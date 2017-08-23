Если западные политики задумываются о том, почему им удалось добиться столь небольшого числа целей в гражданской войне в Сирии, им стоит начать с анализа собственных решений, которые они основывали на заблуждениях и внутриполитических факторах, пишет бывший посол Нидерландов в Турции, Ираке, Германии и Египте Николас фан Дам в статье для The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

Так, отмечает дипломат, решающую роль в подходе Запада к восстанию в Сирии с самого его начала играли наивные заблуждения и стремление западных политиков продвигать собственные внутриполитические цели, а не следовать какому-то основанному на прагматизме долгосрочному курсу. В частности, большинство из них не могло отказаться от идеи о необходимости смещения президента страны Башара Асада для разрешения конфликта. Многие считали, что «режим» падет уже к лету 2012 года, но эти прогнозы не оправдались. Те же эксперты и журналисты, которые предсказывали сохранение «режима» или ставили под сомнение моральную легитимность «мирной» оппозиции, рисковали прослыть сторонниками Асада или даже противниками демократии. Даже ООН и ее представители не смогли избежать этой судьбы.

Свободная сирийская армия

Запад не имел ни реалистических, ни четких представлений о том, кого он хочет видеть на месте Асада. Например, западные политики выступали за своего рода демократию в Сирии, однако насильственное смещение Асада не могло привести к желаемой мирной демократии. Более того, неспособные отказаться от «политически корректной» риторики, они продолжали называть оппозицию «мирной и демократичной», несмотря на то, что радикальные элементы давно подмяли под себя оппозиционную платформу.

Подобно риторике, не менялась и позиция по отношению к военной поддержке оппозиции. Из-за этого у противников Асада сложились завышенные ожидания, несмотря на то, что помощь всегда была недостаточной для победы над Дамаском. Даже когда ЕС снял эмбарго на поставки оружия в Сирию по настоянию Великобритании и Франции в 2013 году, за этим шагом не последовало значительных поставок оружия оппозиции. Оказалось, что для ее вооружения не было политической воли. Параллельно стали подниматься вопросы, какие группировки стоит вооружать и чем, а западные страны очевидным образом, как считает автор, стремились избежать установления в Сирии радикально исламистской диктатуры.

Запад же хотел установления в стране умеренного, демократического, светского и плюралистического режима — нереалистические планы, если учесть, что светские группировки, вроде Свободной армии Сирии, быстро превратились в радикальные. Светский элемент вообще стал ослабевать в Сирии, а исламистский стал укрепляться. Западные же политики по большей части проигнорировали это развитие событий, продолжая разглагольствовать о «преимущественно светской оппозиции».

Тем не менее они не подкрепляли свою моральную поддержку военными средствами. И пока они очищали свою «политическую совесть», выражая поддержку оппозиции, они неосознанно затягивали конфликт и помогали Асаду добиться победы. Так, западные лидеры неоднократно призывали к мерам против сирийского «режима», которые, как им прекрасно было известно, никогда не были бы воплощены.

Однако полное бездействие, выражаясь политически, неприемлемо для демократических правительств, даже несмотря на то, что в некоторых случаях разумнее было бы не делать ничего. При этом, назвав же правление Асада нелегитимным и запустив обсуждение идеи суда над ним в Гааге, страны Запада преждевременно лишили себя возможности сыграть конструктивную роль в поиске политического решения кризиса.

Во всем этом очевидным образом более важную роль играли внутриполитические факторы. Так, тогдашний посол США в Сирии Роберт Форд, по некоторой информации, выступил против призыва об отставке Асада, ссылаясь на то, что США не смогут этого добиться. Его совет был проигнорирован. Более того, не посодействовал этому и совершенный позднее им совместный с его французским коллегой Эриком Шевалье визит в стан оппозиции в провинции Хама, состоявшийся в 2011 году. Пойдя на этот шаг, дипломаты лишили не только свои, но и другие страны возможности сыграть роль посредника в конфликте. Напротив, они дали оппозиции ложные надежды о грядущей помощи Запада, которой не последовало.

Посол США в Сирии Роберт Форд на круглом столе в Анкаре. 2013

Во многих отношениях ситуация походила на попытку США и других стран поднять восстание на юге Ирака в 1991 году, когда Вашингтон призвал шиитов выступить против Саддама Хусейна и не поддержал их, в результате чего выступление было жестоко подавлено. Действия Форда и Шевалье были встречены горячо на Западе как смелые шаги, привлекшие внимание к тяжелому положению протестующих. С помощью них удалось избежать повторения бойни 1982 года, утверждалось после визита. Тем не менее вернее сказать, что они своим действиями привели к обратному.

В результате, когда в декабре 2016 года были захвачены последние части города Алеппо, страны Запада и Персидского залива оказались бессильны. Исключив до этого любое военное вмешательство, а также разорвав все политические связи с Дамаском, они могли ограничиться лишь осуждениями и морализаторством.

Возможно, сейчас, после многих лет конфликта, представители оппозиции начинают понимать, что они стали жертвами ложных ожиданий, созданных так называемыми дружественными сторонниками на Западе. Сами же эти сторонники, похоже, также оказались неспособны воспринять реальность ситуации в Сирии.