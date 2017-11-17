В начале этой недели в Петрозаводск пришел большой праздник для автомобилистов: после реконструкции открылась дорога, соединяющая столицу Карелии и трассу М-18 «Кола». На торжественное открытие приехал министр транспорта России Максим Соколов. И не случайно: избитая рытвинами и измученная проклятиями водителей республиканская дорога в декабре 2015 года стала федеральной. И за 11 месяцев, на 90 дней раньше намеченного срока, трасса «Подъезд к Петрозаводску» кардинально изменилась: вместо двух полос неудовлетворительного асфальта — четыре; появились 17,4 километра светодиодного освещения, современные ограждения, более трех километров тротуаров, автобусные остановки. На 8,5 километра новой трассы Россия истратила чуть более миллиарда рублей.

Сергей Макеев ИА Республика Карелия Открытие трассы на подъезде к Петрозаводску

«Уверенно могу сказать, что федеральные дороги в Карелии — одни из лучших в стране», — заявил на открытии трассы министр Соколов.

Сергей Макеев ИА Республика Карелия Максим Соколов

И эту сеть республиканские власти все время стремятся расширить. Для многих региональных дорог сегодня передача в федеральную собственность — единственный рецепт быстрого и качественного ремонта. Открывшаяся 21 августа подъездная дорога — уже шестая федеральная трасса в небольшой Карелии. Подчеркнем: республиканские власти сумели уговорить правительство России взять на свой баланс крохотную, 9-километровую дорогу. Результат впечатляющий; причины — печальны. На последовавшем за открытием трассы совещании врио главы Карелии Артур Парфенчиков констатировал, что из 6,5 тысячи километров республиканских дорог 70% не соответствует нормативным требованиям. Семьдесят процентов! Причина для Карелии неизменна — в дефицитном регионе катастрофически не хватает денег. Каждый год на дорожную сеть республики необходимо тратить 23 миллиарда рублей. Региональный дорожный фонд этого года — 3,5 миллиарда. Вот и ходят карельские дорожники по кабинетам российских Минфина и Минтранса «с протянутой рукой». Понятно, что Республика Карелия — это российский регион, и в ситуации, когда Москва забирает немалую часть налогов из местного бюджета, помощь федерального бюджета логична. Но не всегда. Отдельные случаи как минимум спорны. Пожалуй, первым из карельских губернаторов, кто добился значительной — и резонансной — поддержки из федерального центра, был предыдущий глава Карелии — Александр Худилайнен. При нем трасса Вологда — Пудож — Медвежьегорск стала федеральной; начали строить прекрасную А-121 «Сортавала»: в том числе Минтранс забрал себе дорогу до международного пункта пропуска на финской границе «Вяртсиля». То, что это успех, — в республике не спорит никто. Направления стратегические, дороги у госграницы — лицо страны.

Но есть история с Гоголевским путепроводом, соединявшим в Петрозаводске самый высотный район Древлянка с городским центром. К зиме 2013 года износ моста достиг критической точки, и прокуратура закрыла движение по нему. Город встал, в заголовках замелькало словосочетание «транспортный коллапс». Самые примерные подсчеты говорили о том, что на реконструкцию моста (фактически — постройку заново) необходим миллиард рублей с лишним. Таких денег нет ни у столицы республики, ни у самой республики. И Александр Худилайнен поехал к президенту страны, где в числе прочих вопросов было решено: Гоголевский мост построят на федеральные деньги с маленьким софинансированием из городского и карельского бюджетов. Часть петрозаводчан откровенно обрадовалась, часть — не поверила («опять разворуют!»). Было немало таких, кто говорил: не должен президент огромной страны лично заниматься стройкой путепровода в 300-тысячном городе. Сейчас генподрядчик завершает первый этап строительства — до Нового года в карельской столице должен появиться новый мост. На эти цели в два транша Москва выделила более миллиарда рублей.

Сергей Макеев ИА Республика Карелия Строительство Гоголевского моста

Однако в Петрозаводске как минимум еще два моста нуждаются в перестройке — и что, каждый раз добиваться встречи с главой государства, вновь просить денег? Вряд ли получится. А если и удастся, то ждать строительства придется очень и очень долго — а пользоваться этими мостами люди вынуждены каждый день. При этом обе конструкции вскоре станут аварийными, опасными для жизни автолюбителей и пешеходов.

Другой пример. Прошлым летом Карелия жила в преддверии больших выборов: в Госдуму, в Заксобрание и Петрозаводский горсовет. В это же время из Москвы пришла новость: федеральный центр выделяет на ремонт карельских дорог 700 миллионов рублей. 450 из них на 97 дорог Петрозаводска. Городские власти напрасно убеждали журналистов, что выборы ни при чем: суть не в этом. А в том, что власти столицы Карелии и самой Карелии сегодня не в состоянии самостоятельно справиться с ремонтом и магистрального для Петрозаводска Лесного проспекта, и крохотной 2-й Лучевой улицы. И это у населения вызывает справедливые, на наш взгляд, упреки. Да и то: один из подрядчиков, фирма «Ремстройкомплект», едва не провалила работу — на некоторых улицах асфальт, положенный на федеральные деньги, буквально вымывало первым же дождем. Мэрии пришлось долго воевать с дорожниками, чтобы заставить переделать работу. Заставили. Но осадок остался.

Леонид Николаев ИА Республика Карелия Смытый дождем свежий асфальт после работ фирмы Ремстройкомплект

Этот осадок сегодня пытается «смыть» новое руководство республики. В этом году врио главы в корне поменял систему госконтрактов на содержание и ремонт дорог.

«В предыдущие годы у нас всегда был непонятный посторонний генподрядчик в лице разных компаний, которые потом тихонечко банкротились, — заявил в середине августа Артур Парфенчиков. — Они получали пятилетний контракт на ремонт и содержание дорог на 1,2 миллиарда рублей — на минуточку — а дальше появлялась некая «Служба заказчика», которая оставляла у себя 30%, и только 70% доходило до непосредственных ремонтных организаций. Безусловно — мы по такой схеме работать не будем».

Одна из таких «посторонних» фирм и есть «Ремстройкомплект», появившийся в республике при Александре Худилайнене. Сейчас эта компания в Карелии не работает, исчезла и прослойка в виде «Службы заказчика», а все деньги идут непосредственному исполнителю работ — районным ДРСУ. И только после сезона уборки и ремонта малая часть казенных средств — процента три — вернется генподрядчику на возмещение затрат. Но такая система появилась только этой весной и должна положительно сказаться на региональных дорогах не раньше следующего лета. Пока же Артур Парфенчиков, вслед за предыдущим руководителем, стремится передать в федеральную собственность как можно больше региональных дорог.

«Здесь играет роль целый ряд факторов, — заявил врио главы 15 августа, на открытии федеральной трассы «Подъезд к Петрозаводску». — Во-первых, это стратегическое положение Карелии, у нас, действительно, много дорог, которые нормативно подпадают под федеральные стандарты. Сейчас мы с правительством, с министерством транспорта прорабатываем вопросы в том числе расширения федеральной сети. Безусловно, это связано с тем, что сейчас активно работает госкомиссия по подготовке к празднованию столетия республики. И, безусловно, сегодня ремонт, строительство дорог — это часть задач по экономическому развитию Карелии».

Сергей Макеев ИА Республика Карелия Федеральная трасса «Подъезд к Петрозаводску»

В целом руководитель Минтранса Соколов Карелию поддерживает и с Артуром Парфенчиковым согласен.

«Многие годы Карелия, действительно, недофинансировалась. Ни для кого это не секрет, и мы, к сожалению, все это ощущали. В том числе и на дорогах, — отметил министр. — Поэтому сейчас для всей страны крайне необходимо раскрыть потенциал этой жемчужины. Поэтому мы сейчас опережающими темпами из федерального бюджета стараемся сделать все, чтобы по нашим дорогам в республике можно было перемещаться с комфортом».

Однако нельзя не заметить, что местами чиновники в Карелии с просьбами откровенно перебарщивают. Так, исполняющий обязанности начальника ФКУ Упрдор «Кола» Дмитрий Гусев попросил Максима Соколова выделить дополнительные средства на то, чтобы сдать один из участков трассы «Сортавала» на год раньше срока — не в 2019 году, а в 2018-м. Зачем? Ведь понятно, что федеральный бюджет, ровно так же, как и казна всех регионов Северо-Запада, по которым тянется «Кола», испытывает трудности. Подобные аппетиты совершенно непонятны — министру в том числе.

«Сортавала», конечно, красивая дорога, но далеко не единственная в стране, — заявил Максим Соколов. — И, конечно, мы сегодня вынуждены очень четко распределять то бюджетное финансирование, которое есть в федеральном дорожном фонде на всю сеть нашей страны. Сегодня объем финансирования, который идет на федеральные дороги Карелии, и так по своим меркам имеет, я бы сказал, беспрецедентный характер. Это во многом превосходит субъектовый дорожный фонд», — ответил Максим Соколов.

А цифры таковы: на все дорожное хозяйство Упрдор «Кола» Москва в этом году выделила 5,7 миллиарда рублей. Напомним, дорожный фонд Карелии образца 2017 года — это 3,5 миллиарда. Именно поэтому карельские просьбы продолжают сыпаться на Минтранс: встречу с министром Соколовым врио главы республики завершил еще двумя ходатайствами: принять на федеральный баланс республиканскую трассу «Кочкома — Костомукша — госграница и включить подъезды к городам Пудож и Медвежьегорск в федеральную целевую программу «Автодороги России на 2015−2020 годы».

Сергей Макеев ИА Республика Карелия Максим Соколов и Артур Парфенчиков

Местами складывается ощущение, что подобные аппетиты сильно досаждают федеральному центру и есть риск, что они приведут к обратному результату. Повторимся: приграничные трассы — лицо страны, забрать их в ведение Москвы логично. Согласны: федеральные дорожные программы на то и придуманы, чтобы в них участвовали регионы. Подчеркнем: усилия региональных руководителей Худилайнена и Парфенчикова привели к тому, что у маленькой Карелии появилась — пятая по счету на все на 85 субъектов страны! — своя федеральная целевая программа. И с 2018 по 2020 год Москва будет выделять по три миллиарда рублей. В том числе на объекты дорожной инфраструктуры.

Но констатируем: все эти меры очень похожи на «пожарные», чрезвычайные. Терпение автолюбителей заканчивается — жители города Костомукша (гордость Карелии, могучий ГОК!) ждут ремонта трассы из Кочкомы до Финляндии уже с десяток лет; столько же финны издеваются над пнями, еще недавно торчавшими прямо из асфальта. Народ на севере терпеливый, интеллигентный. Хватает воспитания и на проклятый дорожный вопрос. Поэтому карелы своим властям говорят «спасибо» за прекрасные федеральные трассы. Но настаивают: работа с объектами дорожной инфраструктуры должна быть системной, то есть постоянной. Региональные дороги также должны быть проезжими. И не завтра, а еще вчера.