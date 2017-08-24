В Сочи 23 августа состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Армении Сержем Саргсяном, прибывшим в Россию с рабочим визитом, которой продлился от силы часа три.

ИА REGNUM Нагорный Карабах

Как сообщает пресс-служба президента Армении, «главы двух государств — стратегических партнёров обсудили вопросы, касающиеся повестки армяно-российских отношений и сотрудничества в двустороннем и многосторонних форматах». Президенты Саргсян и Путин обсудили также развивающиеся в рамках ЕАЭС и ОДКБ интеграционные процессы, обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, в том числе по теме урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

kremlin.ru Встреча Владимира Путина и Сержа Саргсяна в присутствии глав МИД Армении и России в Сочи 23 августа

Следует предположить, что именно тема Нагорного Карабаха была ключевой на переговорах, если не сказать, что именно она стала поводом для её проведения. Стоит напомнить, что 22 июля Владимир Путин провёл аналогичную встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, где также обсуждался Нагорный Карабах.

Не случайно после окончания встречи на сайте радиостанции «Голос Америки» с пометкой «срочно» появилось сообщение сопредседателя Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта от США Ричарда Хогланда, в котором дипломат представил основные пункты урегулирования конфликта.

Согласно опубликованным пунктам, стороны должны определить статус Нагорного Карабаха в будущем по обоюдному согласию и юридически обязывающему волеизъявлению. Территориям, которые не контролирует Баку и которые входят в бывшую Нагорно-Карабахскую Автономную область, должен быть предоставлен временный статус, который по меньшей мере даёт гарантии безопасности и автономии.

Территории вокруг Нагорного Карабаха (употреблён термин оккупированные) должны быть возвращены под контроль Азербайджана.

Должен быть коридор, связывающий Армению с Нагорным Карабахом. Этот коридор должен быть настолько широким, чтобы обеспечивать безопасность перевозок, но не может включать в себя весь Лачинский район.

Длительное урегулирование должно признавать права всех беженцев на возвращение в места прежнего проживания.

«Урегулирование должно включать международные гарантии безопасности, которые включают в себя меры по поддержанию мира. Нет сценария, в котором мир может быть обеспечен без хорошо подготовленной миротворческой деятельности, которая пользуется доверием сторон», — заключил дипломат.

В МИД Армении уже прокомментировали публикацию Хогланда. По словам пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Армении Тиграна Балаяна, в заголовке слово «срочно» употреблено неуместно. От других комментариев Балаян отказался.

Как сообщалось ранее, в сентябре намечена встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Нью-Йорке, на которой министры должны попытаться договориться о встрече президентов Армении и Азербайджана в течение текущего года. Армянская сторона, в качестве условия для переговоров, настаивает на том, чтобы Баку согласился на внедрение механизмов укрепления доверия в зоне конфликта.

Как предполагают некоторые наблюдатели, встреча Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева всё же состоится, а на ней стороны попытаются окончательно согласовать все пункты и детали конечного урегулирования.

kremlin,ru Встреча президентов Азербайджана и Армении при посредничестве президента России Владимира Путина. 10 августа 2014 года, Сочи

Публикация пунктов урегулирования, над которыми сейчас работают стороны и которые, как ещё в марте говорил глава МИД России Сергей Лавров, носят конфиденциальный характер, невольно наводит на мысль, что переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в очередной раз близки к развязке.

Как говорил Сергей Лавров на встрече со студентами Балтийского федерального университета в Калининграде 6 июня: «Много раз мы были близки к развязке (даже на расстоянии вытянутой руки), потом срабатывал какой-то инстинкт недоверия то с одной, то с другой стороны. Но работу надо продолжать. Понятно, что есть некий набор принципов, который всеми в целом одобрен, но дело в деталях. При наличии согласия сторон в отношении того, какой должна быть развязка, на разных этапах движения, необходимо заранее согласовать целый ряд очень сложных деталей, которые затрагивают деликатные для каждой стороны вопросы, в том числе внутриполитические».

Однако внутриполитические вопросы, а именно резко негативное отношение армянского общества к так называемой сдаче земель, скорее всего, способствуют тому, чтобы в очередной раз между сторонами сработал инстинкт недоверия.