Крах мировой социалистической системы, до сих пор вызывающий горячее одобрение «доказавших свою правоту» сторонников капитализма, обращает к новому осмыслению наследия тех, кто стоял у истоков воплощения социалистических идей. Необходимость этого осмысления очевидна на фоне сползания мира к новой глобальной войне, нарастания расслоения на богатых и бедных, культурного и общеобразовательного одичания жителей когда-то развитых стран. Капиталистический проект, вполне в согласии с якобы разоблаченной теорией Маркса, топчется на месте, демонстрируя неспособность дать ответ на вызовы современности. А успешное преодоление революционных тенденций, на которые возлагались такие надежды в ХХ веке, привело к возникновению целого социального гетто виртуализированных людей, замкнутых в своем воображаемом мире и неспособных к осознанной социальной активности. Сложившееся положение чревато неуправляемым социальным взрывом, быстрым угасанием потерявшей внутренний стимул цивилизации. Счет идет буквально на пару поколений, — вряд ли такую ситуацию можно считать безопасной для человечества.

Ленин и Богданов играют в шахматы на острове Капри

Поэтому оценка пути, проделанного мировым социализмом, и замыслы разрабатывавших его очертания мыслителей представляют особую ценность для поиска выхода из ловушки, в которой оказалась мировая цивилизация в конце 80-х годов прошлого столетия. Особенно интересны среди теоретиков социализма те, кто подвергал социалистическое учение критике, подтвердившей свою справедливость. Социалистический проект оказался неустойчив, будучи понят его творцами с большой долей механистичности и негибкости. В то время как противники проявили серьезную интеллектуальную волю, победив в тактической планетарной схватке за счет большей изобретательности и умелого применения т.н. «гуманитарных технологий».

Одним из крупных теоретиков социализма был соратник и оппонент Ленина, Александр Александрович Богданов. Его работы, преданные забвению формалистами от марксизма, которые и привели СССР к краху, заслуживают сейчас особого внимания. Как минимум, они позволяют лучше понять этапы развития и поражения социалистической системы «версии 1.0».

Александр Богданов

Александр Богданов (настоящая фамилия — Малиновский) родился в городе Соколка Гродненской губернии в бедной многодетной семье народного учителя. С самых ранних лет будущий философ проявил талант к учебе, отличался математическим складом ума, превосходной памятью и трудолюбием. Окончил гимназию на «казенном коште» — то есть был принят стипендиатом за особые способности. В 1892 году поступил на естественное отделение Московского университета; к 1899 году Богданов, к тому времени дипломированный врач, стал активным популяризатором марксизма, выработал свой взгляд на революционное движение и за участие в рабочих кружках был отправлен в политическую ссылку. Находясь под надзором полиции, работая врачом-психиатром, занимался самообразованием и научным трудом.

Идеи Богданова, вызвавшие конфликт с Лениным, заключались в его представлениях о необходимости культурного и личностного роста революционеров как условия успеха революционного движения. Ленин, будучи гениальным тактиком, вынужден был жестко критиковать Богданова (и Луначарского) за «идеализм» их представлений. Рассорившись с Лениным и Горьким, Богданов и Луначарский в 1909 году создали литературно-пропагандистскую группу «Вперёд!», назначением которой они выдвинули программу подготовки кадров образованных рабочих, которые смогли бы образовать сеть культурно-революционных школ. Охота, организованная царской полицией за выпускниками партийных школ, практически поставила крест на этой идее. Кроме того, мысль Богданова об организации «социализма в настоящем» не получила поддержки не только у большевиков, но и у социал-демократов в целом. В конечном итоге разработка пролетарской культуры как необходимой составляющей революционной подготовки была отвергнута большинством революционеров.

Тем не менее свои идеи он продолжал развивать, упорно идя к открытию, которое вписало его имя в историю мировой науки. В 1912 году в фантастическом романе «Инженер Мэнни» впервые упоминается «организационная наука», позволяющая широким слоям политически активного народа понять и применить способы социальной организации и управления. Только на этом пути возможно сознательное избавление угнетенных от всякого рода внешнего управления со стороны тех или иных «аристократов», будь то традиционное дворянство или группа самозваных сливок общества. Даже преклонение перед научно-технической элитой должно быть преодолено, иначе сформировавшееся противостояние между Трудом и Управлением станет ничуть не лучше предшествовавшего — между Трудом и Капиталом. Отметим, что именно эта судьба в итоге и постигла СССР, когда кучка управленцев решила судьбу государства, пожертвовав интересами и жизнями огромного количества тех, кого они были обязаны защищать.

Александр Богданов вместе с сыном

Из построений Богданова, выраженных первоначально в литературно-фантастическом жанре, вырос его труд «Тектология», признанный ныне первой формулировкой теории систем. Предупреждения ученого о том, что административная система, построенная по приоритетно-армейскому принципу, не даст требуемого результата, оказались пророческими. Выиграв Великую Отечественную войну, СССР не смог корректно перейти на мирные рельсы, что потребовало бы переформата правящей элиты. Военачальники и администраторы не желали допускать в свою среду людей «не своей касты». А только это и могло спасти страну, нарастившую гигантскую военную мощь и совершенно беззащитную от интеллектуальной идеологической диверсии. Потеряв молодежь, превратив коммунистическую партию в бездушную карьеристскую машину, потомки победителей своими руками создали предпосылки для катастрофы.

Программа, предлагавшаяся когда-то Богдановым, вызывала яростную критику тех, кого он называл максималистами, предполагала постепенное созревание социализма в диалоге с окружающей капиталистической системой. Фанатики и начётчики, дожившие до наших дней, продолжают «разоблачать» это предложение, пользуясь лозунгами, которые однажды уже привели к поражению. Тем не менее исторически предложение Богданова является абсолютно оправданным. Ведь мы знаем, что все общественно-политические формации вырастали в рамках своих предшественников, именно этот путь естественен для истории человечества. Только прошедшая горнило борьбы с враждебной средой общественная система может оказаться достаточно жизнеспособной для того, чтобы подтвердить свою историческую перспективу. И работы Богданова являются важной подсказкой, позволяющей человечеству найти выход из нынешнего тупика.