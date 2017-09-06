На прошедшем в Выборге с 6 по 12 августа 2017 года фестивале российского кино «Окно в Европу» безоговорочную победу одержал фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»: призы актеру и сценаристу, высокую оценку зрителей и похвалу кинокритиков венчает Гран-при как признание творческой победы режиссера-дебютанта Александра Ханта и продюсера ленты Федора Попова.

Пресс-служба АНО «Творческая студия «СТЕЛЛА» На съемках фильма «Коридор бессмертия»

Кинообозреватель ИА REGNUM побеседовал с режиссером, продюсером, генеральным директором Творческой студии «Стелла», генеральным директором студии «ВГИК-Дебют» Федором Поповым о приоритетных проектах, взглядах на творчество, процессе работы с молодыми режиссерами.

Если выделять главные вещи, то это два равнозначных для меня проекта: фильм производства студии «Стелла» «Коридор бессмертия», где я действую как продюсер, режиссер и соавтор сценария, и дебютное кино как единый проект широкого профиля в «Продюсерском центре «ВГИК-Дебют», где я являюсь продюсером совместно с Владимиром Малышевым. Это первые полнометражные работы выпускников ВГИК. Причем, я бы не выделял никого из дебютантов, потому что они очень разные, но каждый по-своему интересен, и в этом вся прелесть. Творческий путь, особенно в кинорежиссуре, когда ты зависишь от великого множества разных обстоятельств, тернист и не всегда предсказуем. Кто-то мне более близок и симпатичен, кто-то менее, но каждый по-своему уникален. А в искусстве вообще, и в режиссуре, в частности, индивидуальность имеет ключевое значение. Так что проект дебютного кино для меня невероятно интересен. И я рад, что, несмотря на все риски, которые всегда сопровождают дебюты, я имею возможность констатировать, что из четырех проектов, снятых на сегодня «Продюсерскими центром «ВГИК-Дебют», все четыре попали в цель. Рустам Ильясов, Виталий Суслин, Иван Шахназаров и Александр Хант — вот четыре новых имени будущего российского кинематографа.

«Дефиле» Виталия Суслина получил призы на фестивале «Движение» в Омске, на «Балтийских дебютах» в Светлогорске и на международном фестивале «Восток & Запад. Классика и авангард» в Оренбурге. Его вторая картина «Голова. Два уха», которую он снял уже самостоятельно, на свои деньги, участвовала в конкурсе «Кинотавра» в этом году и получила приз за сценарий и диплом Гильдии киноведов и кинокритиков. Виталий — очень перспективный человек со своим ярко выраженным индивидуальным подходом, который начал проявляться ещё во ВГИКе: его студенческие работы стабильно становились призёрами Международного студенческого фестиваля ВГИК.

Рустам Ильясов снял в нашей студии картину «Вакантна жизнь шеф-повара», завоевавшую на фестивале «Окно в Европу» в Выборге в 2015 году приз «За лучший дебют». Права на премьерный показ приобретены Первым каналом. Его короткометражный фильм «Замок Эльфов», снятый до этого, был призером 35 ММКФ в 2013 году в конкурсе короткометражного кино.

Пресс-служба Продюсерского центра «ВГИК-Дебют» ВГИК-Дебют на фестивале в Карловых Варах

Работа над фильмом идет уже восьмой год. Слава Богу, наконец, закончились съемки, сейчас завершаем монтаж изображения. Надеюсь, в 2018 году мы будем иметь возможность выпустить фильм в прокат. Но, впереди ещё непочатый край работ по звуку, компьютерной графике, музыкальному оформлению, цветокоррекции и многое другое.

К сожалению, мы по-прежнему, упираемся в проблему финансирования, которая преследует нас с самого начала производства, когда у банка, в котором хранились средства на фильм, ЦБ РФ отозвал лицензию, и мы потеряли все наши средства. Нам было очень непросто, но у нас очень мотивированная команда энтузиастов, мы не упали духом, продолжили работу, объявили сбор средств в соцсетях, пошли на очень многие риски и жертвы. Простые жители города Великий Новгород как волонтёры бесплатно снимались в массовке. Наша команда смогла увлечь большое количество людей, которые нам помогали собирать средства: кто дал 50 рублей, кто — тысячу, а кто и больше. С самого начала нас поддерживал Российский союз ветеранов, а на завершающей стадии съёмок в работу над фильмом включилось Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России». До последних дней своей жизни очень деятельное участие в создании фильма принимал писатель-фронтовик Даниил Гранин. Многие его советы и критические замечания были учтены в процессе работы. Они действительно дорогого стоят. Все это не может не подогревать энтузиазм нашей команды…

Но, несмотря на увлеченность «Коридором…», я никогда не забываю о дебютах, находящихся у нас в производстве или на стадии запуска.

Я ее обязательно даю, стараюсь не вмешиваться в творчество. Было бы неправильно и странно выбирать режиссера и потом самому руководить творческим процессом. Конечно, я всегда контролирую процесс на его ключевых этапах: утверждение режиссёрского сценария, актёров, постановочного проекта и т.д., но стараюсь в него не вторгаться.

Мы вместе готовимся к съемкам, а дальше, да: они уезжают в экспедицию и самостоятельно снимают. На съемочной площадке «Как Витька Чеснок…» в Твери я был один раз. У Ивана Шахназарова один или два раза, пока они были в Москве. Я если и приезжаю, то только, чтобы психологически поддержать группу, когда есть какие-нибудь проблемы или когда собираются журналисты и нужны мои комментарии в прессе. А так — я просто себя там чувствую лишним и, если процесс идёт гладко, стараюсь не вмешиваться.

Интересно работать над сценарием. Не менее интересно подбирать актеров. Открываешь для себя много новых интересных артистов, часто ходишь в театр, на что обычно хронически не хватает времени. Интересно выбирать объекты и работать над эскизами декораций. Это даже не подготовка, а замечательный период, который раньше назывался «режиссерская разработка», сейчас называется предподготовительный период. Это замечательный и наиважнейший период, когда режиссер, оператор, художник, второй режиссер, ассистенты создают художественный проект будущего фильма, принимают все основные творческие решения. Если в литературном сценарии написано, ЧТО мы хотим снять, то в этом периоде мы ищем то, КАК мы будем снимать.

Дальше идет подготовка и съемка — отдельная история. Этого мне как раз не хватает на моих продюсерских проектах. Когда ты — режиссер, то руководишь созданием картины, работаешь с актерами, помогаешь им, репетируешь. Это очень интересно, потому что ты находишься внутри проекта и непосредственно своими руками его создаешь.

Потом монтаж. Я стараюсь взять интересного, профессионального режиссера монтажа, который делает первую сборку. Когда она готова, я включаюсь в процесс более активно, и мы начинаем вместе искать монтажные решения и шлифовать отдельные сцены. Когда готов монтаж изображения — переходим к звуку. Я всегда стараюсь по максимуму писать чистый звук на съемках. Странно, когда актер выкладывается, проживает на съемках свою роль, а потом, спустя время, мы его вырываем с какой-то другой работы, и наспех, за несколько часов он должен записать свои реплики. На мой взгляд, это часто отражается на качестве.

Пресс-служба АНО «Творческая студия «СТЕЛЛА» На съемках фильма «Коридор бессмертия»

Это один из трех наших крупнейших фестивалей, наряду с Московским международным кинофестивалем и «Кинотавром». В Выборге я, наверное, в седьмой раз. Впервые приехал, кажется, в 2000 году. Я тут получал много призов — и как режиссер, и как продюсер. Наши дебюты тут встречают успех. Конечно, призы — дело нередко субъективное, но я очень рад, что наша новая картина «Как Витька Чеснок…» вызывает единодушную положительную реакцию у многих самых разных категорий зрителей.

Если сравнивать «Окно в Европу» с другими смотрами, то его отличает уже многие годы стабильный профессиональный взгляд. Здесь нет знойной атмосферы Черноморского курорта и нет столичного пафоса. Зато здесь больше самого содержания фестиваля, больше внимания уделяется конкурсу кино, его профессиональной и зрительской оценке.

Пресс-служба фестиваля «Окно в Европу» Федор Попов на награждении призеров фестиваля «Окно в Европу»

Конечно, на режиссера. Я слежу за молодыми ребятами, смотрю их курсовые и дипломные работы, знакомлюсь… Бывает, что режиссер есть, а проекта у него нет, — пока нет. Скажем, Иван Снежкин, который запускается в нашей студии с фильмом «Печень», буквально в последний час последнего дня подачи документов в Фонд кино дописал сценарий, мы успели подать и получили поддержку. Так что, конечно, идешь от режиссера, но ему нужен хороший проект.

Есть такая странность и, на мой взгляд, уязвимое место в схеме отбора проектов в Министерстве культуры: кино все-таки делает режиссер, а отбирают по сценарию. Режиссер-дебютант априори никому не известен, кроме меня (говорю, конечно, о своих проектах). Сашу Ханта я заметил, когда он только на втором курсе учился. Он получил приз за свою курсовую работу на нашем фестивале ВГИК, потом получил второй приз за следующую работу. Я с ним был на связи, он написал сценарий… Конечно, я не в одиночку принимаю решение: есть рекомендовавший его мастер, есть высоко оценивший его работу ученый совет ВГИК, это не мое субъективное решение. А для экспертов в Минкульте или Фонде кино Саша Хант — вообще неизвестная личность. Они читают сценарий, если он проходит — идем на пятиминутный питчинг. За пять минут понять, что это за режиссер, невозможно. Люди получают довольно внешнее, субъективное впечатление, очень неглубокое и поверхностное. Поэтому мне бывает обидно за ребят, которые остаются за бортом. Например, мы подаем три проекта, и я знаю, что пройдет один. И иногда проходит не тот, который в моей системе ценностей стоит на первом месте (я такую систему тоже для себя выстраиваю). Проходит, скажем, третий, потому что там… непонятно почему. То ли сценарий приглянулся кому-то, то ли выступление на питчинге… Там же тоже люди субъективны, у них есть свои личные критерии.

Мне важно, чтобы, во-первых, режиссер был в принципе профессиональным, то есть знал основы кинопроизводства. Во-вторых, чтобы он имел какие-то творческие ориентиры. Виталий Суслин, например, тяготеет к чистому артхаусу, Иван Шахназаров — к молодежному жанровому кино.

С трудом… С большим трудом. Очевидно, что дебютные авторские фильмы с очень скромными бюджетами продвинуть на экраны в разы тяжелее, чем так называемые «блокбастеры», бюджеты которых больше в 10−20 раз, а бюджеты продвижения больше раз в 50−100. Но, мы делаем все от нас зависящее, чтобы максимально сократить расстояние между молодым, но многообещающим режиссёром и зрителем. Несмотря на в сложную ситуацию в отечественном прокате мы стараемся развиваться и использовать все доступные средства для освоения этого пространства.

Пресс-служба Продюсерского центра «ВГИК-Дебют» Рустам Ильясов, Федор Попов, Петр Федоров. ВГИК-дебют

Действительно, если бы не было поддержки дебютного кино Министерством культуры и Фондом Кино, то не было бы не только темы сегодняшнего разговора, но и вообще отечественного дебютного кино. Потенциал творческой молодёжи в нашей стране необычайно высок. Поэтому дебюты создаются иногда за счет личных ресурсов и молодой энергии режиссеров, которые могут заинтересовать команду и с актерами договориться. Даже у нас в «Витьке Чесноке…», например, Алексей Серебряков снимался бесплатно. Петр Федоров у Рустама Ильясова в ленте «Вакантна жизнь шеф-повара» снимался за символические деньги.

Любой нормальный человек, который думает не только о кошельке, а о каком-то самовыражении, интересной работе, творчестве, конечно, хочет работать на хороших картинах, чтобы было интересно. Мы живем, чтобы было интересно, а не чтобы заработать. Деньги — это же только средство, инструмент, чтобы сделать жизнь интересней.