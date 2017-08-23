1 августа сего года, знакомясь с новостями, с удивлением прочитал в корреспонденции дальневосточной журналистки ИА REGNUM Ольги Демиденко следующее:

Partyone.co.uk

«Губернатор Сахалина Олег Кожемяко предложил ввести трехдневный безвизовый режим для посещений Японии российскими гражданами. Свою инициативу глава островного региона озвучил в ходе встречи в Южно-Сахалинске с председателем Комитета по иностранным делам палаты представителей парламента Японии Мунэо Судзуки».

Сначала подумал, что корреспондент ошиблась. Но, открывая один за другим сайты российских СМИ, убедился, что все они назвали Мунэо Судзуки «председателем Комитета по иностранным делам палаты представителей парламента Японии». Кстати, должность во властных структурах Японии весьма уважаемая и авторитетная. Но дело-то в том, что Судзуки не только председателем комитета, но и рядовым парламентарием не является.

Более того, личность эта весьма одиозная. До 2002 года Судзуки действительно занимал посты в правящей Либерально-демократической партии и правительстве Японии. При этом грубо вмешивался в политику на российском направлении, чем вызывал возмущение и даже ненависть кадровых японских дипломатов. Затем был исключен из ЛДП и членов парламента и осужден к тюремному заключению за коррупцию и другие прегрешения. После отбытия заключения создал мини-партию и по своему округу на Хоккайдо получил депутатский мандат, который сейчас по японской традиции унаследовала его дочь. Ныне же, как сообщается, он в частном порядке сблизился с действующим премьером Абэ, дает «советы», как работать с русскими.

Главным «полем деятельности» Судзуки является «разрешение проблемы северных территорий», а именно выстраивание хитроумных политических ходов по склонению российского руководства к уступкам Японии Курильских островов. Его «личный план» в бытность депутатом парламента сводился к тому, чтобы втянуть российское правительство в обсуждение конкретных вопросов о «возвращении» для начала островов Шикотан и Хабомаи. Во время бесед с российскими политиками и дипломатами в Токио и Москве основное внимание Судзуки уделял именно этим островам Малой Курильской гряды, ибо в случае «возвращения» они сулили этому политикану немалые барыши, в первую очередь в рыболовной отрасли. Дело в том, что избирательный округ Судзуки располагался на Хоккайдо, примыкая к побережью, недалеко от которого и находятся Шикотан и Хабомаи. Любимой «байкой» этого деятеля до сих пор является рассказ о том, как он нагло представился в Японии Горбачеву в качестве депутата, в округ которого войдут «возвращенные острова».

После позорного осуждения за совершенные преступления, казалось, политическая деятельность Судзуки окончательно прервалась. Но сам он так не считает, называя себя «пожизненным политиком», готовым продолжать реализовывать свои «идеи», в том числе на дипломатическом поприще.

Тех, кто хотел бы подробнее познакомиться с данным персонажем, отсылаю к своей статье в ИА REGNUM «Курилы: Политиканство «экспертов» и укрепление суверенной позиции России».

Но как могло произойти такое, что губернатор Сахалинской области официально принимал Судзуки в качестве «председателя Комитета по иностранным делам палаты представителей парламента Японии»? Да не только принимал, но ставил перед ним весьма важные межгосударственные вопросы, включая столь острые в японо-российских отношениях, как визовые. А японский гость, уподобляясь гоголевскому персонажу, вальяжно обещал, как выражаются в определенных кругах, «порешать вопросы» с руководителями японского государства.

То, что Судзуки не представлял никого и ничего, кроме самого себя, вынужден был подтвердить МИД РФ, к которому за разъяснениями обратилась дальневосточный корреспондент ИА REGNUM. Вот текст официального ответа дипломатического ведомства РФ:

«В настоящее время М. Судзуки является политиком и возглавляет партию «Большая земля». В нынешний состав японского парламента он не избирался.

Как мы понимаем, состоявшаяся недавно поездка М. Судзуки в Россию носила частный характер, и, очевидно, именно в таком ключе следует рассматривать его высказывания в ходе контактов с руководством Сахалинской области.

8 августа 2017 года

C уважением,

Департамент информации и печати МИД России».

Произошедшее тем более странно, что и представитель МИД РФ в Сахалинской области, и пресс-служба губернаторства давно и хорошо знают Мунэо Судзуки и о его «деятельности» на Курильских островах. Если произошла ошибка, то ее надлежало немедленно признать и устранить. Но нет, если бы не запрос журналиста, жители не только Сахалинской области, но всей нашей страны считали бы, что у нас в Японии есть занимающий важный пост политик, который может в наших интересах «решать вопросы».

Кстати, хотелось бы спросить у губернатора Кожемяко: был ли какой-то ответ на его адресованную Судзуки и растиражированную СМИ просьбу фактически изменить японское законодательство и позволить жителям области совершать трехдневные поездки в Японию на безвизовой основе?