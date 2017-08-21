Уход советника президента США Дональда Трампа Стивена Бэннона из администрации было встречено с большими опасениями консерваторами и теми, кто хотел бы, чтобы Трамп придерживался своих предвыборных обещаний в области экономики и внешней политики. Теперь многие опасаются, что администрация президента-республиканца превратится «в облегченную версию администрации Клинтон», сообщает The Daily Signal.

Michael Vadon Стивен Бэннон

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«Нет никаких сомнений в том, что Стив Бэннон был одним из тех немногих, кто мог не дать Трампу отойти от принципов трампизма», — отмечает исполнительный директор Центра изучения миграции Марк Киркориан.

«Без Бэннона в Белом доме остаются по большей части банкиры, генералы и либерал-демократы. Она [администрация] могла бы быть администрацией Клинтон в облегченной версии», — подчеркнул эксперт.

Несмотря на то, что нынешний глава Белого дома и следует курсом, который поддерживает центр, чьи члены выступают за ужесточения миграционного законодательства, иммиграция не единственная область, в которой Трамп-президент может отойти от политики Трампа-кандидата.

«Бэннон прилагал большие усилия и по другим направлениям, чтобы не дать президенту начать движение в сторону истеблишмента по внешнеполитическим и торговым вопросам, а также по вопросу конфронтации с КНР», — добавил он.

Отставка Бэннона произошла приблизительно через год после того, как он возглавил президентскую кампанию Трампа в 2016 году. Он был ключевой фигурой в популистском и националистическом посыле Трампа-кандидата. По информации СМИ, о своем решении Бэннон сообщил 7 августа, о чем Белый дом должен был сообщить 14 августа. Однако из-за событий в Шарлоттсвилле объявление было перенесено.

«Президентство Трампа, за которое мы боролись и которого мы добились, подошло к концу. У нас по-прежнему огромный потенциал, и мы сделаем что-то из президентства. Однако то президентство окончено. Оно будет каким-то другим», — заявил Бэннон в интервью The Weekly Standard.

Мысль о том, что Бэннон — единственное, что отличало администрацию Трампа от администрации Клинтон, поддержал и ведущий Fox News Такер Карлсон.

«Бэннон был одним из относительно малого числа высокопоставленных сотрудников Белого дома, которые бы не смогли прижиться в администрации Хиллари Клинтон», — подчеркнул ведущий.