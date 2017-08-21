Газ

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор энергетики Украины

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 17 августа составляли порядка 14,051 млрд кубометров. Таким образом, с 8 августа в ПХГ Украины закачано ещё 459 млн кубометров природного газа — в среднем по 51 млн кубометров в сутки, а с конца предыдущего отопительного сезона Украина уже закачала в ПХГ 6,635 млрд кубометров топлива. В этом году Киев значительно ускорил закачку газа в хранилища. В 2016-м на это время в ПХГ было накоплено примерно на 20% газа меньше, чем теперь, Украина примерно на месяц опережает прошлогодний график. Объясняется это просто: чем ближе отопительный сезон, тем сильнее дорожает газ на европейских энергетических биржах. В прошлом году из-за нерасторопности правительства за т.н. реверсный газ пришлось переплатить около 100 млн долларов.

На Украине случился очередной «юбилей», по поводу которого решили вспомнить все успехи последнего времени. «Мы уже более 600 дней живем без капли российского газа, мы проводим масштабную модернизацию энергетической системы, увеличиваем добычу собственного газа, и уже есть положительная динамика», — заявил во время поездки в Николаевскую область премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Положительная динамика — это плюс 200−300 млн кубометров добычи в год, такой объём Украина тратит за 2−3 холодных февральских дня. О масштабной модернизации ГТС недавно рассказывал министр энергетики Игорь Насалик: по его словам, «Нафтогаз» (ключевой игрок украинской энергетики: добыча нефти и природного газа, поставка газа промышленным потребителям и населению) фактически поставил на ГТС крест и не планирует использовать её после 2019 года.

Впрочем, рост добычи будет и большим. По словам Гройсмана, государственная «Укргаздобыча» недавно заключила два контракта с хорватской Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd на бурение двенадцати новых скважин в Полтавской области. Это первый такого рода проект в истории Украины, до этого иностранные компании так масштабно не бурили. Но отдачи по этому проекту в лучшем случае следует ждать не ранее следующего года.

Также глава правительства в очередной раз заявил, что Кабмин не видит достаточных причин для повышения стоимости газа для населения до 8−8,5 тыс. грн. за 1 тысячу кубометров. Напомним, в обратном правительство убеждали «Нафтогаз» и МВФ. Правда, в фонде, по последней информации, изменили позицию после встречи с представителями Украины и уже не настаивают на повышении. Видимо, сработал хитрый трюк правительства. Дело в том, что повышение цены потянет за собой рост количества потенциальных получателей субсидий. А МВФ, наоборот, ориентирует Кабмин на сокращение такого рода бюджетных расходов.

Одним из аргументов, которым правительство могло убедить МВФ в правильности своей позиции, могло стать очередное урезание социальных норм потребления газа (домохозяйствам без газовых счётчиков). Так, жильцам квартир с газовыми колонками не повезло больше всего — им нормы урезали с 14 до 10,5 кубометра в месяц на человека. С централизованным отоплением — с 4,4 до 3,3 кубометра в месяц на человека. Без централизованного отопления и колонки — с 7,1 до 5,4 кубометра в месяц. Это крайне мало, такого количества хватит разве что на приготовление пищи, и то лишь в семьях, где проживают несколько человек.

Впрочем, в Федерации независимых профсоюзов Украины считают, что стабильные цены на газ — это их заслуга. «Наш тысячный митинг под НКРЭКУ [Нацкомиссия по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг — Ред] заставил правительство отказаться от повышения цен на газ. Но для того, чтобы нас услышали — пришлось прибегать к акциям прямого действия, срывать заседания НКРЭКУ, запустить ботинком в главу Комиссии Дмитрия Вовка. По-другому остановить введение абонплаты за газ было невозможно», — комментируют в федерации.

У НКРЭКУ вообще выдался непростой месяц. После профсоюзов к ним нагрянули антикоррупционеры. «В НКРЭКУ идёт обыск. Жесткий. На входе выбили двери», — сообщили СМИ 17 августа. Чуть позже, когда стали доступны представители пресс-службы и глава Нацкомиссии, появились подробности. Причиной обыска стало расследование обоснованности введения в тепловой энергетике формулы «Роттердам+». С её помощью с прошлого года рассчитываются затраты и тариф, который возмещает тепловикам «Энергорынок». Национальное антикоррупционное бюро ведёт расследование уже несколько месяцев и подозревает НКРЭКУ в том, что она в своё время ввела эту формулу в интересах собственников тепловой генерации.

Электроэнергия

Согласно информации Минэнерго, запасы угля на ТЭС Украины по состоянию на 16 августа упали до 1,775 млн тонн, из которых 1,156 млн приходится на угли газовой группы и 619 тыс. тонн — на дефицитный антрацит. Это на 140 (69+71) тыс. тонн меньше, чем неделей ранее.

Такой активный расход запасов угля объясняется исключительно жаркой погодой на Украине, которая держится вот уже второй месяц. Из-за неё потребление электроэнергии за последний месяц выросло сразу на 9%, утверждают в Минэнерго.

В МТП «Южный» (Одесская область) прибыло третье по счёту судно с углём из ЮАР для тепловых электростанций «ДТЭК Энерго». В этот раз портовики обещают справиться с разгрузкой за двое суток, т. е. улучшить прошлые результаты (50−56 часов). А вот отправить уголь на станции быстрее чем за 10−11 суток не выйдет: станции при портах сейчас сильно перегружены.

В Кабмине в минувшую пятницу, 18 августа, утвердили энергостратегию Украины до 2035 года. Документ далеко не новый, а утверждают его только теперь из-за ряда изменившихся условий: стимулирующего тарифа, угольной блокады и т.п. факторов.

Итак, согласно стратегии, к 2035 году доля атомной генерации на Украине должна уменьшиться с нынешних 58−60% до 50%. Это будет несложно, учитывая, что на вторую половину следующего десятилетия приходится окончание срока эксплуатации сразу нескольких энергоблоков. Следующий пункт будет выполнить сложнее — 25% генерации должно приходиться на возобновляемые источники. При этом большая гидроэнергетика в эти 25% не входит и указана отдельной строкой — за ней 13% генерации. Остаток (12%) Украина должна получать за счёт ТЭС и ТЭЦ.

Сегодня теплоэнергетика суммарно даёт 36,5% генерации, т. е. втрое больше, чем планируется оставить к 2035 году. ГЭС+ГАЭС — ещё 6%, следовательно, планируются масштабные вложения в большую гидроэнергетику (вероятно, прежде всего в ГАЭС). Тут следует отметить, что гидроэнергетика и так даёт Украине порядка 9 млрд кВт⋅ч в год, а главная водная артерия Украины и без того перегружена электростанциями. На ВИЭ приходится 1% производства электроэнергии, т. е. , исходя из текущего уровня производства (154 млрд кВт⋅ч в 2016 году), планы выглядят абсолютно утопическими.

Солнечная, ветровая и водная энергетика довольно дороги. Если принять как экономически обоснованную стоимость 1 кВт установленной мощности в пределах 3 тыс. долл., то только для удвоения текущей гидрогенерации на Украине необходимо будет вложить почти 13,5 млрд долл. ВЭС и СЭС со временем дешевеют, но сегодня уровень вложений в них ещё выше: 5−6 тыс. долл. на 1 кВт. А значит, предыдущую цифру можно смело множить на четыре.

Другое дело, что производство электроэнергии на Украине постепенно падает. Ещё в 2015 произвели 157 млрд кВт⋅ч, на 3 млрд больше, чем в 2016-м. Если считать указанные доли от меньшего годового производства, то и мощностей нужно меньше. Тем не менее, поскольку речь идёт о коренной перестройке структуры производства, от десятков миллиардов долларов вложений Украине не уйти. Где их взять?

Ответ на этот вопрос мог бы дать стимулирующий тариф, однако, как утверждает вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, его пока в энергостратегию не включили.

Эксперты, правда полагают, что всё реально. «Я думаю, что мы вполне способны выйти к 2020 году на обещанные 11% [доля альтернативной энергетики в общем балансе — Ред] при сохранении «зелёного» тарифа [0,18 евро/кВт⋅ч] на нынешнем уровне и при росте тарифов на традиционную или привычную электроэнергию», — утверждает директор специальных проектов Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев в комментарии изданию «Апостроф». Вопрос лишь в том, сможет ли энергорынок спонсировать «зелёные» киловатты за счёт низкого тарифа для АЭС достаточно длительное время? Ведь украинская атомная энергетика и сама подходит к черте, после которой она будет нуждаться в масштабных инвестициях.

Ещё один маяк энергостратегии — энергоёмкость ВВП. К 2030 году её хотят снизить вдвое.

В августе Фонд госимущества рассчитывает продать восемь блокирующих пакетов облэнерго (три из них — Западэнерго, Донецкэнерго и Киевэнерго — уже купила «ДТЭК Энерго» Рината Ахметова по стартовой стоимости). А на апрель — май будущего года ФГИ анонсировал продажу контрольных пакетов ещё шести облэнерго. По-прежнему непонятно, кому из иностранных инвесторов может быть интересна украинская энергетика, но и.о. главы Фонда Дмитрий Парфененко заверяет, что в будущем году ждёт заявок от иностранных покупателей.

Уголь

Ещё весной украинские чиновники наперебой грозили химическими тестами на происхождение угля, чтобы не допустить попадания в страну топлива из России. Теперь же история с географией восстали против Украины: «…Дело в том, что угольный Донбасский бассейн расположен на границе двух государств и некоторые шахты, расположенные в Ростовской области, фактически имеют тождественный химический состав. Поэтому нужно советоваться с Министерством энергетики, сможем ли мы путем осуществления химических анализов доказать тождество места происхождения этого угля», — заявил заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Георгий Тука.

Заявление объясняется просто. Некоторое время назад Украина начала предупреждать возможных покупателей угля с неконтролируемых территорий о недопустимости его приобретения. И только теперь до замминистра дошло, что разобраться, где чей уголь, будет крайне непросто по причине того, что Донбасс (как географическое понятие) — это ещё и российская территория.

Иными словами, Украина грозится доказать происхождение тех или иных партий угля как добытых на территории ЛДНР, однако в действительности только грозить и может. Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, комментируя слова замминистра в своём блоге на сайте «Корреспондент.net», прямо пишет: «…Не исключено, что в скором времени этот уголь будет покупать у той же России и Украина. Только уже с европейской наценкой».

Угледобыча на Украине, практически лишённая государственных дотаций, прогнозируемо снижает показатели. В январе — июле украинские шахты добыли 21 млн тонн угля (-6,9% к аналогичному периоду прошлого года). СМИ дают общую статистику, однако часть из этих 21 млн тонн (порядка 3−3,5 млн тонн) — коксующийся уголь, не использующийся в энергетике. Добыча падает за счёт государственных шахт, «ДТЭК Энерго», наоборот, нарастил производство угля (до 15,6 млн тонн).

«К сожалению, правительство не сделало акцента на необходимости добычи угля газовой группы, предпочитая вариант импорта в Украину этого угля как для подготовки к текущему отопительному сезону, так и для использования в дальнейшем для производства электроэнергии», — прокомментировал эти результаты директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский в ходе пресс-конференции.

Нефть

Глава иранской государственной нефтехимической компании Марзие Шахдэй во время встречи с послом Украины в Иране заявила о готовности Ирана поставлять нефть и нефтепродукты в Европу транзитом через Украину. В ходе встречи стороны заключили меморандум о взаимопонимании, одним из пунктов которого как раз и является сотрудничество в области энергетики.

На Иран украинцы засматривались с тех самых пор, как США сняли режим санкций в отношении этой страны. Даже прошлогодняя активность в азербайджанском направлении, после которой один из НПЗ Украины полностью перешёл на переработку Azeri light — шаг в направлении Ирана (нефть у двух стран фактически одна и та же). Вероятно, настойчивое желание заключить договор с Ираном объясняется двумя причинами: после длительного запрета на самостоятельную торговлю своей нефтью на мировом рынке Иран заинтересован в скорейшем установлении новых торговых отношений; возможно, Украина рассчитывает получить у Ирана более выгодную цену.

Однако прежде этот самый экспортный нефтепровод следует достроить. «Одесса — Броды», которым Украина и приманивает Иран, во Львовской области соединяется с нефтепроводом «Дружба». Собственную ветку до Плоцка расстоянием около 100 км ещё только предстоит протянуть — этого не могут сделать уже 16 лет.

Отопление и тарифы

Компания «Киевэнерго» скорректировала тарифы на горячую воду и отопление. Пока повышения минимальны: куб горячей воды подорожал до 84,45 грн. (+1,35 грн.), и 1 Гкал даже подешевела — 1414,45 грн. (-2,51 грн.). Так что особой разницы киевляне не заметят. Более заметное влияние на квитанции окажет «Пенсильвания+» (так острословы уже успели прозвать американский уголь, закупленный «Центрэнерго»). В совокупности с другими причинами, из-за которых в ближайшее время электроэнергия может снова подняться в цене, издание «Страна.ua» прогнозирует +35% к текущему тарифу (121,5 грн за первые 100 кВт⋅ч в месяц и по 2,27 грн. за каждый следующий). Стоимость отопления из-за дорогого американского угля может вырасти на 2,5−3 грн. за кв. м площади для домов без счётчиков.

Для домов со счётчиками тепла всё сложнее. Прошлый отопительный сезон прошёл для них относительно безболезненно. В новом владельцев нового жилья ждёт сюрприз. Мы уже писали о законе «О коммерческом учёте тепловой энергии и водоснабжения». Его суть в том, что расход гигакалорий на отопление домов со счётчиками собираются раскидывать между владельцами квартир пропорционально их долям в доме как едином имущественном комплексе. По сути это обессмысливает установку счётчиков на тепло. «Сейчас считают по следующей формуле: из общего домового показателя высчитывали расход квартир с индивидуальными счетчиками, затем расход остальных по нормам, а разницу, а это потери в сетях, делили на всех. Думаю, эта же формула сохранится, только теперь распространится на все дома», — поясняет для «Страна.ua» сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. Он выражает надежду, что этот порядок сохранится или будет внесён в закон чуть позднее.