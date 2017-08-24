Приватизация

Иван Шилов REGNUM Обзор экономики Украины

«Насколько я знаю, какого-то скандала, что кого-то не допустили к этим торгам, или был ограничен доступ — мне об этом не известно», — так охарактеризовал продажу блокирующих пакетов 8 энергораспределяющих компаний замминистра экономического развития Максим Нефёдов. Знающие люди улыбнутся этой шутке. Скажем, пакет акций «Киевэнерго» продали вообще без торга, поскольку кроме Ornex Рината Ахметова, желающих купить акции предприятия не нашлось. В остальных случаях в торгах принимали участие всего 2 компании. В результате «Донецкоблэнерго» и «Западэнерго» также отошли Ахметову. За три 25-процентных пакета акций государство выручило 1,32 млрд грн.

На «Донбассэнерго», «Сумыоблэнерго» и «Одессаоблэнерго» покупателей не нашлось, конкурс по их продаже не состоялся. Фонд госимущества выставил их на продажу повторно — и снова не получил ни одной заявки. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артём Сытник завуалированно обвинил в этом Ахметова. «Почему так происходит? Потому что те группы, которые имеют деньги для приватизации, не хотят этого, потому что пока собственность остается государственной, ее легче расхищать. Иностранный инвестор тоже не приходит в страну, потому что нет прозрачных правил игры, а есть коррупция. То есть мы замкнутый круг, когда привлекательные для приватизации стратегические предприятия никому не интересны, потому что на пути стоит взяточничество», — возмущается он в интервью газете «День».

На самом же деле всё немного не так. Есть привлекательные активы, такие как «Западэнерго» (экспорт электроэнергии в Европу), «Киевэнерго» (снабжение богатого столичного региона), «Донецкоблэнерго» (много промышленных потребителей), а есть — не очень привлекательные. Те, что относятся к первой группе, Ахметов частично купил ещё в начале 2010-х. Остальные тоже может, но за гораздо меньшие деньги, чем просит ФГИ. А поскольку он в принципе единственный претендент, то деваться государству некуда. Собственно, даже более привлекательны активы уходят по стартовой стоимости, либо с минимальным (1 шаг) повышением цены. Между тем, в конце августа состоится продажа пакетов акций ещё двух предприятий: «Днепроэнерго» и «Днепрооблэнерго».

Единственное достижение, которое ФГИ может записать себе в актив — сравнительно успешными аукционами удалось выполнить план по приватизации сразу на 7,7% (и это не считая ещё нескольких десятков миллионов, вырученных на протяжении года за другие активы). Это самый высокий показатель за 4 последних года. Финансовой же цели — продать все пакеты акций за как минимум 157 млн долл., достичь не удастся, сегодня это уже можно говорить уверенно. 1,32 млрд грн., которые удалось выручить — это 51,7 млн долл. по текущему курсу. Оставшиеся лоты дадут максимум половину от этой суммы.

«Фактически… приватизация облэнерго осуществляется для отчета перед кредиторами Украины (МВФ), а также с учетом политических договоренностей существующих финансово-промышленных групп», — подводит итог член набсовета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Также на встрече с представителями компании Mitsubishi Corporation руководитель ФГИ Дмитрий Парфененко заявил, что весной будущего года на продажу будут выставлены контрольные пакеты ещё 6 облэнерго: «Николаевоблэнерго» (70%), «Харьковоблэнерго» (65%), «Хмельницкоблэнерго» (70%), «Черкассыоблэнерго» (71%), «Тернопольоблэнерго» (51%) и «Запорожьеоблэнерго» (60%). Впрочем, вряд ли именно японский концерн заинтересуется такой покупкой.

Хотя иностранные претенденты всё же есть. В правительстве утверждают, что указанными предприятиями интересуются в общей сложности 15 компаний, среди которых не только ближайшие к Украине Польша и Венгрия, но даже Индия. Все они подписали с Фондом госимущества договоры о неразглашении и занимаются изучением предприятий.

Интернет-издание «Экономическая правда», в распоряжении которой оказались документы, подтверждающие интерес инвесторов, утверждает, что первые 4 облэнерго в настоящее время управляются менеджментом, близким к президенту Украины Петру Порошенко. Потенциально инвесторы могли бы купить их в союзе с украинским партнёром. А фигура президента, маячащая за этим партнёром, гарантировала бы им пристойную доходность, нужные решения регуляторных органов и т. п.

Большие надежды в Минэкономразвития возлагают на продажу… киностудии им. Довженко, прочат ей будущее одной из баз Болливуда. «Уже даже Болливуд, индийцы, пришли к съемкам фильмов в Восточной Европе. Украина могла бы действительно занять достойное место в этом европейском кинокластере», — приводит слова Максима Нефёдова издание «Сегодня».

Валюта

По состоянию на 23 августа официальный курс американской валюты составляет 25,45 грн./долл. (-0,14 грн. к 15 августа). Евро также продолжает снижение, хотя не так сильно, как на прошлой неделе — 29,95 грн. (-0,11 грн). Российский рубль, наоборот, начал постепенно укрепляться — 0,431 грн. (+0,004 грн.). Скорее всего, это первый признак грядущего осенью ослабления гривны.

Несмотря на серьёзное снижение официального курса, котировки на межбанке с прошлой недели не изменились: 25,56−25,59 грн./долл. На чёрном рынке курс немного просел, однако не так сильно, как можно было бы ожидать — 25,58−25,64 грн./долл. (-0,02 грн.). Похоже, это и есть планка, ниже которой доллар не пойдёт, даже несмотря на официальный курс.

«На наш взгляд, на данном этапе единственным фактором, который может предпринять попытку выбить межбанк из текущего равновесного состояния, являются выплаты НДС, о которых пока не слышно. Скорее всего, этот фактор сработает в последних числах месяца в разгар бюджетно-зарплатного периода», — комментирует для UBR замерший на межбанке и чёрном рынке доллар начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Не стоит слишком радоваться укреплению курса, предупреждает экс-министр экономики Украины Виктор Суслов. Он предполагает, что, кроме активной сдачи валюты экспортёрами, есть как минимум ещё один неучтённый канал притока валюты. «У нас идет массированный отъезд людей за границу — миллионы людей уже стали трудовыми мигрантами. Наша статистика не может учесть тот поток валюты, который идет от них. Очень часто эта валюта не переводится официально через банки — ее просто передают. Есть миллиарды долларов, которые, скорее всего, не учтены. И этот приток позитивным образом влияет на курс», — рассказал он корреспонденту издания «Обозреватель». Влияет позитивно, но только на сам курс.

«…сам факт массового выезда людей не просто подрывает экономику Украины — он ее уничтожает. В Украине все сложнее с квалифицированными работниками. Кроме того, одновременно с выездом людей у нас уменьшаются пенсионные отчисления и начинается кризис бюджета», — продолжает свою мысль Суслов. Иными словами, имеем пациента, который впадает в кому, однако при этом температура и давление у него в пределах нормы.

Указанная причина (массовый отъезд на заработки в европейские страны) к тому же не только даёт приток валюты, но и уменьшает её отток — чем меньше внутренний рынок, тем меньше он потребляет импорта. В результате эта непотраченная валюта остаётся на Украине и поддерживает «температуру и давление» у постепенно угасающего организма.

Впрочем, пока что отток валюты в любом случае превышает её приток. Согласно официальной информации, в январе — июле негативное сальдо внешней торговли достигло 1,88 млрд долл. (0,73 млрд долл. за аналогичный период 2016 года).

МВФ

По состоянию на начало недели правительство Украины ещё продолжало согласовывать с МВФ методику расчёта цены на газ для населения. Сообщения о том, что в Фонде согласились с предложениями Украины, ожидаемо оказались преувеличенными.

Напомним, речь идёт об исполнении постановления Кабмина №187 от 22 марта 2017 года (принято, в свою очередь, в соответствии с меморандумом Украины и МВФ). В одном из его пунктов указывается, что перед отопительным сезоном цена газа каждый год устанавливается заново. При этом за основу берётся средняя цена топлива на немецком хабе NCG за 12 предыдущих месяцев. В правительстве же хотят немного «потянуть резину» и предлагают пересмотр 2 раза в год (и, соответственно, среднюю за 6 месяцев). Это позволит Украине в моменте оттянуть подорожание — с мая по август цены на хабе обычно минимальны.

Постоянный представитель МВФ на Украине Йост Люнгман (новый представитель, в начале июля сменил Жерома Ваше на этом посту) утверждён правительством в качестве независимого негосударственного эксперта в составе Комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий. Весьма символично, что произошло это менее чем за неделю до дня независимости Украины, отмечаемого 24 августа. Впрочем, всё объяснимо. Фонд — наиболее крупный кредитор Украины и единственный, кто продолжает её кредитовать. Поэтому, если раньше Фонд просто диктовал Украине, как ей строить внутреннюю политику, изменять тарифы, налогообложение, пенсионную систему, сколько и на что тратить из бюджета, то логично, что теперь МВФ ещё и назначает директоров стратегических активов. Для соблюдения приличий, конечно же, сформировали целый комитет, однако разумеется, что единственный и решающий голос будет принадлежать представителю Фонда.

Топливо

По состоянию на 23 августа за литр А-95 автомобилисты Украины платят в среднем 24,57 грн. (с 15 августа цена не изменилась, +0,85 грн. с начала года), за литр А-92 — 23,82 грн. (цена не изменилась, +0,76 грн. с начала года). Стоимость дизтоплива также не изменилась — 21,89 грн./л (+0,57 грн. с начала года).

Зато цена на автогаз, что называется, ушла в стратосферу. Ещё 15 августа литр сжиженного пропан-бутана можно было купить за 11,5 грн. Эксперты отмечали, что это не конец и советовали быть готовыми платить ещё на 1,5−2 грн. больше. Однако такая оценка оказалась очень скромной, ведь теперь литр автогаза стоит уже 15,32 грн, т. е. почти на 4 грн. больше, чем 8 дней назад. Всего же с начала августа автогаз подскочил в цене на 63%. Это новый исторический максимум, ранее наибольшей цены СПБТ достигал в сентябре прошлого года (13,2 грн./л). И, как указывают эксперты рынка, это ещё не конец. 22 августа оптовая цена на торгах подскочила до 29 тыс. грн./т, а значит, в рознице цена может дойти до 17 грн./л (почти 40 руб., более чем вдвое дороже, чем в РФ).

Возможно, в дальнейшем цена и откатится до прежних значений, однако в ближайшей перспективе рассчитывать на это не следует: «На рынке образовалась дыра в 25−30 тыс. т. Это 20% месячного потребления и 10 танкеров сжиженного газа. Закрыть такие объемы оперативно вряд ли получится», — говорит руководитель «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн в комментарии «Страна.ua».

В причинах таких ценовых скачков нет ничего нового. Плюс белорусские поставщики СПБТ в скором времени становятся на ремонт, что добавляет рынку судорожных метаний — из Белоруссии Украина получает 40% реализуемого на внутреннем рынке автогаза. Поэтому сети запасаются им впрок.

Сергей Куюн указывает на ещё одно обстоятельство — «Укрзализниця». На восточном направлении она «воюет» с РЖД, что не добавляет поставкам стабильности. На западном же работает пока слишком медленно. «Скажем, доставка вагонов под погрузку СУГ в Румынию и дорога товара в обратном направлении занимает до 40 дней, работать с таким коридором очень дорого и рискованно», — уточняет эксперт.

Такое резкое подорожание лишает автогаз главного преимущества и причины его высокой популярности у украинских автомобилистов — экономичности. При текущих ценах уже всё равно, чем заправлять автомобиль. Если же цены вырастут до 16−17 грн., — ездить на бензине будет даже дешевле.

В Кабмине этими объяснениями не удовлетворились и поручили проверить, нет ли в действиях сетей АЗС признаков сговора.

Впрочем, через пару месяцев ситуация придёт в норму. Автогаз может и не подешевеет, зато подорожает бензин. Об этом предупреждает директор программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский в интервью порталу «Голос.ua». По его оценке, в течение осени цена постепенно поднимется на 5% от нынешних значений, т. е. на 1,5−2 грн. за литр в рознице.

К тому же Мининфраструктуры уже готовит сюрприз владельцам бензиновых и дизельных автомобилей. Уже с 1 сентября вступает в силу приказ, согласно которому лицензию на право транспортировки опасных грузов должны будут оформлять не только транспортные компании, но и грузоотправители и грузополучатели. Аналитик «Консалтинговой группы» Артём Куюн обращает внимание, что получение такой лицензии — далеко не самая простая вещь, к транспортным компаниям выдвигаются серьёзные требования по безопасности, опыту персонала и т. п. В то время как получатель и отправитель груза таким требованиям в большинстве случаев не будут соответствовать. Тем не менее чиновники «Укртрансбезопасности» пока настроены требовать лицензию на общих основаниях у всех без разбора. «При самом пессимистическом сценарии, конечно же, будут найдены какие-то механизмы. Например, для того чтобы отправителем выступал не производитель топлива, а, например, экспедиторская или логистическая компания, имеющая эти лицензии. А получатель внутри как-то ими обзаведется. Но на это надо будет время, потому как легально оформить эту лицензию можно за два месяца, а, может, и больше. А с 1 сентября ее могут попросить через две недели», — пояснил он в интервью радио «Голос Столицы». Ситуация немного напоминает майскую неразбериху с получением разрешения на экспорт автогаза у Федеральной службы РФ по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). С той лишь разницей, что на Украине уже появились конторы, предлагающие игрокам рынка либо «помочь» с получением лицензий, либо пользоваться их услугами для оформления отправки и получения. В любом случае это дополнительные расходы, которые будут заложены в стоимость топлива на заправках.

Разное

Аналитики The Economist повторили свою прошлогоднюю оценку и снова внесли Киев в десятку самых худших столиц мира. Ближайший сосед Киева — Дуала (Камерун), а завершает рейтинг сирийский Дамаск. Аналитики рейтинга отмечают, что за предыдущую пятилетку Киев потерял 21,4 балла в рейтинге и по этому показателю вышел на 1-ое место среди прочих городов. Тот же Дамаск, столица государства, в котором последние 6 лет идёт гражданская война, терял позиции менее активно (-16,1 балла). Впрочем, за год Киев поднялся со 132 на 131 место. «…показатели Киева восстанавливаются, но находятся под угрозой из-за волнений, экономической нестабильности и продолжающейся войны в Донбасском регионе страны», — говорится в материале издания. Тем самым Киеву даётся вполне внятный намёк: до завершения боевых действий Украине нечего надеяться на внимание инвесторов.

1,080 трлн грн. (~38 млрд долл.) — в такую сумму назначенный Киевом «прокурор Крыма» Гюндуз Мамедов оценил убытки Украины от «аннексии» полуострова. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, уточнив, что в оценку включено всё, вплоть до археологического наследия. Теперь, вероятно, стоит ожидать выставления к России финансовых претензий в международных судах.

Производство нерафинированного подсолнечного масла на Украине в январе — июле 2017 года составило 3,18 млн тонн, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщила Государственная служба статистики. В 2016 году на Украине было произведено 4,4 млн тонн нерафинированного подсолнечного масла, что на 20,2% больше, чем в 2015 году. Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла.

Согласно официальной статистике, крупные и средние предприятия Украины в январе — июне 2017 года получили 186,259 млрд гривен прибыли до налогообложения, что в 3 раза выше показателя за аналогичный период предыдущего года на уровне 62,950 миллиарда гривен. В первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года финансовый результат прибыльных предприятий Украины вырос на 44,2% — до 269,991 млрд гривен. Финансовый результат убыточных предприятий страны за отчетный период снизился на 32,6% — до минус 83,732 млрд гривен.

Промышленное производство на Украине в июле 2017 года снизилось на 2,6% в годовом выражении, по сравнению с июлем 2016 года. Падение произошло после роста два месяца подряд. С начала 2017 года, в январе — июле, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, промпроизводство на Украине снизилось на 0,7%.