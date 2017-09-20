Безвизовый статус и ассоциация с ЕС

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор «евроинтеграции» Украины

Первый после получения безвизового статуса громкий случай депортации. Пресс-служба Пограничной службы Польши сообщает о задержании сразу 21 гражданина Украины за нарушение миграционного законодательства. «У 16 граждан Украины были разрешения на работу в Польше, однако они отличались от заявленных при получении визы. Еще пятеро имели просроченные сроки пребывания в Шенгенской зоне», — говорится в официальном сообщении ведомства. Теперь провинившихся, вероятнее всего, ждёт депортация и запрет на въезд в Шенгенскую зону в течение нескольких лет.

Нужно отметить, что по обвинениям, выдвинутым польскими пограничниками, можно задерживать практически каждого первого украинского гастарбайтера — по крайней мере с разрешением на работу. Поэтому, скорее всего, имеет место «показательная порка». И польских работодателей, и украинских трудовых мигрантов несколько расслабил безвиз и общее либеральное отношение польских властей к трудовой миграции.

Как сообщает глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, по состоянию на 4 августа безвизовым режимом с ЕС воспользовались 163 тыс. украинцев. Отказов во въезде за это время было 55: 37 из-за неподтверждённой цели визита, 18 — превышение срока пребывания (поездки по визе).

На самом деле отказов было больше, но статистика не может их зафиксировать, поскольку в отдельных случаях до таможни дело даже не доходит. Так, жительнице Ивано-Франковска сорвали вояж по Европе из-за того, что возвращаться она планировала на машине. «Это правила безвиза: при посадке обязательно должен быть обратный билет. Без обратного билета мы не пускаем на борт самолёта, такое нарушение аэропорту может стоить семь с половиной тысяч евро», — заявил сотрудник одной из авиакомпаний на стойке регистрации. Как выяснили журналисты, проблема в системе TravelDoc, которой пользуются в аэропортах. Она не запрещает регистрировать таких пассажиров, но предупреждает об опасности «тура в один конец». Рисковать и вникать в обстоятельства сотрудники аэропортов не хотят.

Соглашение об ассоциации Украины и ЕС, официально вступающее в силу с 1 сентября (до этого времени действовали только нормы, касающиеся Зоны свободной торговли, да и то авансом), будет не только формальным действием. В рамках соглашения ЕС по сути укрепляет внешнее управление Украиной. Совсем скоро в правительстве Гройсмана при 10 министерствах начнут работу т.н. директораты. По сути они чем-то напоминают антикоррупционные органы, в том смысле, что это механизм контроля, неподвластный высшим должностным лицам Украины. Однако их смысл немного иной: с помощью директоратов ЕС сможет корректировать исполнение СА. «Их роль будет заключаться в том, чтобы работать над реализацией реформ и выполнять Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС», — подтвердили в украинском представительстве ЕС. Не только подтвердили, но и оплатили: ЕС выделил на эту реформу 100 млн евро, а правительство уже объявило конкурсы на замещение вакансий с довольно внушительными для Украины зарплатами (от 2,5 тыс. долл. руководителю директората).

Экономика и экспорт

Согласно официальным данным Госстата, в I полугодии экспорт украинских товаров в ЕС вырос до 8,2 млрд долл. (+26,1%) в сравнении с тем же периодом прошлого года. Это даже больше, чем общий рост экспорта за тот же период (+24,2%). Однако темпы роста экспорта в РФ пока ещё опережают европейское направление (+26,3%). Таким образом, почти 40% экспорта Украины сегодня приходится на страны ЕС.

Доля аграрного экспорта в ЕС в общей структуре экспорта выросла до 33,7% (2,77 млрд долл). Это примерно на 660 млн долл. больше, чем год назад. Объясняется такое положение дел в первую очередь тем, что в украинском аграрном бизнесе растёт количество компаний, сумевших добиться от контролирующих структур ЕС разрешения на экспорт. Кроме того, украинцы активнее осваивают квоты, в которых ранее не были сильны (к примеру, молочную продукцию). При этом доля ЕС в аграрном экспорте Украины даже немного уменьшилась, сегодня она составляет 31,8%. Это объясняется тем, что аграрный экспорт ещё более усилил своё влияние на экономику. Если год назад на него приходилось 40% экспортных поступлений, то сегодня — свыше 45%. А поскольку ЕС, несмотря на соглашение об ассоциации, остается всего лишь вторым по счёту потребителем украинских продуктов питания (на первом месте — страны Азии), то и относительная доля ЕС в аграрном экспорте несколько упала.

»…Заметно выросли поставки на европейские рынки нишевых и переработанных продуктов с добавленной стоимостью, например масла сливочного — на $5,3 млн (в 1064,8 раза); овощей бобовых сушеных — на 2,4 млн долл. (на 86%); шоколада — на 2,2 млн долл. (на 24%); томатов консервированных — на 2,1 млн долл. (на 12,1%) и других. Среди лидеров-импортеров были Нидерланды с долей в общем экспорте в ЕС 17,6%, Испания — 17%, Италия — 13,5%, Польша — 12,1%, Франция — 6,8%, Германия — 6,7%, Великобритания — 3,8%, Португалия — 3,3%, Бельгия — 3% и Венгрия — 2,1%», — уточняет заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева.

Министерство торговли США в свою очередь уточняет, что Украина сегодня занимает 5-е место в Европе (не в ЕС) по объемам производства плодоовощной и ягодной продукции и 11-е место по выращиванию органической продукции. Причём прирост органической продукции вдвое опередил среднемировые показатели (17% и 7,4%)

Аппетиты Китая могут сыграть на пользу Украине и позволить добиться увеличения квот на экспорт сливочного масла. Европа в данный момент столкнулась с его дефицитом из-за общего увеличения потребления масла в мире и прежде всего в Китае, а именно ЕС наряду с Новой Зеландией являются крупнейшими поставщиками этого продукта в КНР. В самой Европе цены на масло в рознице поднялись на 20%, и ЕС вряд ли сможет оперативно ликвидировать возникший дефицит своими силами, поскольку для этого необходимо восстанавливать поголовье скота. Украина же, в свою очередь, активно наращивает экспорт сливочного масла: экспорт молокопродукции в I полугодии достиг 117 млн долл. (+76% к аналогичному периоду прошлого года), и 38% от этой суммы приходится на сливочное масло. Однако пока основной сбыт идёт в ЮВА и страны Ближнего Востока. Европа с точки зрения логистических затрат выглядит значительно привлекательнее.

Любопытный нюанс — одним из украинских поставщиков молочной продукции в ЕС является… винницкий молочный завод Roshen. Так что украинские переговорщики будут рубиться за новые квоты до последнего.

Эксперты советуют Украине использовать яичный скандал в ЕС и попытаться перехватить хотя бы часть объёмов, поставляемых на рынок ЕС Нидерландами. А поскольку без квот сделать это непросто, эксперт аграрных рынков Дарья Гриценко советует экспортировать товар через Польшу (второй после Нидерландов поставщик яиц в ФРГ). Такой план эксперт изложила в комментарии для Liga.net. Однако, как уточняет глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа, оперативно сделать это у украинских бизнесменов не получится: с 2015 года ни один производитель не озаботился получением необходимых сертификатов качества.

А теперь это вряд ли получится. Генеральный директор украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в интервью изданию «Факты» утверждает, что регулярных и даже нерегулярных лабораторных исследований яиц на Украине не проводилось никогда (наверняка страны ЕС после скандала повысят требования к этому виду продукции). Соответственно, даже если сегодня кто-то из производителей задастся такой целью — у него просто ничего не выйдет. Необходимо не только завозить оборудование и реактивы, необходимо прийти к соглашению о том, кто и как станет заниматься такого рода проверками. Пока же производители скорее воспринимают лаборатории как своих врагов. «Могу сказать, что наша ассоциация уже год судится с молочниками, которые оспаривают исключительно процедуру проведения исследований. Мол, вы без нашего согласия не имели права отбирать образцы», — говорит Дорошенко.

А вот украинских зерновых Европе больше не нужно: с 8 августа ЕС ввёл таможенный тариф в размере 5,16 евро за тонну кукурузы, ржи и сорго. Из-за рекордного урожая этих культур в 2016—2017 годах цены на мировом рынке падают и дешёвый импорт грозит европейским производителям. При этом самой Украине ЕС традиционно запрещает использовать аналогичные механизмы. «ЕС не считает приемлемым продление дополнительных экспортных пошлин на металлолом. Это фундаментальный, общий вопрос, как и в случае с запретом на (экспорт необработанной) древесины», — заявил руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Питер Вагнер в интервью «Интерфакс-Украина».

Из-за роста экспорта птицы в ЕС на украинском рынке наблюдается бум цен на курятину. По крайней мере руководитель Ассоциации «Союз птичников» Сергей Карпенко обосновывает подорожание именно внешнеторговыми обстоятельствами. По его словам, производство в этом году осталось на прошлогоднем уровне (589 тыс. тонн), тогда как экспорт (в т.ч. в ЕС) вырос до 148 тыс. тонн (+42%).

Трудовая миграция

Отслеживающие ситуацию на рынке труда Польши отмечают, что «безвиз» скорее оказался полезен для украинских гастарбайтеров. Однако не в плане доступа, работа в Польше никогда не была чем-то недоступным: все кто хотел уехать — давно уехали. Безвиз неожиданно поднял ставки украинцам. Дело в том, что безвиз сделал доступнее не Польшу, а другие страны Европы, в первую очередь — Германию. Это нелегально, но 3−4-кратная разница в зарплате становится серьёзным аргументом. Польские работодатели быстро отследили эту тенденцию, поэтому в течение лета средняя ставка украинцев в Польше выросла с 9 до 12 злотых в час (1 злотый равен примерно 0,23 евро).

Вторая причина относительного роста ставок — Польше наступают на пятки её соседи. Недавно в правительственной газете Венгрии Magyar Közlöny было опубликовано разъяснение для жителей Сербии и Украины: не требуется специального разрешения для того, чтобы приехать и работать в Венгрии. Правда, только в течение 90 суток, после этого рабочую визу всё же придётся получить.

Причина, по которой Венгрия идёт по пути Польши, проста. «В то время как в Польше наблюдается демографическое старение населения, существенный приток мигрантов с Украины обеспечил необходимый запас рабочей силы на рынке, что позволяет Польше более эффективно осваивать дотации ЕС», — говорится в аналитическом обзоре инвестиционного банка Barclays. Банкиры отмечают, что обе страны находятся примерно в равных условиях, однако дешёвая рабочая сила с Украины приводит в тому, что во II квартале польская экономика выросла на 3,9%, а венгерская — на 3,2%. Благодаря этому обстоятельству спрос на украинских гастарбайтеров в Восточной Европе сохраняется, несмотря на то, что в 2016 году, по оценке МОТ, их количество достигло 4,6 млн (общий результат, по всем направлениям). Аналогичные данные (4,5 млн) и у института страноведения НАНУ.

Насколько верны эти данные — узнаем уже в 2020 году. Правительство запланировало перепись населения, а минфин уже подготовил смету расходов на её проведение.

Доходит до забавных случаев. «Украинские рабочие сказали мне недавно, что за 20 злотых в час работать не будут. Потому что это слишком мало. Но я не собирался давать им больше. Я позвонил к полякам из маленького городка. Они сказали, что примут эту ставку с целованием руки. Тогда мои рабочие подтвердили, что в итоге могут остаться при старой заработной плате», — такой рассказ варшавянина Марека приводит ресурс w-n.com.ua. Правда, это квалифицированная работа в автосервисе, а вот сборщикам польской клубники о таких ставках остаётся только мечтать.

В Международной организации миграции сообщают, что растёт число украинцев, обращающихся к ним за помощью. За январь — июнь в МОМ зафиксировали 639 таких случаев (+30% к аппг). При этом большая часть обратившихся — трудовые мигранты в Польше и РФ.

Резонансный случай в Финляндии (в начале августа там пропала группа украинских гастарбайтеров количеством 37 человек, позже всё разрешилось благополучно), позволил узнать о ещё одном любопытном способе заработка. Украинцы организуются в группы («экипажи») и едут в Финляндию, Норвегию, Швецию на сбор ягод. При этом они заранее узнают точки приёма ягод на месте и расценки. Тематические сообщества в социальных сетях насчитывают по несколько тысяч участников.

«Летучие бригады» ездят не только в скандинавские страны. Оказывается, такой метод самоорганизации практикуют и временные переселенцы из Донецкой и Луганской областей, осевшие в Белоруссии. Правда, в РБ они занимаются преимущественно строительством, ремонтами, отделкой и прочими подобными работами.

На самой Украине, похоже, уже успели ощутить последствия оттока рабочей силы и готовятся бороться с ним польскими методами. В первой половине июля, перед уходом Верховной рады на летние каникулы, был принят в первом чтении законопроект №6489. В случае, если осенью он будет одобрен депутатским корпусом и подписан президентом, рынок наёмного труда будет ощутимо либерализован: законопроект смягчает систему штрафов за неоформление работников (сегодня — 96 тыс. грн.).

Украина не славится большими заработками, однако всегда есть места, где ещё хуже. Украинские работодатели могут принять мигрантов из Средней Азии, а также жителей ЛДНР.

«Дефицит кадров наблюдается последние два года. По неофициальным данным, около 10 миллионов украинцев выехали на работу за границу, — говорит хозяйка компании по подбору персонала «Новая персона» Инна Новицкая в интервью Gazeta.ua — И прогнозы не слишком утешительны. Чехия, Прибалтика упрощают для украинцев трудоустройство. Работников будет все меньше и меньше. Возможно, Украине тоже придется приглашать на работу иностранцев. Наибольшая проблема с кадрами будет на производствах. Потому что молодежь сейчас, если есть возможность, едет учиться за границу. Работать тоже планируют там. Если ничего не изменится, через 5−10 лет ситуация станет критической». В беседе с журналистом она перечисляет специальности, в подборе которых в последнее время испытывает сложности. Кроме рабочих специальностей (металлурги, шахтёры, машиностроители, сварщики, швеи, строительные специальности) в её списке IT-специалисты, менеджер по продажам, работники общепита, фармацевты и даже бухгалтеры.

Столкнувшись с дефицитом, некоторые бизнесмены начали ориентироваться на ставки польских работодателей

Гранты, проекты, целевое финансирование

Т.н. «План Маршалла для Украины» обойдётся Европе в 5 млрд евро в течение нескольких лет. Об этом сообщил первый вице-премьер украинского правительства Степан Кубив. Предварительные оценки суммы помощи уже звучали ранее, однако теперь официально подтверждено, что авторы плана (это прежде всего Литва и Польша) настаивают именно на таком её размере .

Усиление приграничного трафика после введения безвиза обострило внимание к пограничным пунктам пропуска между Украиной и зоной ЕС. Их немного, они плохо оборудованы. На реконструкцию и закупку оборудования для 10 таких пунктов ЕС выделил Украине в 2014 году более 25 млн евро. Свалить на экс-президента Виктора Януковича уже не получится. Прошло три года, и уже точно можно констатировать: деньги были разворованы. В качестве оправдания украинская сторона демонстрирует Европе наполовину отремонтированные помещения, вырытые котлованы (за 3 млн евро), кивает на недобросовестных подрядчиков, сбежавших с деньгами.

Научный сотрудник Института мировой экономики НАН Украины Всеволод Степанюк крайне резко высказался о многострадальном транше финансовой помощи ЕС в размере 600 млн евро, который Украина не может получить уже более года из-за моратория на экспорт леса-кругляка (в ЕС требуют отмены моратория и только после этого соглашаются перечислить деньги). «Пятый транш ЕС нужен только так называемым евроинтеграторам, которые сидят на грантах, на траншах и получают с этих денег зарплату. Украине этот транш не нужен вообще, он не решит ни одной даже минимальной проблемы. 600 млн евро — это настолько мало, что в нормальной стране чиновник даже говорить о таком транше не будет», — заявил он в комментарии для «Голос.UA».

На 2018-й правительство Украины подало в бюджетной резолюции 1,8 млрд гривен на финансирование Фонда энергоэффективности и программу «теплых кредитов», а кроме того, около 3 млрд гривен на эти цели готов предоставить Евросоюз. Об этом заявил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко. «В рамках запуска Фонда энергоэффективности есть договоренность с ЕС, в каждом областном центре будут созданы консультационные центры по энергоэффективности. Их основная задача — давать рекомендации и правильные технические решения для внедрения комплексной термомодернизации дома», — подчеркнул чиновник.