Все возможные варианты, которыми обладают США в отношении Афганистана, малоприятны. С одной стороны, Вашингтон мог бы сократить потери и затраты, но в этом случае ситуация значительной ухудшилась бы. С другой стороны, США могут вернуться к проведению активной военной кампании под руководством НАТО с участием до 150 тыс. военнослужащих, однако по обеим сторонам Атлантики нет желающих наращивать военный контингент в Афганистане, пишет Джеймс Ставридис в статье для The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

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Таким образом, нам остаётся задействовать вариант, который всех устраивает, а именно: скромное увеличение численности войск, примерно на четыре тысячи военнослужащих. Новая стратегия США в отношении Афганистана не устанавливает определённые временные рамки и предусматривает увеличение давления на Пакистан, чтобы перекрыть поддержку афганских боевиков из Пакистана. По большому счёту новая стратегия предусматривает то же самое, что было предложено еще в 2013 году, когда США сократили внешнюю помощь Афганистану, а численность западных войск сократилась на 90%. И всё-таки президент США Дональд Трамп называет данную стратегию «новой». Окажется ли она эффективной и что США необходимо сделать на самом деле?

Для начала нужно определить цели военной кампании в Афганистане, которые, на самом деле, довольно просты. Во-первых, США не хотят допустить, чтобы власть в Афганистане попала в руки талибов. В прошлый раз, когда талибы находились у власти, «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) увеличила свою численность и совершила теракты 11 сентября 2001 года. США должны сохранить существующую власть в стране, чтобы не допустить превращение Афганистана в базу, с которой можно было бы наносить удары по Соединённым Штатам и их союзникам.

U.S. Army Американский и афганский солдаты

Во-вторых, для США важно сохранение правительства Афганистана, которое могло бы помочь в решении геополитических проблем, связанных с Ираном и Южной Азией. В-третьих, со временем минеральные ресурсы Афганистана, которые оцениваются в $1 трлн, могут превратить его в важного торгового партнёра США.

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Есть достаточно высокая вероятность того, что стратегия Трампа позволит сохранить слабое, но функционирующее центральное правительство, обеспечит приемлемый пограничный контроль, рост экономики на 3−5% в год, противодействие талибам, безопасность для 70% населения страны и гибель преимущественно американских солдат, а не военнослужащих международной коалиции.

Как добиться реализации стратегии Трампа?

По мнению автора, нужно втянуть НАТО обратно в игру. Нужно сделать так, чтобы на каждого солдата США, отправленного в Афганистан, приходился один солдат НАТО, не являющийся гражданином США. Европейские партнёры по НАТО и другие союзники по коалиции, включая Австралию и Новую Зеландию, обладают необходимым потенциалом. Министр обороны США Джеймс Мэттис и государственный секретарь Рекс Тиллерсон должны оказать серьёзное давление на партнёров по НАТО, чтобы они поддержали подобную инициативу.

Необходимо привлечь возможности России. Стабильность Афганистана соответствует интересам США и России. Как считает Ставридис, Вашингтон должен указать Москве, что при относительно низких затратах можно наладить сотрудничество, что данное сотрудничество соответствует интересам граждан России, поскольку крах правительства Афганистана привел бы к увеличению потока наркотиков в южные регионы страны.

Нужно задействовать фактор Индии, пишет автор, чтобы оказать давление на Пакистан. Вашингтону следует дать понять Исламабаду, что, если не будет перекрыт трансграничный приток боевиков в Афганистан, США начнут выстраивать более тесные отношения с Индией. США потребуется огромное мастерство, чтобы задействовать фактор Индии, но этот вариант нужно попробовать реализовать.

U.S. Air Force Афганские военные

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Также необходимо увеличить численность афганских спецподразделений. В настоящий момент их численность составляет 25 тыс. человек. Если США смогут направить в Афганистан восемь тысяч американских солдат и военнослужащих НАТО, западные войска будут уделять больше внимания подготовке афганских подразделений спецназначения. Если удастся увеличить численность афганского спецназа, он может превратиться в решающий военный элемент для достижения победы.

Новую стратегию Трампа вряд ли можно назвать новой. Она представляет собой лишь наименее плохой из возможных вариантов, которыми располагают США, считает Ставридис.