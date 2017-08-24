



Иван Шилов ИА REGNUM Сбербанк

Украина ведет «гибридную войну» против украинских «дочек» российских банков. В целом действия Киева можно охарактеризовать геополитическим термином «стратегия анаконды». Её суть заключается в полном блокировании территории противника до полного истощения противника. Жертвами подобной блокады со стороны Нацбанка оказались российские госбанки, которые вот уже несколько месяцев не могут продать свой бизнес на Украине и вывести миллиардные активы.

Сегодня на Украине работают восемь «дочек» российских банков: украинские Сбербанк, VS Bank («дочка» Сбербанка), ВТБ, Альфа-банк, «Неос» (также принадлежит Альфа-групп), Проминвестбанк («дочка» ВЭБа), БМ-банк («внучка» ВТБ), и «Форвард» (принадлежит банку «Русский стандарт»). Их резкое закрытие было бы невыгодным как для украинских вкладчиков, так и для экономики в целом. Но регулятор и украинские власти проводят постепенное удушение российских банков на территории Украины. Результаты не заставили себя долго ждать.

По данным Нацбанка, в 2016 году доля российских банков на украинском рынке уменьшилась в 1,7 раза — до 8,8%, хотя годом ранее российский капитал занимал 15%.

23 августа стало известно, что Нацбанк Украины отказал в продаже дочерних финучреждений крупнейших российских банков на Украине — Сбербанка, Внешэкономбанка (ВЭБ) и ВТБ. Это следует из ответа Национального банка Украины на официальный запрос «Апострофа».

Иван Шилов ИА REGNUM Национальный Банк Украины

В регуляторе уточнили, что отказали в согласовании приобретения существенного участия в ПАО «Сбербанк» Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову, а также украинским бизнесменам Максиму Микитасю и Павлу Фуксу — в ПАО «Проминвестбанк» (дочка ВЭБа).

«Основанием для принятия таких решений было непредоставление необходимых и достаточных документов для осуществления проверки инвесторов на предмет соответствия требованиям законодательства Украины… По состоянию на дату этого письма (4 августа 2017 года), на рассмотрении в Национальном банке Украины нет ни одного пакета документов, поданного для согласования приобретения существенного участия в ПАО «Сбербанк», — информирует НБУ.

Кроме того, регулятор сообщил, что на эту же дату на рассмотрении НБУ не было ни одного пакета документов для согласования приобретения существенного участия в ПАО «Проминвестбанк». В то же время в письме отмечается, что 3 августа белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня отозвал свой пакет документов. Напомним, 30 июня 2017 года, Прокопеня передал в НБУ для согласования опосредованного (через белорусский «Паритетбанк») существенного участия в размере 100% уставного капитала ПАО «Сбербанк».

Ранее украинский бизнесмен Александр Ярославский высказал желание приобрести существенное участие в ПАО «Проминвестбанк». Но 4 августа НБУ сообщил, что бизнесмен не подавал заявки. Гуцериев и Гусельников подавали документы в НБУ в апреле 2017 г. Первый претендовал на покупку 77,5% украинской «дочки» Сбербанка, второй — на 22,5%. Известно, что Гуцериев отказался вносить изменения в поданный им ранее пакет документов. Также украинские бизнесмены Микитась и Фукс подавали документы в Нацбанк в апреле этого года. Каждый из них претендовал на 25% «дочки» ВЭБа.

Активный интерес украинских бизнесменов к российским банкам, подтверждает привлекательность активов. Это неудивительно, российские банки были существенно докапитализированы Россией в 2015—2016 гг. Если общий объем активов банковской системы Украины упал на 4,3% в 2014—2015 годах, то активы Проминвестбанка и Сбербанка увеличились на 6,1% и 15% соответственно. По состоянию на конец 2016 года «Проминвестбанк» с активами 34,32 млрд грн. (1 млрд 348 млн долл.) занимал 11 место на рынке среди 93 функционирующих банков. Как сообщила в конце декабря 2016 глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, российский государственный ВТБ Банк досрочно осуществил рекапитализацию на 14,5 млрд гривен (569 млн долл.), а Сбербанк — на 4,8 млрд гривен (188 млн долл.) в феврале-2016.

По словам Гонтаревой, российские банки «докапитализировались в полном объеме».

«Они сконвертировали материнское заимствование миллиардов долларов на покрытие своих дыр в капитале. Они ничего у нас не украли», — заявляла в январе 2017 года Гонтарева.

Тем не менее с 2016 года во многих областях Украины российские госбанки попали под волну вандальных нападений со стороны разного рода активистов и националистов. Их акции носили больше демонстративный характер — разбитые витрины, вывески, обливание красной краской и блокада офисов. Ни расправ над банкирами, ни сожжений банковских офисов не произошло. Грозные обещания политической партии «Национальный корпус» закрыть до 10 апреля 2017 года все российские банки так и не были выполнены.

Более серьезное влияние на банки оказали санкции НБУ и США. Напомним, 16 марта 2017 года президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которое предусматривает применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении ряда юридических лиц. После этого НБУ ввел механизмы «в виде предотвращения вывода капитала за границы Украины».

Санкции были применены в отношении банков с государственным российским капиталом Сбербанка, Проминвестбанка, «ВТБ», БМ-Банка и ВиЭс Банка, в которых сосредоточено 36 млрд гривен (1 млрд 414 млн долл.) обязательств перед юридическими и физическими лицами. Как указала замглавы НБУ Екатерина Рожкова, эти средства должны остаться на Украине. Санкции не коснулись банков с частным российским капиталом, например, Сити-Банка и Альфа-Банка.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Альфа Банк

«Это значит, что будет запрещено осуществление каких-либо финансовых операций в пользу материнских банков, предоставление межбанковских кредитов, депозитов, субординированных долгов, покупка ценных бумаг, размещение средств на корсчетах и подобные операции. Также это запрет выплаты дивидендов, процентов, возвращения межбанковских кредитов, средств с корсчетов и субординированного долга. Также мы предлагаем запретить распределение прибыли и распределение капитала», — пояснил газете «Сегодня» первый замглавы НБУ Яков Смолий.

Результатом подобных действий стала потеря российскими банками клиентов, начался отток капитала и как следствие рост убытков. Как сообщил 15 августа украинский 24 канал, с начала 2017 года, украинцы закрыли депозитные счета в дочках российских банков на более чем миллиард гривен (39,1 млн долл.). Наибольшую сумму в гривнах потерял российский «Сбербанк» — 509,4 миллиона гривен. А это более четверти всех вкладов финучреждения в гривнах."ВТБ» не досчитался в 2017 году почти 302 миллионов гривен. 11,8% всех гривневых депозитов вывели из российского «Проминвестбанка». Учреждение потеряло 282,26 миллионов гривен.

В свою очередь, бывший и. о. министра финансов, внештатный советник президента Игорь Уманский открыто признал, что ситуация вокруг российских банков — это «исключительно коммерческий вопрос».

«Эта истерика создается с очень простой целью — чтобы их выкупить. Сейчас российские банки будут готовы выйти с нашего рынка по цене даже не в один капитал. В этих условиях, которые им создают, работать просто невозможно. Они теряют клиентов», — объяснил 25 июля Уманский в интервью «Обозревателю».

Он напомнил, что банковский бизнес — это, в первую очередь, доверие. И если человек видит, что его банк под постоянным давлением и риском, то, как следствие, человек при возможности уйдет из этого банка.

«Если ты продаешь банк в таких условиях, под таким давлением, понятно, что адекватную цену ты не получишь… Кто-то очень хочет их купить, но купить дешево. Наиболее интересно будет посмотреть на конечных бенефициаров этих соглашений», — рассказал Уманский.

Кроме того, украинский экономист Александр Беличков прогнозирует, что уже через два-три года российские банки могут потерять до 90% своих клиентов, а их активы на Украине резко обесценятся.

«К 2019−20 гг. российские госбанки могут потерять до 90% своих клиентов на Украине. Сегодня банковские учреждения еще можно продать пусть не по конкурентной цене, но забрать реальные деньги. Еще год — два такой блокады со стороны НБУ и актив превратится в неподъемный балласт для российского госбюджета. Более того, Украина может арестовать российские деньги, закаченные в «дочки» в результате докапитализации. Поводов масса — репарации за Крым и Донбасс, газовый суд в Стокгольме и штрафы «Газпрома», — напомнил Беличков в интервью ИА REGNUM.