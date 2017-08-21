Что такое «словиша»? Точно никто не знает. Это слово прочитали на древних лирообразных гуслях, обнаруженных на Троицком раскопе в Новгороде в 1975 году. Так и назвали первый фестиваль, посвящённый музыкальным древностям — старинным музыкальным инструментам. Фестиваль «Словиша» — один из пяти фестивалей в серии «Новгородские спасовки» — пришёлся на Яблочный Спас. 19−20 августа на Ярославовом дворище в Великом Новгороде было много музыки и много яблок.

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Ольга Ларина ИА REGNUM Яблочный Спас в Великом Новгороде отметили фестивалем музыкальных древностей

Фестивалями фольклора, этнической музыки и реконструкции в наши дни не удивишь, но в Новгороде есть то, чего больше нет нигде: музыкальная археология. Поэтому и фестиваль «Словиша» открывался в Центре музыкальных древностей Владимира Поветкина, который с середины 1970-х годов по собственной, уникальной методике восстанавливал древние музыкальные инструменты — гусли, сопели, гудки, найденные на археологических раскопках. На фестиваль «Словиша» в Великий Новгород пригласили исследователей и исполнителей из Санкт-Петербурга, Москвы, Петрозаводска, республики Саха (Якутия), а также из Литвы и Австрии. В Центре музыкальных древностей они выступали с лекциями, аутентичное исполнение на старинных музыкальных инструментах демонстрировали у церквей Ярославова дворища, а на большой сцене народные инструменты звучали уже в современных ритмах.

Ольга Ларина ИА REGNUM Великий Новгород в дни фестивалей «Новгородские спасовки»

«Инструментальная традиция — наряду с вокальной, голосовой культурой — являет собой кодирование народа: мы становимся «своими», понимаем себя через определённые музыкальные коды, и каждый цивилизационный этап генерирует свои. Все мы прошли советское кодирование: и культура, которая существовала в СССР, тоже являлась кодом. Мы эти коды знаем, некоторые любим и никогда не забудем, потому что были воспитаны на этом, но ведь и традиционная культура, которая довольно продолжительное время оставалась в тени, нас почему-то трогает», — отметил на открытии фестиваля его особый гость — вокалист, этнограф, исполнитель на народных духовых инструментах Сергей Старостин.

Ольга Ларина ИА REGNUM Сергей Старостин рассказывает о пастушечьих рожках в Центре музыкальных древностей В.И.Поветкина

«Мы в хорошее время живём: нет запрета на традиционную культуру, который когда-то негласно, но существовал, ведь нужно было переделать человека, переформатировать под определённую задачу. К счастью, в последней четверти прошлого столетия возник повышенный интерес к собственной корневой культуре — тогда, когда она уже практически исчезала. И сегодня это уже огромное общественное движение. Появление такого фестиваля в Великом Новгороде — ещё один знак того, что все эти вещи очень рядом, и мы сами не представляем, насколько это наше родное, наше истинное. И почему мы так неосмотрительно отказываемся от этой мудрости? Зачем-то же наши предки, понимавшие ценность звуков, передавали эту традицию. Чтобы и мы понимали, кто мы, зачем мы живём», — подчеркнул Сергей Старостин.

Ольга Ларина ИА REGNUM «Новгородские спасовки» — это серия фестивалей

Первоначальная идея заключалась в том, чтобы посвятить «Словишу» именно гуслям — музыкальному символу Великого Новгорода, сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета культуры администрации Великого Новгорода Константин Хиврич. Но в итоге «героями» фестиваля музыкальных древностей стали не только гусли. У новгородских церквей в рамках проекта «Музыка в архитектуре древнего города» зазвучали и гусли, и их литовский аналог — канклес, и варган, и пастушечьи рожки, и волынка.

О русской волынке новгородцам и гостям фестиваля рассказывал этномузыколог, профессор кафедры истории и теории народной музыки Венского университета музыки и исполнительского искусства Ульрих Моргенштерн.

Ольга Ларина ИА REGNUM Этномузыколог Ульрих Моргенштерн сыграл в Великом Новгороде на волынке

Загадочная деревянная деталь из осины была найдена в слоях XIV века на Пятницком раскопе в Старой Руссе в 2015 году. После публикации информации в интернете археологов поздравили с сенсацией: музыканты распознали в находке трёхканальный чантер (игральную трубку волынки).

«Это, конечно, была сенсация, когда в Старой Руссе была найдена та часть волынки, потому что в России ни одна волынка не сохранилась. С другой стороны, она вписывается в общеевропейский контекст, как и все инструменты, с которыми мы имеем дело здесь, в Новгороде», — отметил Ульрих Моргенштерн.

Исследователь рассказал, что с 1980-х годов, когда народной музыкой занимался, в основном, узкий круг идеалистов и единомышленников, многое изменилось.

«Сейчас и в Австрии, и в России это стало нормальной частью современной музыкальной жизни», — отметил он.

Ольга Ларина ИА REGNUM Древнерусские забавы для детворы

Фестиваль «Словиша» среди пяти фестивалей стал частью проекта «Новгородские спасовки». В этой серии — медовый фестиваль «Сласть», фестиваль исторической реконструкции «Княжья братчина», фестиваль русского костюма «Сарафан» и Всероссийский фестиваль исторических фильмов «Вече». Каждый из них хорош по-своему, у каждого есть свои ценители и каждый, признаемся честно, может состояться везде. Другое дело — «Словиша», центром притяжения которого стал Центр музыкальных древностей Владимира Поветкина и звучащий мир древнего Новгорода. Кажется, что именно «Словиша» может стать для Великого Новгорода чем-то особенным.