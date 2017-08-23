Китай находится на пороге развертывания оперативного противоспутникового оружия. Россия и КНР продолжают разработку оружия направленной энергии для противодействия американским спутникам, согласно оценке разведывательных служб США. Господство Соединенных Штатов в космическом пространстве находится под угрозой, пишет Дейв Маджумдар в статье для The National Interest.

U.S. Air Force Спутник

Department of Defense Уничтожение спутника

«Мы считаем, что Россия и Китай стремятся нейтрализовать преимущества США, достигнутые за счет военных, гражданских и коммерческих спутниковых систем, и всё чаще рассматривают возможности для нападения на спутниковые системы в рамках своих доктрин будущей войны», — заявил 11 мая директор Национальной разведки США Дэн Коутс.

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Коутс добавил, что кибератаки возможны в первую очередь на военные спутники связи и навигационные спутниковые системы, включая глобальную системы определения местоположения (GPS). Помимо кибератак, против американских спутников могут применить оружие направленной энергии, чтобы ослепить или повредить чувствительные космические оптические датчики.

«Китайские исследователи разрабатывают новые методы создания помех для блокировки широко используемых частот. Россия намерена модернизировать свои силы РЭБ и создать к 2020 году новое поколение оружия радиоэлектронной борьбы», — заявил директор Национальной разведки США.

В случае, если средства РЭБ не позволят достигнуть желаемых результатов, Россия и КНР могут задействовать новейшие противоспутниковые ракеты, разработка которых может завершиться в течение ближайших нескольких лет.

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Более того, обе страны разрабатывают спутники, которые могут вмешиваться в работу других спутников, либо, если необходимо, сталкиваться и уничтожать орбитальные аппараты противника.

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«Исследования в области космических роботизированных технологий, предназначенных для обслуживания спутников и сбора космического мусора, могут быть использованы для повреждения спутников. Подобные миссии будут представлять особую проблему в будущем», — добавил Коутс.

Таким образом, в ближайшее время Пентагону потребуются дополнительные инвестиции, чтобы защитить превосходство Соединенных Штатов в космосе.