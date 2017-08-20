В 2014 году Япония «гневно протестовала» против учений частей и подразделений российской армии, которые проводились в плановом порядке на южнокурильских островах Кунашир и Итуруп. «Проведение военных учений на наших северных территориях абсолютно неприемлемо. Мы будем подавать решительный протест», — возмущался премьер-министр Синдзо Абэ. А в МИД Японии заявили тогда, что маневры «в одностороннем порядке» проводятся на территории, которую островное государство считает своей «неотъемлемой частью».

Алексей Яковлев

Тактические учения на Курилах в августе 2017 года хотя и получили критическую оценку в японских СМИ, воспринимались уже спокойнее, без дипломатических демаршей. Это, однако, не означает, что в Токио «смирились» с маневрами, да и с самим наличием контингента российской армии на островах южной части Курильской гряды. «Японская сторона будет следить за действиями российских военных на северных территориях, которые Токио считает своими», — сообщается в «Белой книге» японского министерства обороны за 2017 год. «Необходимо проследить тенденции Вооруженных сил России на Дальнем Востоке, включая северные территории», — говорится в тексте, который цитирует «РИА Новости».

При этом японское правительство считает себя вправе проводить безо всякого уведомления крупные военные маневры по отработке различного рода операций в непосредственной близости от наших берегов. Да еще совместно с армией США, которая демонстрирует в последнее время повышенную активность на Дальнем Востоке.

Японское информационное агентство «Дзи-дзи цусин» со ссылкой на министерство обороны Японии сообщило о проведении на граничащем с территорией России северном острове Хоккайдо совместных японо-американских военных учений, в которых принимают участие 3,3 тыс. морских пехотинцев США и солдат японских сухопутных «сил самообороны». Дополнительное внимание к этой информации привлек факт использования в ходе маневров переброшенных с Окинавы шести конвертопланов MV-22 Osprey, против нахождения которых на американских базах в Японии уже давно выступает население страны из-за аварий этого совмещающего характеристики вертолета и самолета летательного аппарата. Агентство напоминает о совсем недавнем крушении 5 августа с.г. Osprey у восточного побережья Австралии, повлекшего человеческие жертвы. Конвертоплан был приписан к третьему экспедиционному корпусу морской пехоты США, базирующемуся на Окинаве.

Основным назначением MV-22 Osprey является воздушная переброска личного состава и грузов подразделений морской пехоты США при проведении морских десантных операций. Считается, что применение этого самолета значительно повышает мобильность перевозок, сокращает время высадки и снижает требования к району десантирования, а также приводит к уменьшению числа потерь при преодолении ПВО противника. Благодаря большей дальности и скорости полета MV-22 по сравнению с имеющимися на вооружении морской пехоты транспортно-десантными вертолетами при проведении морской десантной операции десантные корабли могут располагаться на большем расстоянии от береговой линии. О том, кто является условным противником и куда собираются десантироваться союзники, агентство не сообщает.

По-русски Osprey означает скопа. Это похожая на сокола хищная птица, которая живёт у водоёмов и питается рыбой. Это название объясняется тем, что машина изначально предназначалась для поддержки военно-морских сил.

Министерство обороны Японии не скрывает, что при принятии решения об использовании Osprey на Хоккайдо, подальше от Окинавы, принимались во внимание протесты жителей этой многострадальной от американской армии префектуры против создающих опасность для населения полетов конвертопланов.

В митингах на Окинаве против Osprey участвуют десятки тысяч жителей острова. На одном из них председатель префектурального собрания Масахару Кина заявлял: «Мы не можем позволить себе жить в такой опасности, когда в любой момент на наши головы с неба может упасть этот аппарат».

Однако министр обороны Японии Ицунори Онодэра объясняет, что «Соединенные Штаты рассматривают Osprey как летательный аппарат, имеющий ключевое значение для обеспечения безопасности Японии и Восточной Азии». Он проинформировал японских журналистов: «Конвертопланы перебрасываются на базу Мисава в префектуре Аомори для проведения подготовки к учениям, а затем они будут непосредственно принимать участие в проходящих маневрах». При этом Онодэра не мог проигнорировать протесты японцев против, как считается, еще несовершенных и опасных в эксплуатации конвертопланов, заявив: «Мы будем продолжать просить американскую сторону уделять серьезное внимание безопасности полетов этих машин и минимизации их воздействия на местных жителей». Просить, конечно, можно…

Начавшиеся японо-американские маневры на севере Японии продлятся до 28 августа.