждение Трампа и о том, что в случае выхода войск Афганистан вновь превратится в рассадник террористических групп, вроде «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые будут угрожать самим США. Тем не менее Вашингтон не может оккупировать каждую страну, в которой действует та или иная террористическая группировка. И если исламисты представляют опасность для США, то Белый дом вполне может применить против них авиацию или крылатые ракеты, как в случае с Йеменом, а не отправлять оккупационные войска.

Magharebia Террористы Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в России)

Читайте также: США нанесли более 20 ударов по террористам в Йемене

В-восьмых, Трамп не принимает во внимание тот факт, что если США действительно выдут из Афганистана, то другие страны будут вынуждены взять ответственность на себя. Ни Россия, ни Иран, ни Индия, ни Китай не хотят дестабилизации в Афганистане, которая перенесется на весь регион.

В-девятых, хотя Трамп хочет применить все инструменты, находящиеся в его арсенале, предложенный бюджет на 2018 год делает все это невозможным из-за драконовских сокращений в финансировании бюджетов Государственного департамента и USAID.

Наконец, решение Трампа дать своим военачальникам больше свободы в применении военной силы, как уже было в Сирии и Йемене, может улучшить временно ситуацию на местах. Тем не менее из-за него повышается вероятность роста числа жертв среди мирного населения. Сирия и Йемен это прекрасно показали. Высокая смертность мирных жителей означает и рост числа террористов.

Таким образом, если проанализировать слабые стороны в речи Трампа, становится очевидно, что высказанный им план едва ли сможет достигнуть высказанных целей в ближайшее время.